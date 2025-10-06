Logo TVN24
Moto

Szykują się duże podwyżki dla kierowców

shutterstock_2070444299
Wzrosły opłaty za badanie techniczne auta
Źródło: TVN24
Resort infrastruktury pracuje nad podwyżkami dla właścicieli samochodów. Już podskoczyła opłata za przegląd auta, a teraz MI ma w planach znaczny wzrost opłat za wydanie między innymi dowodu rejestracyjnego, tablic czy prawa jazdy.

Podwyżki opisano w założeniach dwóch projektów rozporządzeń ministra infrastruktury.

Zmiany w opłatach dla kierowców

"Wysokości opłat w przypadku dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepki legalizacyjnej oraz nalepki na tablice tymczasowe nie uległy zmianie od 2010 r., natomiast opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych nie uległy zmianie od 2004 r." - wskazało MI.

Wyjaśniło, że nowelizacja rozporządzenia "związana jest z licznymi wnioskami strony samorządowej".

Opłaty w górę. Plany resortu

Zgodnie z założeniami projektu rozporządzenia opłaty mają wzrosnąć za wydanie:

  • dowodu rejestracyjnego z 54,00 zł do 62,50 zł,
  • pozwolenia czasowego z 13,50 zł do 16,00 zł,
  • tablic zwyczajnych z 80,00 zł do 92,50 zł,
  • tablicy motocyklowej z 40,00 zł do 46,50 zł,
  • tablicy motorowerowej z 30,00 zł do 35,00,
  • znaku legalizacyjnego z 12,50 zł do 14,50 zł.

Największej podwyżce ma również ulec wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych. Obecnie to 1 tys. zł, a po zmianie przepisów ma to być 3 tys. zł.

W projekcie ma być także uwzględniona propozycja strony samorządowej, która zakłada "podwyższenie opłaty za wydawanie wtórników tablic rejestracyjnych". "Obecnie za wydanie wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej organ rejestrujący pobiera odpowiednio opłatę w wysokości 50 proc. opłaty za określoną tablicę rejestracyjną. Proponuje się podniesienie tej opłaty do 100 proc." - podało MI.

Biją rekordy sprzedaży w Polsce. "Nie mają żadnego prestiżu"

Biją rekordy sprzedaży w Polsce. "Nie mają żadnego prestiżu"

Joanna Rubin-Sobolewska
Tego nie powiedzą ci w salonie

Tego nie powiedzą ci w salonie

Maciej Michałek

Podwyżka opłaty za prawo jazdy

Z założeń kolejnego projektu wynika także, że ministerstwo chce też podnieść opłatę za dokumenty potwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami. 

I tu resort powołało się na wieloletni brak podwyżek. "Wysokości przedmiotowych opłat za wydanie prawa jazdy oraz międzynarodowego prawa jazdy nie ulegały zmianie od 12 lat" - wskazało MI.

Opłata za wydanie prawa jazdy ma wzrosnąć z obecnych 100 zł do 115,50 zł. Natomiast opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy z 35 zł do 40,50 zł.

Resort zakłada, że nowe stawki wejdą w życie w I kwartale 2026 roku.

pc

Autorka/Autor: Pkarp/kris

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

podwyżki censamochódPrawo jazdy
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica