Szykują się duże podwyżki dla kierowców

Podwyżki opisano w założeniach dwóch projektów rozporządzeń ministra infrastruktury.

Zmiany w opłatach dla kierowców

"Wysokości opłat w przypadku dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepki legalizacyjnej oraz nalepki na tablice tymczasowe nie uległy zmianie od 2010 r., natomiast opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych nie uległy zmianie od 2004 r." - wskazało MI.

Wyjaśniło, że nowelizacja rozporządzenia "związana jest z licznymi wnioskami strony samorządowej".

Opłaty w górę. Plany resortu

Zgodnie z założeniami projektu rozporządzenia opłaty mają wzrosnąć za wydanie:

dowodu rejestracyjnego z 54,00 zł do 62,50 zł,

pozwolenia czasowego z 13,50 zł do 16,00 zł,

tablic zwyczajnych z 80,00 zł do 92,50 zł,

tablicy motocyklowej z 40,00 zł do 46,50 zł,

tablicy motorowerowej z 30,00 zł do 35,00,

znaku legalizacyjnego z 12,50 zł do 14,50 zł.

Największej podwyżce ma również ulec wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych. Obecnie to 1 tys. zł, a po zmianie przepisów ma to być 3 tys. zł.

W projekcie ma być także uwzględniona propozycja strony samorządowej, która zakłada "podwyższenie opłaty za wydawanie wtórników tablic rejestracyjnych". "Obecnie za wydanie wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej organ rejestrujący pobiera odpowiednio opłatę w wysokości 50 proc. opłaty za określoną tablicę rejestracyjną. Proponuje się podniesienie tej opłaty do 100 proc." - podało MI.

Podwyżka opłaty za prawo jazdy

Z założeń kolejnego projektu wynika także, że ministerstwo chce też podnieść opłatę za dokumenty potwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami.

I tu resort powołało się na wieloletni brak podwyżek. "Wysokości przedmiotowych opłat za wydanie prawa jazdy oraz międzynarodowego prawa jazdy nie ulegały zmianie od 12 lat" - wskazało MI.

Opłata za wydanie prawa jazdy ma wzrosnąć z obecnych 100 zł do 115,50 zł. Natomiast opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy z 35 zł do 40,50 zł.

Resort zakłada, że nowe stawki wejdą w życie w I kwartale 2026 roku.

