Motoryzacyjny gigant szykuje się do cięcia etatów

Źródło: Reuters Archive
Francuski producent samochodów Renault planuje redukcję około trzech tysięcy etatów w ramach programu dobrowolnych odejść. Cięcia mają objąć działy wsparcia, takie jak kadry, finanse i marketing - podał w sobotę Reuters, powołując się na gazetę L'Informe.

W ramach planu oszczędnościowego Renault zamierza zmniejszyć zatrudnienie w działach wspierających o 15 proc., co przełoży się na około trzy tysiące etatów, głównie w siedzibie firmy w Boulogne-Billancourt pod Paryżem, ale też w innych lokalizacjach na świecie. Jak podaje L’Informe, powołując się na źródło bliskie sprawie, ostateczna decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta do końca roku.

Renault potwierdza, że rozważa cięcia kosztów, ale podkreśla, że na razie nie podjęto żadnych wiążących decyzji, a liczby są jedynie szacunkowe.

- W obliczu niepewności na rynku motoryzacyjnym i silnej konkurencji analizujemy możliwości uproszczenia naszych operacji, przyspieszenia działań i optymalizacji kosztów stałych - powiedział rzecznik Renault, cytowany przez Reutersa.

Na koniec 2024 roku Renault zatrudniało na całym świecie 98 636 pracowników.

Kłopoty finansowe Renault

W lipcu firma poinformowała o stracie netto w pierwszym półroczu w wysokości 11,2 miliarda euro (około 13 miliardów dolarów), z czego za większość - 9,3 miliarda euro - odpowiadał partner, Nissan. Renault i Nissan są częścią strategicznego Sojuszu Renault-Nissan-Mitsubishi, największego na świecie takiego partnerstwa motoryzacyjnego, które rozpoczęło się w 1999 roku, kiedy Renault zakupiło 35 proc. akcji Nissana.

Przyczyną obecnych kłopotów jest słaba kondycja rynku samochodów dostawczych, wysokie koszty związane z produkcją pojazdów elektrycznych oraz rosnąca presja konkurencyjna.

Nowy dyrektor generalny, Francois Provost, który w lipcu zastąpił Lukę de Meo (przeszedł do firmy Kering, właściciela marki Gucci), stoi przed trudnym zadaniem. Musi poprawić marże, przywrócić rating kredytowy Renault do poziomu inwestycyjnego oraz znaleźć sposób, by stosunkowo niewielki producent mógł sprostać wyzwaniom związanym z amerykańskimi cłami i silną konkurencją ze strony chińskich marek - wskazują analitycy.

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica