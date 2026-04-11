Znana sieć wycofuje łyżki do makaronu. Ostrzeżenie
"W wyniku badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację pierwszorzędowych amin aromatycznych z produktu (łyżka do spaghetti) do żywności" - poinformował GIS. W komunikacie dodał, że "pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje szkodliwe dla zdrowia".
Łyżki do spaghetti wycofane
Szczegóły dotyczące produktu:
- Nazwa produktu: Łyżka do spaghetti;
- Kod kreskowy: DNP 13 55272001001000000100 224;
- Kraj pochodzenia: Niemcy;
- Producent: RENA Küchenhelfer GmbH Langenalber Straße 103, 75334Straubenhardt;
- Dystrybutor w Polsce: TEDi Sieć Handlowa Sp. z o.o., 11 Listopada 11, 40-387 Katowice.
Zalecenia dla konsumentów
"TEDi Sieć Handlowa Sp. z o.o. w dniu 09.04.2026, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o niezgodności, wycofała produkt z Sali Sprzedaży we wszystkich sklepach w całej Polsce. Została wysłana informacja do Działu Jakości w centrali w Niemczech celem weryfikacji informacji na temat wyrobu" - przekazał inspektorat.
Organy urzędowej kontroli żywności prowadzą obecnie postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.
GIS przypomniał, aby nie używać wycofanych łyżek do spożywania żywności.
Ostrzeżenia GIS
Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością.
Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu. Dzięki współpracy z firmami branży spożywczej można szybko i skutecznie informować konsumentów o zagrożeniu.
Źródło: GIS
