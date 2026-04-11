Handel Znana sieć wycofuje łyżki do makaronu. Ostrzeżenie

Makaron wycofany z obrotu. Ostrzeżenie GIS Źródło: GIS

"W wyniku badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację pierwszorzędowych amin aromatycznych z produktu (łyżka do spaghetti) do żywności" - poinformował GIS. W komunikacie dodał, że "pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje szkodliwe dla zdrowia".

#Ostrzeżenie publiczne dotyczące wyrobu do kontaktu z żywnością: migracja pierwszorzędowych amin aromatycznych z łyżki do spaghetti. — Główny Inspektorat Sanitarny (@GIS_gov) April 10, 2026

Łyżki do spaghetti wycofane

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Łyżka do spaghetti;

Kod kreskowy: DNP 13 55272001001000000100 224;

Kraj pochodzenia: Niemcy;

Producent: RENA Küchenhelfer GmbH Langenalber Straße 103, 75334Straubenhardt;

Dystrybutor w Polsce: TEDi Sieć Handlowa Sp. z o.o., 11 Listopada 11, 40-387 Katowice.

Łyżki do spaghetti wycofane ze sklepów Tedi

GIS ostrzega przed łyżkami do spaghetti

Zalecenia dla konsumentów

"TEDi Sieć Handlowa Sp. z o.o. w dniu 09.04.2026, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o niezgodności, wycofała produkt z Sali Sprzedaży we wszystkich sklepach w całej Polsce. Została wysłana informacja do Działu Jakości w centrali w Niemczech celem weryfikacji informacji na temat wyrobu" - przekazał inspektorat.

Organy urzędowej kontroli żywności prowadzą obecnie postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

GIS przypomniał, aby nie używać wycofanych łyżek do spożywania żywności.

Ostrzeżenia GIS

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością.

Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu. Dzięki współpracy z firmami branży spożywczej można szybko i skutecznie informować konsumentów o zagrożeniu.

