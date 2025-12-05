Chińska platforma pod presją. Władze domagają się blokady strony

Logo TVN24
Prawnicy chińskiej platformy Shein wracają w piątek do paryskiego sądu na rozprawę dotyczącą wniosku francuskiego rządu o trzymiesięczne zawieszenie działania strony. To następstwo odkrycia w sklepie internetowym firmy lalek erotycznych przypominających dzieci oraz zakazanej broni.

Shein wyłączył marketplace - sekcję z ofertami zewnętrznych sprzedawców - 5 listopada, po tym jak władze wykryły tam nielegalne produkty. Główna strona z odzieżą sygnowaną marką Shein pozostaje jednak dostępna. Rząd domaga się co najmniej trzymiesięcznej blokady i przekonuje, że to czas potrzebny, by firma wykazała pełną zgodność swojej działalności z prawem.

Władze chcą zawiesić działanie strony Shein

Władze powołują się na artykuł 6.3 francuskiej ustawy o gospodarce cyfrowej, który pozwala sądowi nakazać środki mające zapobiec szkodom wynikającym z treści publikowanych online. Na rozprawę wezwano również największych dostawców internetu - Bouygues Telecom, Free, Orange i SFR - z żądaniem zablokowania dostępu do strony Shein.

Sąd oceni teraz, czy zawieszenie serwisu jest uzasadnione i czy pozostaje w zgodzie z prawem Unii Europejskiej. Prokuratura w Paryżu poinformowała w ubiegłym tygodniu, że trzymiesięczna blokada mogłaby zostać uznana za "nieproporcjonalną" w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jeśli Shein wykaże, że zakończył sprzedaż wszystkich nielegalnych produktów. Jednocześnie prokuratura "w pełni poparła" żądanie rządu, by firma przedstawiła dowody podjętych działań.

Rosnąca presja

Interwencja Francji wpisuje się w rosnącą presję na chińskie platformy, takie jak Shein i Temu. Bruksela coraz uważniej przygląda się kwestii bezpieczeństwa konsumentów, nielegalnym towarom i potencjalnie nieuczciwej konkurencji.

Równolegle w USA prokurator generalny Teksasu Ken Paxton ogłosił, że bada, czy Shein naruszył stanowe przepisy dotyczące nieetycznych praktyk pracowniczych oraz sprzedaży niebezpiecznych produktów.

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica