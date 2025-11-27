Logo TVN24
"Czarny miesiąc zakupów". Jak ustrzec się pułapek?

sklep promocja obnizka - Irina Shatilova shutterstock_2222663835
Bartosz Klimczuk z UOKiK-u o pułapkach przed Black Friday
Szał wyprzedaży już się zaczął – razem z presją, żeby kupować "tu i teraz" - ostrzega Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jedną z pułapek jest łatwe zadłużanie się. - Sprzedawcy przedstawiają to jako przesunięcie płatności w czasie, ale w rzeczywistości to po prostu ładnie opakowany kredyt - mówił Bartosz Klimczuk z UOKiK-u na antenie TVN24 BiS, komentując rosnącą popularność usługi "kup teraz, zapłać później".

W czwartek UOKiK opublikował zestaw praktycznych wskazówek dla kupujących przed zbliżającym się Black Friday. Urząd przypomina, by zachować ostrożność wobec kuszących promocji i reklam, sprawdzać rzeczywiste obniżki cen, unikać pochopnych decyzji zakupowych oraz uważać na oferty spoza Unii Europejskiej, manipulacyjne techniki sprzedaży i ryzykowne formy odroczonych płatności.

Do kwestii przedświątecznych wyprzedaży w rozmowie z TVN24 BiS odniósł się Bartosz Klimczuk z zespołu prasowego UOKiK, podkreślając, że Black Friday to "ogromna machineria marketingowa, która ma do konsumentów jedną wiadomość - kup teraz albo nigdy".

"Czarny miesiąc" zakupów

- Mówimy Black Friday, czyli czarny piątek, ale tak na dobrą sprawę od pewnego czasu to mamy już nie czarny tydzień, tylko czarny miesiąc, a w zasadzie jesteśmy bombardowani przecenami i promocjami praktycznie od jesieni - mówił.

- Technik, jakimi jesteśmy atakowani, jest naprawdę mnóstwo – od podświetlania produktów, jaskrawych kolorów, wielkich procentów rabatu w sklepach stacjonarnych po to, żebyśmy czuli, że jeśli nie skorzystamy, to okazja przepadła - dodał.

Klimczuk przypomniał, że obecnie najskuteczniejszą bronią konsumenta jest obowiązek podawania najniższej ceny z ostatnich 30 dni. - Przedsiębiorca ma obowiązek w czytelny sposób ją przedstawić. Dzięki temu, nawet przy wielkim "minus 90 procent", widzimy, czy rabat jest prawdziwy - podkreślił.

Dodał, że zdarzają się sprzedawcy próbujący obchodzić te przepisy, jednak w takich przypadkach wkracza Inspekcja Handlowa oraz UOKiK.

Czytaj też: "Głupotą byłoby nie skorzystać, ale interesem życia byłoby nie kupować"

"Ładnie opakowany kredyt"

Zapytany o popularną opcję "kup teraz, zapłać później", Klimczuk stwierdził, że w rzeczywistości jest to po prostu ładnie opakowany kredyt konsumencki. Jeśli mamy dobrze przeliczony budżet i wiemy, że za 30–45 dni spłacimy - nie ma w tym nic złego. Ale ważne jest, żeby przed kliknięciem przeanalizować, czy nas będzie stać - tłumaczył.

- W okresie przedświątecznym robi się jedno 'kup teraz', drugie, trzecie… i nagle za miesiąc mamy ogromną kwotę do spłaty. Niezapłacenie oznacza odsetki, monity, a w końcu wpis do BIK-u i problemy z przyszłymi kredytami czy ratami - ostrzegł.

Podkreślił jednocześnie, że sama usługa "kup teraz, zapłać później" jest w pełni legalna i UOKiK nie zniechęca do korzystania z niej. Chodzi jedynie o świadomość ryzyka. - Preferowanie tej metody jako domyślnej bywa etycznie dwuznaczne, ale badamy to dopiero, gdy spływają skargi. Najważniejsza jest świadomość konsumenta - podsumował.

Laptop, komputer, handel, zakupy
Kup teraz, płać potem. "Konsumpcyjna pułapka", czy wygodne wydawanie pieniędzy?
Natalia Szostak
Black Friday
"Głupotą byłoby nie skorzystać, ale interesem życia byłoby nie kupować"
Maja Piotrowska
Wystawiała używane ubrania na sprzedaż, oszukała prawie 700 osób z całej Polski (zdj. ilustracyjne)
"Dziewczyny, nie dajcie się nabrać". Rośnie zainteresowanie materiałami premium
Natalia Szostak

Na koniec rozmówca odniósł się do zakupów z Azji. Jego zdaniem, jeśli są one dokonywane świadomie, nie niosą większego ryzyka. Problem pojawia się, gdy sklep celowo wprowadza w błąd, udając polską firmę.

Francja szykuje skargi na dwie kolejne platformy handlowe
Francja szykuje skargi na dwie kolejne platformy handlowe

Paczka przychodzi z Chin, a strona ma domenę "pl", polskie nazwy produktów i flagę. Żeby się przed tym uchronić, warto sprawdzić rzeczywistą domenę, ocenić, czy teksty nie wyglądają na tłumaczone automatycznie, a także czy podany jest prawdziwy adres siedziby i dane kontaktowe, a nie tylko formularz - radził Bartosz Klimczuk.

Autorka/Autor: BC

Źródło: TVN24 BiS

Źródło zdjęcia głównego: Irina Shatilova / Shutterstock

Black Fridayzakupy
