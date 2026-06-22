Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Dla firm

Deloitte wybrał najlepiej zarządzane firmy prywatne w Polsce

|
Warszawa, wieżowce, skyline Warszawy, panorama Warszawy
Adam Glapiński o stopach procentowych - kwiecień 2026
Źródło wideo: YouTube/Narodowy Bank Polski
Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Deloitte wyłonił tegorocznych finalistów plebiscytu Best Managed Companies Poland. - Uczestnicy coraz świadomiej budują struktury, procesy i kompetencje potrzebne do ekspansji zagranicznej czy sukcesji - oceniła Iva Georgijew, partnerka w Deloitte Polska i przewodnicząca rady nadzorczej Deloitte Central Europe.

Finał odbył się 18 czerwca, w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jak czytamy w komunikacie, "przez ostatni rok eksperci analizowali kompetencje, procesy i strategie uczestników programu w odniesieniu do najlepszych praktyk zarządczych, stosowanych w przedsiębiorstwach prywatnych z całego świata. Wielu przedsiębiorców uzyskało tytuł najlepiej zarządzanej firmy w ramach procedury recertyfikacji".

- Piąta edycja pokazała, jak silny i dojrzały jest sektor firm prywatnych w Polsce. To przedsiębiorstwa ambitne, które działają w wymagającym otoczeniu i coraz częściej wyznaczają standardy nie tylko lokalnie, ale także w skali międzynarodowej - powiedział Michał Lejman, partner w dziale doradztwa podatkowego Deloitte, lider Best Managed Companies Poland.

Best Managed Companies Poland 2026
Best Managed Companies Poland 2026
Źródło zdjęcia: Deloitte

Laureaci Best Managed Companies Poland 2026

W gronie laureatów znalazło się 49 firm: 8 debiutujących oraz 41, które pomyślnie przeszły proces recertyfikacji.

Firmy, które po raz trzeci przeszły recertyfikację i utrzymują tytuł Best Managed Company na kolejny rok to:

  • Amplus,
  • ASTOR, Chespa,
  • Euroterm TGS,
  • GT Trailers,
  • Malow,
  • Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Łysoń,
  • Rohlig Suus Logistics,
  • Tutlo,
  • VIVE Textile Recycling.

Firmy, które po raz drugi przeszły recertyfikację i utrzymują tytuł Best Managed Company na kolejny rok to:

  • Adamietz,
  • BGW,
  • Grupa Progres,
  • Klimas,
  • Solvera Gawel Technology,
  • Univio,
  • ZARYS International Group,
  • Zet Transport.

Firmy, które po raz pierwszy przeszły recertyfikację i utrzymują tytuł Best Managed Company na kolejny rok to:

  • Ampol-Merol,
  • Domator24,
  • Kopalnie Dolomitu w Sandomierzu/ Grupa PBI
  • Helio,
  • Impact Clean Power Technology,
  • Marathon International,
  • Model-Art,
  • Nowy Styl,
  • Transfer Multisort Elektronik.

- W trakcie prac jury wyraźnie widać, jak bardzo zmieniły się priorytety zarządów. Bezpieczeństwo informacji, analityka operacyjna, cyfrowe narzędzia decyzyjne - dekadę temu te rozmowy toczyły się głównie w działach IT. Dziś granica między rozwiązaniami globalnych liderów a praktyką średnich polskich przedsiębiorstw zaciera się szybciej niż zakładaliśmy - ocenił Krzysztof Augustynowicz, Regional Vice President CEE, Salesforce.

Tegoroczni debuitanci

Debiutujące firmy, które zdobyły tytuł Best Managed Company Poland 2026 to:

  • Cosmo Group,
  • Delia Cosmetics,
  • Done Deliveries,
  • Marba,
  • Pako Lorente,
  • Polskie Supermarkety,
  • Senetic Holding,
  • Suempol.

- Po raz kolejny mogliśmy obserwować, jak silne i różnorodne są polskie firmy. Wśród laureatów są dynamicznie rozwijające się organizacje, ale również przedsiębiorstwa od lat budujące swoją pozycję na rynku - powiedział Dariusz Duma, prezes Stowarzyszenia FBN Poland.

Złoty Laur. Zwycięscy

W tegorocznej edycji po raz pierwszy przyznano także Złoty Laur. Otrzymały go firmy, które od 2022 roku uczestniczą w Best Managed Companies Poland i, jak podają organizatorzy - utrzymują wysokie standardy zarządzania. 

Złoty Laur otrzymali:

  • Falken Trade Polska,
  • Fibrain,
  • Grupa Cichy-Zasada,
  • G8,
  • Lemarpol Wózki Widłowe,
  • MARMA Polskie Folie,
  • Martex,
  • Maxcom,
  • NOVOL,
  • Osadkowski,
  • Profix,
  • Protech,
  • Selena FM,
  • Splast.

- Uczestnicy kolejnych edycji Best Managed Companies coraz świadomiej budują struktury, procesy i kompetencje potrzebne do ekspansji zagranicznej czy sukcesji. To pokazuje, jak mocno zmienia się polski sektor firm prywatnych i jak śmiałe są ambicje rodzimych przedsiębiorstw - stwierdziła Iva Georgijew, partnerka w Deloitte Polska i przewodnicząca rady nadzorczej Deloitte Central Europe.

Laureatów wybierało niezależne jury złożone z liderów biznesu i przedstawicieli środowiska akademickiego. W jego gronie znaleźli się: przewodnicząca jury Iva Georgijew (Deloitte CE), Krzysztof Augustynowicz (Salesforce), Krzysztof Domarecki (Selena Group), Dariusz Duma (FBN Poland), Marcin Grzymkowski (Sportano.pl), prof. Izabela Koładkiewicz (Akademia Leona Koźmińskiego) oraz nowi członkowie kapituły - Dorota Żurkowska (Warner Bros. Discovery) i Robert Kozielski (Uniwersytet SWPS).

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 9 min
Edyta Krześniak - Bez polityki Piotra Jaconia
"Zdjęć było tysiące. Nie da się tego odzobaczyć". Mroczna prawda o guru polskiej psychologii
Piotr Jacoń
29 min
2206_superwizjer_zoom
PremieraW HREIT już było źle, Sapocie puściły nerwy. Wideo od informatora daje do myślenia
TVN24
33 min
pc
Wydają odgłosy, których oduczamy dzieci, bo "to nieładnie"
Joanna Kryńska
Udostępnij:
Tagi:
DeloittePrzedsiębiorstwa
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Wojciech Balczun i Adam Szłapka
Wielka fuzja zbrojeniowa w Poznaniu. "To historyczny moment"
Z kraju
Wołodymyr Zełenski i Karol Nawrocki
Apel biznesu w sprawie Ukrainy. "Nie możemy tego zmarnować"
Z kraju
zakupy rachunek sklep
Nowe dane ze sklepów. Sprzedaż poniżej prognoz
Z kraju
warszawa miasto wieczor ludzie shutterstock_2703761903
Tyle zarabiają Polacy. "Kwestia czynników jednorazowych"
Z kraju
Ropa naftowa
Spadki na rynku ropy. "Nowy rozdział w relacjach z Iranem"
Rynki
Miłosz Motyka
Kiedy wystartuje pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce? "Termin jest realny"
Z kraju
Tankowanie na stacji paliw
Poniedziałek na stacjach paliw. Ile zapłacimy za tankowanie?
Z kraju
chiny ulica samochody auta shutterstock_2432619543_1
Są za ciężkie na drogi. Nowy problem aut elektrycznych
paczkomat kobieta przesylka shutterstock_2144111673
Koniec zakupów bez cła. Nowe przepisy od lipca
Handel
apartamenty budynek mieszkania shutterstock_2502243961
Koniec z dowolnością. Nowy obowiązek deweloperów
Nieruchomości
mezczyzna dom shutterstock_2530343275
Tak mieszka coraz więcej Polaków. Jeden z modeli zyskuje popularność
Nieruchomości
Król Karol III
Koniec tajemnicy. Król Karol III opublikuje swoje zeznanie podatkowe
Ze świata
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Dwóch nowych milionerów po sobotnim losowaniu Lotto
Z kraju
tankowanie benzyna stacja paliwo
Tyle kosztuje paliwo w niedzielę
Z kraju
ciesnina ormuz
"Może być już za późno". Eksperci ostrzegają w sprawie cieśniny Ormuz
Ze świata
Puszcza Białowieska jest jednym z ostatnich naturalnych kompleksów leśnych o charakterze pierwotnym w Europie
Zniknęły w kilka minut. Dziś można było zdobyć bon turystyczny
Turystyka
Donald Trump we Francji
Nie są już zagrożeniem. Trump zmienia zdanie
Tech
Plaża, morze, wakacje, lato
Jak Polacy planują wakacje? Te kierunki wybierają najczęściej
Turystyka
Wenecja
Nowy burmistrz Wenecji chce znacznie podnieść opłatę za wstęp do miasta
Turystyka
JAJA
"Skala strat jest ogromna". Ceny jaj i drobiu mogą wzrosnąć
Z kraju
stacja tankowanie paliwo
Ceny paliw w sobotę. Tyle kosztują
Z kraju
korek miasto ulica samochody shutterstock_2391742107
Ile zapłacimy za paliwo w przyszłym tygodniu?" Pozostaje trzymać kciuki"
Pewien Węgier wygrał 30 mln euro w loterii Eurojackpot
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
Paryż, Luwr
Miliardy euro na rozwój. Francja buduje suwerenność technologiczną
Tech
pieniądze portfel złotówki
PPK do zmiany? "Tutaj jest jeszcze duża praca do wykonania"
Dla pracownika
Sardynia, plaża Li Cuppulati
Turyści zabierają z plaży piasek i muszelki. Kary sięgają tysięcy euro
Turystyka
Pete Hegseth
Środki skończą się już latem. "Wiedzą, że wojna jest skrajnie niepopularna"
Ze świata
usa rezerwa federalna budynek shutterstock_1296013063_1
Kredyty hipoteczne w USA poniżej ostatniego szczytu. Fed trzyma rynek w napięciu
Ze świata
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Porozumienie USA-Iran. Dziesiątki statków przepłynęły cieśninę
Ze świata
zloto shutterstock_1917921278
Coraz bliżej celu. NBP kupuje setki ton złota
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica