Dla firm Deloitte wybrał najlepiej zarządzane firmy prywatne w Polsce Paulina Karpińska |

Adam Glapiński o stopach procentowych - kwiecień 2026 Źródło wideo: YouTube/Narodowy Bank Polski Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

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Finał odbył się 18 czerwca, w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jak czytamy w komunikacie, "przez ostatni rok eksperci analizowali kompetencje, procesy i strategie uczestników programu w odniesieniu do najlepszych praktyk zarządczych, stosowanych w przedsiębiorstwach prywatnych z całego świata. Wielu przedsiębiorców uzyskało tytuł najlepiej zarządzanej firmy w ramach procedury recertyfikacji".

- Piąta edycja pokazała, jak silny i dojrzały jest sektor firm prywatnych w Polsce. To przedsiębiorstwa ambitne, które działają w wymagającym otoczeniu i coraz częściej wyznaczają standardy nie tylko lokalnie, ale także w skali międzynarodowej - powiedział Michał Lejman, partner w dziale doradztwa podatkowego Deloitte, lider Best Managed Companies Poland.

Best Managed Companies Poland 2026 Źródło zdjęcia: Deloitte

Laureaci Best Managed Companies Poland 2026

W gronie laureatów znalazło się 49 firm: 8 debiutujących oraz 41, które pomyślnie przeszły proces recertyfikacji.

Firmy, które po raz trzeci przeszły recertyfikację i utrzymują tytuł Best Managed Company na kolejny rok to:

Amplus,

ASTOR, Chespa,

Euroterm TGS,

GT Trailers,

Malow,

Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Łysoń,

Rohlig Suus Logistics,

Tutlo,

VIVE Textile Recycling.

Firmy, które po raz drugi przeszły recertyfikację i utrzymują tytuł Best Managed Company na kolejny rok to:

Adamietz,

BGW,

Grupa Progres,

Klimas,

Solvera Gawel Technology,

Univio,

ZARYS International Group,

Zet Transport.

Firmy, które po raz pierwszy przeszły recertyfikację i utrzymują tytuł Best Managed Company na kolejny rok to:

Ampol-Merol,

Domator24,

Kopalnie Dolomitu w Sandomierzu/ Grupa PBI

Helio,

Impact Clean Power Technology,

Marathon International,

Model-Art,

Nowy Styl,

Transfer Multisort Elektronik.

- W trakcie prac jury wyraźnie widać, jak bardzo zmieniły się priorytety zarządów. Bezpieczeństwo informacji, analityka operacyjna, cyfrowe narzędzia decyzyjne - dekadę temu te rozmowy toczyły się głównie w działach IT. Dziś granica między rozwiązaniami globalnych liderów a praktyką średnich polskich przedsiębiorstw zaciera się szybciej niż zakładaliśmy - ocenił Krzysztof Augustynowicz, Regional Vice President CEE, Salesforce.

Tegoroczni debuitanci

Debiutujące firmy, które zdobyły tytuł Best Managed Company Poland 2026 to:

Cosmo Group,

Delia Cosmetics,

Done Deliveries,

Marba,

Pako Lorente,

Polskie Supermarkety,

Senetic Holding,

Suempol.

- Po raz kolejny mogliśmy obserwować, jak silne i różnorodne są polskie firmy. Wśród laureatów są dynamicznie rozwijające się organizacje, ale również przedsiębiorstwa od lat budujące swoją pozycję na rynku - powiedział Dariusz Duma, prezes Stowarzyszenia FBN Poland.

Złoty Laur. Zwycięscy

W tegorocznej edycji po raz pierwszy przyznano także Złoty Laur. Otrzymały go firmy, które od 2022 roku uczestniczą w Best Managed Companies Poland i, jak podają organizatorzy - utrzymują wysokie standardy zarządzania.

Złoty Laur otrzymali:

Falken Trade Polska,

Fibrain,

Grupa Cichy-Zasada,

G8,

Lemarpol Wózki Widłowe,

MARMA Polskie Folie,

Martex,

Maxcom,

NOVOL,

Osadkowski,

Profix,

Protech,

Selena FM,

Splast.

- Uczestnicy kolejnych edycji Best Managed Companies coraz świadomiej budują struktury, procesy i kompetencje potrzebne do ekspansji zagranicznej czy sukcesji. To pokazuje, jak mocno zmienia się polski sektor firm prywatnych i jak śmiałe są ambicje rodzimych przedsiębiorstw - stwierdziła Iva Georgijew, partnerka w Deloitte Polska i przewodnicząca rady nadzorczej Deloitte Central Europe.

Laureatów wybierało niezależne jury złożone z liderów biznesu i przedstawicieli środowiska akademickiego. W jego gronie znaleźli się: przewodnicząca jury Iva Georgijew (Deloitte CE), Krzysztof Augustynowicz (Salesforce), Krzysztof Domarecki (Selena Group), Dariusz Duma (FBN Poland), Marcin Grzymkowski (Sportano.pl), prof. Izabela Koładkiewicz (Akademia Leona Koźmińskiego) oraz nowi członkowie kapituły - Dorota Żurkowska (Warner Bros. Discovery) i Robert Kozielski (Uniwersytet SWPS).

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