Deloitte wybrał najlepiej zarządzane firmy prywatne w Polsce
Finał odbył się 18 czerwca, w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Jak czytamy w komunikacie, "przez ostatni rok eksperci analizowali kompetencje, procesy i strategie uczestników programu w odniesieniu do najlepszych praktyk zarządczych, stosowanych w przedsiębiorstwach prywatnych z całego świata. Wielu przedsiębiorców uzyskało tytuł najlepiej zarządzanej firmy w ramach procedury recertyfikacji".
- Piąta edycja pokazała, jak silny i dojrzały jest sektor firm prywatnych w Polsce. To przedsiębiorstwa ambitne, które działają w wymagającym otoczeniu i coraz częściej wyznaczają standardy nie tylko lokalnie, ale także w skali międzynarodowej - powiedział Michał Lejman, partner w dziale doradztwa podatkowego Deloitte, lider Best Managed Companies Poland.
Laureaci Best Managed Companies Poland 2026
W gronie laureatów znalazło się 49 firm: 8 debiutujących oraz 41, które pomyślnie przeszły proces recertyfikacji.
Firmy, które po raz trzeci przeszły recertyfikację i utrzymują tytuł Best Managed Company na kolejny rok to:
- Amplus,
- ASTOR, Chespa,
- Euroterm TGS,
- GT Trailers,
- Malow,
- Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Łysoń,
- Rohlig Suus Logistics,
- Tutlo,
- VIVE Textile Recycling.
Firmy, które po raz drugi przeszły recertyfikację i utrzymują tytuł Best Managed Company na kolejny rok to:
- Adamietz,
- BGW,
- Grupa Progres,
- Klimas,
- Solvera Gawel Technology,
- Univio,
- ZARYS International Group,
- Zet Transport.
Firmy, które po raz pierwszy przeszły recertyfikację i utrzymują tytuł Best Managed Company na kolejny rok to:
- Ampol-Merol,
- Domator24,
- Kopalnie Dolomitu w Sandomierzu/ Grupa PBI
- Helio,
- Impact Clean Power Technology,
- Marathon International,
- Model-Art,
- Nowy Styl,
- Transfer Multisort Elektronik.
- W trakcie prac jury wyraźnie widać, jak bardzo zmieniły się priorytety zarządów. Bezpieczeństwo informacji, analityka operacyjna, cyfrowe narzędzia decyzyjne - dekadę temu te rozmowy toczyły się głównie w działach IT. Dziś granica między rozwiązaniami globalnych liderów a praktyką średnich polskich przedsiębiorstw zaciera się szybciej niż zakładaliśmy - ocenił Krzysztof Augustynowicz, Regional Vice President CEE, Salesforce.
Tegoroczni debuitanci
Debiutujące firmy, które zdobyły tytuł Best Managed Company Poland 2026 to:
- Cosmo Group,
- Delia Cosmetics,
- Done Deliveries,
- Marba,
- Pako Lorente,
- Polskie Supermarkety,
- Senetic Holding,
- Suempol.
- Po raz kolejny mogliśmy obserwować, jak silne i różnorodne są polskie firmy. Wśród laureatów są dynamicznie rozwijające się organizacje, ale również przedsiębiorstwa od lat budujące swoją pozycję na rynku - powiedział Dariusz Duma, prezes Stowarzyszenia FBN Poland.
Złoty Laur. Zwycięscy
W tegorocznej edycji po raz pierwszy przyznano także Złoty Laur. Otrzymały go firmy, które od 2022 roku uczestniczą w Best Managed Companies Poland i, jak podają organizatorzy - utrzymują wysokie standardy zarządzania.
Złoty Laur otrzymali:
- Falken Trade Polska,
- Fibrain,
- Grupa Cichy-Zasada,
- G8,
- Lemarpol Wózki Widłowe,
- MARMA Polskie Folie,
- Martex,
- Maxcom,
- NOVOL,
- Osadkowski,
- Profix,
- Protech,
- Selena FM,
- Splast.
- Uczestnicy kolejnych edycji Best Managed Companies coraz świadomiej budują struktury, procesy i kompetencje potrzebne do ekspansji zagranicznej czy sukcesji. To pokazuje, jak mocno zmienia się polski sektor firm prywatnych i jak śmiałe są ambicje rodzimych przedsiębiorstw - stwierdziła Iva Georgijew, partnerka w Deloitte Polska i przewodnicząca rady nadzorczej Deloitte Central Europe.
Laureatów wybierało niezależne jury złożone z liderów biznesu i przedstawicieli środowiska akademickiego. W jego gronie znaleźli się: przewodnicząca jury Iva Georgijew (Deloitte CE), Krzysztof Augustynowicz (Salesforce), Krzysztof Domarecki (Selena Group), Dariusz Duma (FBN Poland), Marcin Grzymkowski (Sportano.pl), prof. Izabela Koładkiewicz (Akademia Leona Koźmińskiego) oraz nowi członkowie kapituły - Dorota Żurkowska (Warner Bros. Discovery) i Robert Kozielski (Uniwersytet SWPS).