Polacy żyją dłużej, jak to wpłynie na wysokość emerytur Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Nadchodząca waloryzacja emerytur i rent może być jedną z najniższych od 2019 roku. Z rządowych prognoz wynika, że świadczenia wzrosną o 3,48 procent, co oznacza niewielkie podwyżki dla wielu seniorów.

Najnowsza projekcja inflacji, przygotowana przez NBP, wskazuje jednak na znacznie wyższe tempo wzrostu cen w kolejnych kwartałach, niż przewidywano jeszcze kilka miesięcy temu. Zdaniem ekonomistów banku centralnego na utrzymanie się inflacji na podwyższonym poziomie wpłynąć mogą napięcia geopolityczne, które z kolei mogą podbijać ceny surowców, paliw i innych nośników energii.

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Waloryzacja emerytur 2027. Tabela

Prognozowana wyższa inflacja przekłada się bezpośrednio na wskaźnik waloryzacji świadczeń. Z szacunków "Faktu", opartych na najnowszych danych NBP i aktualnych założeniach dotyczących wzrostu wynagrodzeń, wynika, że wskaźnik ten mógłby osiągnąć nawet 4,28 procent.

Taki poziom waloryzacji oznaczałby wyraźnie większy wzrost emerytur i rent niż w dotychczasowych kalkulacjach rządowych. Choć różnica między 3,48 a 4,28 procent może wydawać się niewielka, w skali całego systemu emerytalnego oznacza to setki milionów złotych dodatkowych wydatków z budżetu państwa, a dla samych emerytów zauważalnie wyższe wypłaty.

Przykładowe podwyżki, po uwzględnieniu wskaźnika waloryzacji na poziomie 4,28 procent, prezentowałyby się następująco:

emerytura 2000 zł brutto - wzrost o około 85,60 zł (ok. 78 zł "na rękę");

emerytura 3000 zł brutto - wzrost o około 128,40 zł (ok. 117 zł "na rękę");

emerytura 4000 zł brutto - wzrost o około 171,20 zł (ok. 156 zł "na rękę");

emerytura 5000 zł brutto - wzrost o około 214 zł (ok. 195 zł "na rękę").

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Świadczenia w 2026 roku

Ostatnia waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń wypłacanych przez ZUS została przeprowadzona w marcu 2026 roku. Podwyżka została przeprowadzona z urzędu, co oznacza, że nie było potrzeby składania w tej sprawie żadnego wniosku. Świadczenia wzrosły wtedy o 5,3 procent.

W wyniku waloryzacji kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zwiększyła się o 99,58 złotego, osiągając kwotę 1978,49 złotego brutto. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniosła 1483,87 złotego. Ponadto kwota graniczna świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji została podwyższona o 135,28 złotego do 2687,67 złotego.