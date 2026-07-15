Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Dla seniora

Waloryzacja emerytur 2027. Tabela

|
pieniadze pln renta emerytura shutterstock_2437719765_1
Polacy żyją dłużej, jak to wpłynie na wysokość emerytur
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Wyższa od oczekiwanej inflacja w 2026 roku może przełożyć się na korzystniejsze podwyżki świadczeń emerytalno-rentowych. Jak wynika z danych NBP, wskaźnik waloryzacji, który według rządu miał wynieść 3,48 procent, może się znacząco zmienić.

Nadchodząca waloryzacja emerytur i rent może być jedną z najniższych od 2019 roku. Z rządowych prognoz wynika, że świadczenia wzrosną o 3,48 procent, co oznacza niewielkie podwyżki dla wielu seniorów.

Najnowsza projekcja inflacji, przygotowana przez NBP, wskazuje jednak na znacznie wyższe tempo wzrostu cen w kolejnych kwartałach, niż przewidywano jeszcze kilka miesięcy temu. Zdaniem ekonomistów banku centralnego na utrzymanie się inflacji na podwyższonym poziomie wpłynąć mogą napięcia geopolityczne, które z kolei mogą podbijać ceny surowców, paliw i innych nośników energii.

Czytaj też: Ogromne dysproporcje emerytur. Niepokojące dane ZUS

Waloryzacja emerytur 2027. Tabela

Prognozowana wyższa inflacja przekłada się bezpośrednio na wskaźnik waloryzacji świadczeń. Z szacunków "Faktu", opartych na najnowszych danych NBP i aktualnych założeniach dotyczących wzrostu wynagrodzeń, wynika, że wskaźnik ten mógłby osiągnąć nawet 4,28 procent.

Taki poziom waloryzacji oznaczałby wyraźnie większy wzrost emerytur i rent niż w dotychczasowych kalkulacjach rządowych. Choć różnica między 3,48 a 4,28 procent może wydawać się niewielka, w skali całego systemu emerytalnego oznacza to setki milionów złotych dodatkowych wydatków z budżetu państwa, a dla samych emerytów zauważalnie wyższe wypłaty.

Przykładowe podwyżki, po uwzględnieniu wskaźnika waloryzacji na poziomie 4,28 procent, prezentowałyby się następująco:

  • emerytura 2000 zł brutto - wzrost o około 85,60 zł (ok. 78 zł "na rękę");
  • emerytura 3000 zł brutto - wzrost o około 128,40 zł (ok. 117 zł "na rękę");
  • emerytura 4000 zł brutto - wzrost o około 171,20 zł (ok. 156 zł "na rękę");
  • emerytura 5000 zł brutto - wzrost o około 214 zł (ok. 195 zł "na rękę").

Świadczenia w 2026 roku

Ostatnia waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń wypłacanych przez ZUS została przeprowadzona w marcu 2026 roku. Podwyżka została przeprowadzona z urzędu, co oznacza, że nie było potrzeby składania w tej sprawie żadnego wniosku. Świadczenia wzrosły wtedy o 5,3 procent.

W wyniku waloryzacji kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zwiększyła się o 99,58 złotego, osiągając kwotę 1978,49 złotego brutto. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniosła 1483,87 złotego. Ponadto kwota graniczna świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji została podwyższona o 135,28 złotego do 2687,67 złotego.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
ZUSWaloryzacja emeryturEmeryt
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Space X
"Inwestorzy, którzy dali się ponieść emocjom, będą rozczarowani". SpaceX traci
Ze świata
Donald Trump w Białym Domu
Biały Dom stawia na AI w walce z hakerami. Powstaje specjalny projekt
Tech
Samochody w transporcie. Elektryczny Polestar i spalinowe Suzuki Swift
Mocny czerwiec na rynku aut. Najwyższy wynik w tym roku
Moto
Chorwacja, Igrane w gminie Podgora, Riwiera Makarska
Pierwszy taki zakaz w Chorwacji. Miasto ma dość imprez turystów
Turystyka
whatsup social media smartfon shutterstock_2481870661
Wielka Brytania zaostrza przepisy. Social media z nocnym limitem
Tech
Sotheby's Gus Rex
Miliony dolarów za szkielet dinozaura. Najdroższa tego typu sprzedaż w historii
Ze świata
Donald Trump
Ból głowy Trumpa. Ceny paliw na dniach przebiją psychologiczną granicę
Moto
meta media społecznościowe
Surowe kary dla mediów społecznościowych. Ten kraj zmienia prawo
Ze świata
pap_20100930_00R
20 lat, 47 miliardów i koniec. Buffett zmienia zdanie. W tle Epstein
Ze świata
pieniądze portfel złotówki
Polacy najbardziej pesymistyczni w Europie. Rośnie niepokój o finanse
Pieniądze
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Spór o najem krótkoterminowy. "To najgorsza ustawa jaka wyszła z rządu"
Nieruchomości
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2752893287
Trzeci dzień wzrostów. "Są gotowi wycofać się z zakupów"
Rynki
Dziesięcioletni chłopiec z okolic Rzymu zadzwonił pod numer alarmowy 112. Zamówił pizzę
Platforma poleca nastolatkom potencjalnie szkodliwe filmy. Alarmujące wyniki badania
Tech
Mała dziewczynka nalewająca świeżą, chłodną domową lemoniadę do plastikowego szkła podczas sprzedaży napojów z przyjaciółką na straganie w upalny letni dzień
Sanepid zabrał głos w sprawie sprzedaży lemoniady przez dzieci. Są wytyczne
Z kraju
Elon Musk
Koszt środowiskowy sztucznej inteligencji. Elon Musk z pozwem
Tech
ZAKUPY KOSZYK
Inflacja w czerwcu. Nowe dane
Z kraju
Pekin, Chiny
Gospodarka Chin wyhamowała. "Uwypuklają pogłębiającą się rozbieżność"
Ze świata
Jeden na jeden - Miłosz Motyka
Minister: mam konkretny plan, natomiast dzisiaj go nie używamy
Z kraju
centrum danych ai serwery serwerownia shutterstock_2766228069
Zakazali budowania centrów danych AI. "Jeden z największych wstrząsów"
Ze świata
kuba hawana shutterstock_2730976575_1
Blackout w całym kraju. Kryzys narasta
Ze świata
shutterstock_2044480022
Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce
Z kraju
Prezydent USA Donald Trump
Trump rezygnuje z opłat w cieśninie Ormuz. Jest nowe rozwiązanie
Ze świata
smartfon shutterstock_449254483
"Pomoc" w odzyskaniu pieniędzy. Jak działają oszuści
Tech
fabryka roboty maszyny shutterstock_2682841033
Gawkowski: ten obiekt będzie fundamentem gospodarki
Tech
Kevin Warsh
Trump już go nie pochwali? Szef Fed zapowiada niezależność
Ze świata
Facebook Meta
Meta z pozwem. Algorytm miał wskazywać osoby do zwolnienia
Tech
W najbliższych dniach możemy mieć do czynienia z wakacyjnym szczytem cen paliw - przewidują analitycy BM Reflex
W drogę bez kierowcy. Polska zmienia prawo
Łukasz Figielski
Tankowiec w cieśninie Ormuz
Sposób na ominięcie cieśniny. Emiraty zapowiadają nowy projekt
Ze świata
shutterstock_2359731071
Zwolnienia w dużym banku. Pracę stracą setki osób
Z kraju
FED Rezerwa Federalna USA
Inflacja w USA zaskakuje. Widmo podwyżki stóp pozostaje
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica