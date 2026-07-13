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Świadczenie dla części emerytów. Niemal 300 złotych miesięcznie

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Niektórzy emeryci już 15 lipca otrzymają na konto kolejną wypłatę świadczenia ratowniczego. Dodatek w wysokości 288 złotych miesięcznie przysługuje dożywotnio.

Za wypłatę świadczenia ratunkowego odpowiada Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jego wypłata następuje do 15. dnia każdego miesiąca.

Komu przysługuje świadczenie ratownicze

Do pobierania świadczenia ratunkowego mają prawo wyłącznie emerytowani strażacy ratownicy Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy czynnie uczestniczyli w działaniach lub akcjach ratowniczych. Wymagany staż aktywności to:

  • 25 lat w przypadku mężczyzn,
  • 20 lat w przypadku kobiet.

Nie jest wymagane, żeby okres służby był nieprzerwany. Liczy się łączny czas aktywności.

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Dodatek, który w momencie wprowadzenia wynosił 200 zł miesięcznie, jest co roku waloryzowany. Obecnie świadczenie ratownicze wynosi 288 złotych.

Według informacji "Dziennika Gazety Prawnej" świadczenie ratownicze pobiera obecnie ok. 118 tys. osób. Zdecydowaną większość tej grupy mają stanowić druhowie ochotniczych straży pożarnych. Na pozostałą część składają się ratownicy GOPR i TOPR.

Jak złożyć wniosek o świadczenie ratownicze

Przez to, że świadczenie nie jest przyznawane z urzędu, osoby spełniające warunki są zmuszone same złożyć wniosek o jego przyznanie. Składa się go u właściwego komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.

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Wśród wymaganych dokumentów należy złożyć potwierdzenie udziału w akcjach. Jak dodaje dziennik, w przypadku, gdy nie zachowała się dokumentacja, były ratownik może potwierdzić działanie przez troje świadków. Jeden z nich musiał pełnić funkcję publiczną lub pracownika administracji samorządowej w czasie, gdy wnioskodawca aktywnie uczestniczył w akcjach.

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Źródło: tvn24.pl, "Dziennik Gazeta Prawna"
Tagi:
EmerytEmeryturyemeryturaMSWiA
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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