"Dłuższa dniówka" dla części osób. Inspekcja pracy komentuje

biurowiec shutterstock_2398225309
Europejczycy chcą odejść od zmiany czasu. Komentarze polityków
Źródło: TVN24
W najbliższy weekend, w nocy z soboty na niedzielę, nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. Oznacza to dłuższą dniówkę w przypadku niektórych osób. W takiej sytuacji, jak przypomniał w piątek Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki, pracownikowi należy się wynagrodzenie wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatkiem za pracę w porze nocnej.

W najbliższy weekend, w nocy z 25 na 26 października, nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. Oznacza to, że w nocy z soboty na niedzielę przesuniemy wskazówki zegarów o godzinę wstecz - z godziny trzeciej na drugą.

"Dodatek będzie wynosił aż 100 procent"

Jak powiedział Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki, osoby pracujące wówczas na nocnej zmianie dwukrotnie przepracują czas między godziną drugą a trzecią, co oznacza, że jeśli tej nocy w harmonogramie pracy mieli zaplanowaną 8-godzinną zmianę, to w rzeczywistości przepracują dziewięć godzin.

- Dla tych, którzy pracują, oznacza to o godzinę dłuższą dniówkę - zwrócił uwagę.

Kiedy przestaniemy przestawiać zegarki? "To nonsens"
- Otrzymamy normalne wynagrodzenie wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych. W związku z tym, że zmiana czasu następuje w porze nocnej, dodatek będzie wynosił aż 100 proc. Oprócz tego należy nam się jeszcze dodatek w wysokości 20 procent stawki godzinowej, wynikającej z minimalnego wynagrodzenia - podkreślił.

Wyjątkiem - jak powiedział - może być sytuacja, w której pracodawca przewidział w grafiku zmianę czasu i zaplanował tej nocy dla pracownika zmianę w 7-godzinnym przedziale czasu. Wówczas pracownik w rzeczywistości przepracuje ich osiem.

Wtedy otrzyma on standardową wypłatę.

Kodeks pracy o dodatku za pracę

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, wynoszący 100 proc. wynagrodzenia przypada za pracę w nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy oraz w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Dodatek za pracę w porze nocnej przysługuje w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą godzinę pracy. 

pc

Autorka/Autor: Pkarp/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Zmiana czasuWynagrodzeniePraca
