Podlaskie
Zderzenie busa z osobówką. Sześć osób rannych, w tym dzieci
Jak przekazała nadkomisarz Marta Rodzik z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, kierujący Oplem z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z nadjeżdżającym z przeciwka busem marki Citroen.
Oplem podróżowały cztery osoby - dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci w wieku 17 i 10 lat. Citroenem jechały dwie osoby dorosłe. Wszyscy uczestnicy wypadku zostali przewiezieni do szpitala na badania.
Kierowca Opla ma 47 lat, a kierowca busa 58 lat.
Droga krajowa nr 63 jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Od strony Łomży w kierunku Kolna wyznaczono objazd DK61 przez miejscowość Korzeniste, dalej w kierunku Kolna drogą na Nowogród przez Nowe Rakowo.
Źródło: tvn24.pl