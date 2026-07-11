Podlaskie Zderzenie busa z osobówką. Sześć osób rannych, w tym dzieci

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KWP Białystok

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Jak przekazała nadkomisarz Marta Rodzik z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, kierujący Oplem z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z nadjeżdżającym z przeciwka busem marki Citroen.

Oplem podróżowały cztery osoby - dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci w wieku 17 i 10 lat. Citroenem jechały dwie osoby dorosłe. Wszyscy uczestnicy wypadku zostali przewiezieni do szpitala na badania.

Sześć osób rannych po zderzeniu dwóch aut Źródło zdjęcia: KWP Białystok

Kierowca Opla ma 47 lat, a kierowca busa 58 lat.

Droga krajowa nr 63 jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Od strony Łomży w kierunku Kolna wyznaczono objazd DK61 przez miejscowość Korzeniste, dalej w kierunku Kolna drogą na Nowogród przez Nowe Rakowo.