Premier apeluje o przestrzeganie poleceń służb Źródło: TVN24

Strażacy, żołnierze, leśnicy i policjanci walczą z pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym. Ogień objął obszar o powierzchni około 450 hektarów i się już znacząco nie powiększa. - Sytuacja trochę się ustabilizowała, ale jest za wcześnie by powiedzieć, że pożar jest dogaszany - poinformował we wtorek rano kpt. Cezary Zalewski z Państwowej Straży Pożarnej.

Kluczowe fakty: Kilkaset osób walczy z pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym.

Strażacy zbudowali ze strażackich węży gaśniczych linię o długości kilometra zasilaną wodą z koryta rzeki.

Alerty RCB wciąż obowiązują

Trwa gaszenie pożaru, który w niedzielę po południu wybuchł na terenie parku na styku powiatów: augustowskiego i monieckiego

Służby informowały w poniedziałek, że pożarem było objętych ok. 450 ha.

Dowiedz się więcej: Dwa odcinki bojowe i bardzo dynamiczna sytuacja

Zbudowali linię o długości kilometra zasilaną wodą z koryta rzeki

We wtorek rano w akcji gaśniczej bierze udział 167 strażaków i 31 pojazdów - poinformował Cezary Zalewski z Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem. W akcji uczestniczą strażacy z różnych komend.

- Sytuacja trochę się ustabilizowała - dodał Zalewski, ale zaznaczył, że jest za wcześnie by mówić, że pożar jest dogaszany.

Zalewski poinformował, że w nocy z poniedziałku na wtorek strażacy zbudowali ze strażackich węży gaśniczych linię o długości kilometra zasilaną wodą z koryta rzeki. Dodał, że obraz z patrolujących teren pożaru dronów służy do wskazania miejsc, które punktowo mają być przelewane wodą i to się odbywa.

"Pożar objął 450 hektarów powierzchni, jednak na tę chwilę nie rozprzestrzenia się. W działaniach bierze udział około 30- strażaków, 100 żołnierzy z 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz 60 pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego. Akcję wspiera pięć śmigłowców Lasów Państwowych, które do tej pory wykonały łącznie 250 lotów, zrzucając 125 tysięcy litrów wody, oraz policyjny śmigłowiec Black Hawk. Tylko w poniedziałek Black Hawk wykonał 73 loty gaśnicze, zrzucając łącznie 219 tysięcy litrów wody na teren pożaru. Do dyspozycji pozostaje również 80 funkcjonariuszy policji oraz 60 leśników. Dodatkowo, w gotowości działa Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt, przygotowany do pomocy rannym zwierzętom poszkodowanym w pożarze" - podał Państwowa Straż Pożarna.

Aktualizacja działań gaśniczych w Biebrzański Park Narodowy – stan na 🕖 7:00, 22 kwietnia 2025 r. We wtorek rano,... Posted by Państwowa Straż Pożarna on Monday, April 21, 2025 Rozwiń

Nie wiadomo co było przyczyną pożaru w Biebrzańskim PN, mają to badać biegli, gdy zakończą się działania gaśnicze.

Obecny w poniedziałek na odprawie służb w Grzędach w Biebrzańskim PN premier Donald Tusk zapowiedział, że na wtorkowym posiedzeniu rządu będzie omawiana sprawa kar za podpalenia.

Tusk: jeśli podpalenie byłoby na zlecenie obcych służb, trzeba to traktować jak akt zdrady Źródło: TVN24

Pożar w Biebrzańskim Parku Nardowym. Spłonęło 450 hektarów Źródło: Lasy Państwowe

Wozy strażackie tam nie wjadą

Strażacy pracują na bardzo trudnym terenie. - To są lasy, łąki, wrzosowiska, więc bardzo trudno dostępny teren, podmokły, bagnisty. Nie możemy tam dojechać tym swoim sprzętem tradycyjnym, czyli samochodami gaśniczymi. Musimy wysyłać quady, strażaków pieszo, też są szerpy takie wszędołazy, którymi po prostu docieramy - wyjaśniał w poniedziałek na antenie TVN24 starszy brygadier Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

O pożarze na antenie TVN24 mówił starszy brygadier Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Źródło: TVN24

Pożar 🔥 w Biebrzański Park Narodowy🌳🦌 🔥Statki powietrzne (samoloty✈️ i śmigłowce🚁 ) stanowią jeden z elementów... Posted by Państwowa Straż Pożarna on Monday, April 21, 2025 Rozwiń

Dowiedz się więcej: Donald Tusk wziął udział w odprawie

Wszędołazy na wielkich kołach to jest pomysł, który zaczerpnięto z Ukrainy. - Został zaadaptowany na nasze polskie warunki i faktycznie świetnie się sprawdza, chociażby w warunkach powodziowych. Ten samochód jeździ po wszystkim, czyli woda, grząski teren, nie ma tutaj przeszkód, których by nie pokonał - mówił Kierzkowski.

🚁🔥Statki powietrzne dysponujące zbiornikami typu bambi-bucket prowadzą działania gaśnicze na terenie Biebrzański Park... Posted by Państwowa Straż Pożarna on Sunday, April 20, 2025 Rozwiń

W poniedziałek w działaniach brało udział blisko 500 osób w tym 240 strażaków, stu żołnierzy WOT, policjanci, służby leśne i parkowe. Z powietrza akcję prowadziły cztery śmigłowce i samolot Lasów Państwowych oraz policyjny śmigłowiec Black Hawk. Śmigłowce używały specjalnych zbiorników tzw. bambi bucket.

Tak wyglądają zrzuty wody z pokładu policyjnego śmigłowca Black Hawk, którego załoga od wielu godzin prowadzi dzialania gaśnicze na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.👮‍♂️



✅️ Przeprowadzenie skutecznego zrzutu wody z pojemnika Bambi Bucket o pojemności 3000 l, wymaga… pic.twitter.com/Bn9nekczsj — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) April 21, 2025 Rozwiń

Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski: w akcji uczestniczy ponad 300 osób Źródło: TVN24

Nie mogą wjechać, nie mają wody

Ze względu na trudne warunki terenowe, strażacy i sprzęt muszą być transportowani na miejsce za pomocą specjalnego sprzętu.

Zwykłe samochody strażackie nie mogą tam podjechać, bo w Biebrzańskim Parku Narodowym nie ma dróg, a teren jest podmokły. Wjeżdżają pojazdy specjalistyczne, ale nie ma tam hydrantów i strażacy nie mają skąd czerpać wody. Stąd działania odbywają się bez użycia wody.

🔥 Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym! 👩🏻‍🚒20 kwietnia o godz. 14:31 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze... Posted by Państwowa Straż Pożarna on Sunday, April 20, 2025 Rozwiń

Zastępca Komendanta Głównego PSP st. bryg. Paweł Frysztak o akcji Źródło: TVN24

Strażacy gaszą ogień przy pomocy łopat, hydronetek oraz tłumic. To jest na długim kiju zawieszony materiał metalowy albo z tworzywa sztucznego materiał.

Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski: 450 hektarów już się spaliło Źródło: TVN24

Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym Źródło: mł. asp. Łukasz Rutkowski / PSP Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym Źródło: mł. asp. Łukasz Rutkowski / PSP Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym Źródło: mł. asp. Łukasz Rutkowski / PSP Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym Źródło: mł. asp. Łukasz Rutkowski / PSP Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym Źródło: mł. asp. Łukasz Rutkowski / PSP Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym Źródło: mł. asp. Łukasz Rutkowski / PSP Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym Źródło: mł. asp. Łukasz Rutkowski / PSP Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym Źródło: str. Marcin Waszkiewicz / PSP Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym Źródło: str. Marcin Waszkiewicz / PSP Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym Źródło: mł. asp. Łukasz Rutkowski / PSP Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym Źródło: mł. asp. Łukasz Rutkowski / PSP Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym Źródło: mł. asp. Łukasz Rutkowski / PSP

Od rana działają Leśne Bazy Lotnicze w Rostkach k. Piszą i w Krywlanach w Białymstoku. ✈️ Dromader Regionalna Dyrekcja... Posted by Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku on Sunday, April 20, 2025 Rozwiń

W walkę z pożarem w Biebrzańskim PN "angażują się wszyscy" Źródło: TVN24

Alert RCB

W związku z pożarem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w niedzielę wieczorem alert RCB do odbiorców na terenie powiatów: augustowskiego, grajewskiego i monieckiego (województwo podlaskie). Otrzymali oni wiadomość o treści: "UWAGA! Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Nie zbliżaj się do zagrożonego terenu. Stosuj się do poleceń służb".

Jak poinformował w poniedziałek na briefingu wojewoda podlaski, pożar nie stanowi zagrożenia dla infrastruktury i mieszkańców z pobliskich terenów.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



"UWAGA! Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Nie zbliżaj się do zagrożonego terenu. Stosuj się do poleceń służb".



Alert RCB o tej treści został przesłany do odbiorców na terenie powiatów: augustowskiego, grajewskiego i monieckiego (woj. podlaskie). pic.twitter.com/pmY8AgSnGQ — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) April 20, 2025 Rozwiń

Materiały z miejsca pożaru otrzymaliśmy również na Kontakt24.

Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym Źródło: Grzegorz/ Kontakt24

Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym Źródło: Kontakt24 - Manhattan Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym Źródło: Kontakt24 - Manhattan Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym Źródło: Kontakt24 - Manhattan Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym Źródło: Kontakt24 - Manhattan Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Ostatnio paliło się 15 kwietnia

To już kolejny pożar na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego w ostatnim czasie. 15 kwietnia paliło się w pobliżu miejscowości Trzyrzeczki na terenie powiatu sokólskiego. Strażacy przekazali policji, że podczas gaszenia widzieli w odległości około 500 metrów nieznaną postać.

30 marca płonęły trawy

Pożar wybuchł też 30 marca, kiedy to płonęły trawy w okolicach wsi Krasnybór i Jastrzębna Pierwsza.

"Trwa susza. Nieustannie apelujemy o ostrożne obchodzeniem się z ogniem. Prosimy o niewypalanie traw. Pożary są bardzo dużym zagrożeniem dla unikalnej przyrody Parku i okolicznych lasów, ale również dla ludzi i ich zabudowań" - apelowali wtedy pracownicy Parku.

Wczoraj, tj. 30 marca 2025 r., ok. g. 15.00 doszło do pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym, w okolicach wsi Krasnybór i... Posted by Biebrzański Park Narodowy on Monday, March 31, 2025 Rozwiń