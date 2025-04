Przy granicy zatrzymali 12 migrantów, wpadł też ich "kurier"

Straż graniczna zatrzymała kilkanaście osób i 24-letniego kuriera Źródło: Straż graniczna

24-letni obywatel Grecji próbował nielegalnie przewieźć do zachodniej Europy dwunastu migrantów. W jego aucie była urządzona specjalna skrytka. Podróż rozpoczęła się na Łotwie. Przy polsko-litewskiej granicy cudzoziemcy musieli jednak opuścić busa i samodzielnie przekroczyć granicę w lesie. Strażnicy graniczni zatrzymali "kuriera" oraz siedmiu Afgańczyków i pięciu Somalijczyków.

Migranci zostali zatrzymani w lesie, niedaleko granicy z Litwą przez funkcjonariuszy SG z placówki w Rutce-Tartaku, a kierowca podczas kontroli dostawczego mercedesa na polskich numerach rejestracyjnych. W poniedziałek rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Katarzyna Zdanowicz poinformowała, że Grek kierujący tym autem był "kurierem" migrantów - grupy liczącej dwanaście osób: siedmiu Afgańczyków i pięciu Somalijczyków. Według ustaleń strażników granicznych, ich podróż busem rozpoczęła się na Łotwie. Przy granicy Litwy z Polską migranci zostali wysadzeni, by pieszo przeszli na polską stronę przez las. - Wszystko po to, by uniknąć kontroli drogowych prowadzonych przez służby przy granicy polsko-litewskiej w związku z przeciwdziałaniem nielegalnej migracji - dodała mjr Zdanowicz.

Mężczyzna próbował nielegalnie przetransportować dwunastu cudzoziemców Źródło: SG

Grekowi grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności

Kierowca miał odebrać migrantów już po polskiej stronie w umówionym miejscu, został jednak zatrzymany. W samochodzie była skrytka specjalnie skonstruowana do przewozu ludzi. Wejście do niej znajdowało się za siedzeniem kierowcy. Zatrzymani zostali też migranci, którzy nielegalnie przekroczyli granicę. W ramach readmisji (odsyłanie migrantów - red.) - zostali przekazani służbom litewskim.

24-letniemu Grekowi postawiono zarzuty organizacji nielegalnego przekraczania granicy, grozi mu do ośmiu lat więzienia. Dodatkowo komendant placówki SG wydał decyzję o wydaleniu kierowcy z Polski, z umieszczeniem w wykazie osób niepożądanych na pięć lat. Jej wykonanie zawieszone zostało do zakończenia postępowania karnego.

W aucie znajdowała się skrytka Źródło: SG

Dodatkowe kontrole

Straż Graniczna podkreśla, że mimo iż granica polsko-litewska (cały jej odcinek liczący 104 km jest w województwie podlaskim) jest wewnętrzną granicą UE, to tam również prowadzone są kontrole. Zwłaszcza że kraje bałtyckie graniczące z Białorusią również są narażone na próby zorganizowanego przerzutu ludzi przez ich granice. W Polsce dodatkowe kontrole są prowadzone także przez służby współdziałające ze SG - policję, KAS i Inspekcję Transportu Drogowego.

Zatrzymano migrantów i "kuriera" Źródło: SG