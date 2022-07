Prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie szkolenia z obronności w urzędzie pracy w Lublinie

Były wystrzały i okrzyki, a część urzędników musiała klęczeć przy ścianie - tak wyglądało szkolenie antyterrorystyczne w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie. Przerażeni urzędnicy dzwonili na policję. Nie każdy bowiem wiedział, że to tylko ćwiczenia. Sprawa trafiła do prokuratury. Śledczy uznali, że do przestępstwa nie doszło. Sprawa została umorzona.