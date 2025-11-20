Kopał psa po całym ciele, nie karmił, nie poił

Sokółka Źródło: Google Earth

Policjanci z Sokółki dostali informację, że na jednej z ulic w mieście nietrzeźwy mężczyzna kopie psa. "W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili, że 38-latek kilkukrotnie kopał zwierzę po ciele. Okazało się również, że pies już od kilku miesięcy trzymany był bez odpowiedniego pokarmu i wody" - przekazali sokólscy policjanci.

Jak podali funkcjonariusze, zwierzę było zaniedbane, bez opieki weterynaryjnej, co doprowadziło do powstania u niego "licznych chorób".

Pies został odebrany właścicielowi i trafił do schroniska dla zwierząt, zaś jego 38-letni właściciel psa do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt za to przestępstwo grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.