Białystok Balony przemytnicze na Podlasiu. Znaleziono 15 tysięcy paczek papierosów Oprac. Michał Malinowski |

Kolejne balony przemytnicze na Podlasiu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KWP w Białymstoku

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W czwartek w nocy policjanci otrzymali zgłoszenie o trzech balonach przemytniczych. Jeden, w którym znajdowało się 15 tysięcy paczek papierosów bez akcyzy, wylądował na budynku w miejscowości Jaświły, jeden zawisł na linii energetycznej w Zygmuntach.

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- Po tym, jak otrzymujemy informację, w wielu przypadkach na miejsce są wysyłani nasi pirotechnicy, którzy sprawdzają ten pakunek pod kątem zagrożenia wybuchowego, a następnie czasze są odczepiane i wyjmowane są papierosy - powiedział na antenie TVN24 młodszy inspektor Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Balon przemytniczy pojawił się na Podlasiu Źródło zdjęcia: KWP w Białymstoku

Dodał, że to nie jedyne znaleziska czwartkowego poranka. Do podobnego zdarzenia doszło w rejonie miejscowości Jabłonka Kościelna, w powiecie wysokomazowieckim.

- Tam z kolei przypadkowa osoba ujawniła takie znalezisko na polu. Na miejsce dojechali policjanci. W tej chwili ten teren na miejscu jest zabezpieczony przez funkcjonariuszy z komendy w Wysokim Mazowieckim. Na miejsce udają się kolejni policjanci, którzy będą neutralizować ładunek i sprawdzać, co zawiera - przekazał młodszy inspektor Tomasz Krupa.