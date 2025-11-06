Służby dostały zgłoszenie w środę (5 listopada). Mieszkaniec gminy Krynki zauważył na niebie drona. Na miejsce wezwano straż pożarną, policję oraz pograniczników.
Okazało się, że był to dron przemytniczy. W środku funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili około 400 paczek papierosów.
W tym roku 118 balonów i 18 dronów
"Wszystkie miały białoruskie znaki akcyzy skarbowej" – pisze w komunikacie major SG Katarzyna Zdanowicz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.
Dodaje, że zabezpieczenia na granicy polsko-białoruskiej (m.in. w postaci bariery fizycznej i elektronicznej) spowodowały, że przestępcy szukają wciąż nowych sposób przemytu.
„Od początku roku Podlaski Oddział Straży Granicznej odnotował 118 przypadków przemytu papierosów balonami meteorologicznymi i 18 zdarzeń, w których wykorzystano do tego drony. Szacunkowa wartość zabezpieczonych papierosów wynosi łącznie 3,4 mln zł. Zatrzymano w sumie 29 osób, które trudniły się tym procederem” – zaznacza mjr Zdanowicz.
