Zderzenie aut, wśród rannych kobieta w zaawansowanej ciąży

Do zdarzenia doszło we wtorek, 7 października tuż przed godz. 12:20 na drodze krajowej nr 66 w miejscowości Dąbrówka Kościelna w województwie podlaskim.

- 29-latka kierująca audi, jadąc w kierunku Szepietowa, zasygnalizowała skręt w prawo, po czym nie zmieniła kierunku jazdy, uderzając w prawidłowo wyjeżdżające z drogi podporządkowanej volvo kierowane przez 40-latkę. 29-latka w zaawansowanej ciąży oraz pasażerka volvo zostały przewiezione do szpitala. Kierujące były trzeźwe - przekazała młodszy aspirant Kinga Wlazło z policji w Wysokiem Mazowieckiem.

Zderzenie dwóch pojazdów, kobieta w ciąży w szpitalu Źródło: OSP Dąbrówka Kościelna

