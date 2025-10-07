Zderzenie aut, wśród rannych kobieta w zaawansowanej ciąży

Do zdarzenia doszło we wtorek, 7 października tuż przed godz. 12:20 na drodze krajowej nr 66 w miejscowości Dąbrówka Kościelna w województwie podlaskim.
- 29-latka kierująca audi, jadąc w kierunku Szepietowa, zasygnalizowała skręt w prawo, po czym nie zmieniła kierunku jazdy, uderzając w prawidłowo wyjeżdżające z drogi podporządkowanej volvo kierowane przez 40-latkę. 29-latka w zaawansowanej ciąży oraz pasażerka volvo zostały przewiezione do szpitala. Kierujące były trzeźwe - przekazała młodszy aspirant Kinga Wlazło z policji w Wysokiem Mazowieckiem.
Autorka/Autor: SK/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: OSP Dąbrówka Kościelna