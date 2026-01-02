Logo strona główna
Białystok

Ma 85 lat i odśnieżanie to dla niego nie jest problem. "Co to za zima?"

Na Podlasiu, podobnie jak w innych miastach w Polsce, zapowiadany jest kolejny śnieżny dzień. Reporterka TVN24 rozmawiała w Białymstoku z panem Teodorem, który już od samego rana w piątek odśnieżał chodnik przed swoim domem. - Co to za zima? Ja mam 85 lat, w moim życiu były takie zimy, że o, tyle śniegu było – stwierdził, pokazując na głowę.

Na Podlasiu od kilku dni trwają intensywne opady śniegu. W piątek prognozowane są kolejne. W Białymstoku jest reporterka TVN24 Joanna Wyrwas, która relacjonuje, jak wygląda sytuacja na miejscu.

Po godzinie 7 rano rozmawiała z panem Teodorem, który już odśnieżał chodnik przed swoją posesją. Jak mówił, nie jest ciężko, bo robi to regularnie. Wcześniej odśnieżał w czwartek wieczorem.

- Często odśnieżamy, więc ten śnieg stary nie zalega - stwierdził

To będzie kolejny śnieżny dzień
To będzie kolejny śnieżny dzień

"W moim życiu były takie zimy, że o, tyle śniegu było"

Na pytanie reporterki, czy taka zima jest męcząca, mężczyzna zaprzeczył.

- Co to za zima? Ja mam 85 lat, w moim życiu były takie zimy, że o, tyle śniegu było – stwierdził pokazując na głowę. - W tej chwili jest taka zima, jaka powinna być tu na Podlasiu, na północnym wschodzie Polski - dodał.

