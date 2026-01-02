Ma 85 lat i odśnieżanie to dla niego nie jest problem. "Co to za zima?"

Pogoda w Białymstoku Źródło: TVN24

Na Podlasiu od kilku dni trwają intensywne opady śniegu. W piątek prognozowane są kolejne. W Białymstoku jest reporterka TVN24 Joanna Wyrwas, która relacjonuje, jak wygląda sytuacja na miejscu.

Po godzinie 7 rano rozmawiała z panem Teodorem, który już odśnieżał chodnik przed swoją posesją. Jak mówił, nie jest ciężko, bo robi to regularnie. Wcześniej odśnieżał w czwartek wieczorem.

- Często odśnieżamy, więc ten śnieg stary nie zalega - stwierdził

"W moim życiu były takie zimy, że o, tyle śniegu było"

Na pytanie reporterki, czy taka zima jest męcząca, mężczyzna zaprzeczył.

- Co to za zima? Ja mam 85 lat, w moim życiu były takie zimy, że o, tyle śniegu było – stwierdził pokazując na głowę. - W tej chwili jest taka zima, jaka powinna być tu na Podlasiu, na północnym wschodzie Polski - dodał.

