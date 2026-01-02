Logo strona główna
Trójmiasto

Zabarykadował się w mieszkaniu, przetrzymywał kobietę

35-latek został zatrzymany
Zabarykadował się w mieszkaniu, przetrzymywał kobietę. 35-latek obezwładniony
Źródło: TVN24
Policjanci obezwładnili 35-latka, który zabarykadował się w jednym z mieszkań w kamienicy w Lęborku. W środku przetrzymywał 21-latkę. Kobieta jest pod opieką ratowników medycznych. Zatrzymany mężczyzna również trafił do szpitala na badania.

Pomorska policja poinformowała o zatrzymaniu 35-letniego mężczyzny, który zabarykadował się w mieszkaniu w Lęborku. Mężczyzna wcześniej sam zadzwonił do policjantów w piątek przed godziną 4 rano.

- Ten mężczyzna sam zadzwonił na policję, twierdząc, że jeżeli ktoś będzie próbował dostać się do środka, może stać się coś złego. W mieszkaniu znajduje się też najprawdopodobniej kobieta - mówiła nam asp. sztab. Marta Szałkowska z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

Jak poinformowała nas po godzinie 9 Szałkowska, 35-latek został zatrzymany. W środku była również 21-letnia kobieta. Na miejscu są ratownicy, którzy sprawdzają, w jakim kobieta jest stanie. Do szpitala na badania przewieziony został również 35-latek.

Na miejscu kontrterroryści i negocjatorzy

Na miejscu od rana pracowali negocjatorzy, którzy rozmawiali z mężczyzną i próbowali nakłonić go do opuszczenia mieszkania i porzucenia ewentualnie posiadanych niebezpiecznych narzędzi.

Działania prowadzili też kontrterroryści. - Odcięto dopływ gazu do kamienicy, pod oknem mieszkania mężczyzny rozstawiono poduszkę powietrzną - informowała około godziny 8 oficer prasowa.

Po godzinie 9 zatrzymano 35-latka.

O sprawie pierwsze poinformował serwis RMF FM.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: MAK

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Policja Pomorska

