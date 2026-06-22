Białystok Rzucił o podłogę półrocznym dzieckiem, ojcu grozi dożywocie

Aneta Łukowska z UDSK: stan dziecka jest ciężki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Prokuratura Okręgowa w Suwałkach poinformowała w poniedziałek, że podległa jej augustowska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu sześciomiesięcznego dziecka, do którego doszło w jednej z miejscowości powiatu augustowskiego.

- 10 czerwca 27-letni ojciec dziecka rzucił nim o podłogę. Matka dziecka wezwała pogotowie ratunkowe, a poszkodowane niemowlę w ciężkim stanie zostało przetransportowane do szpitala - powiedział rzecznik prokuratury Wojciech Piktel.

Dodał, że niemowlę do tej pory przebywa w szpitalu.

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Matka przesłuchana jako świadek

Prokuratura poinformowała, że policjanci zatrzymali oboje rodziców. Matka dziecka została przesłuchana w charakterze świadka i zwolniona.

Ojcu prokurator przedstawił zarzut usiłowania zabójstwa połączonego ze spowodowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Augustowie zgodził się na aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące. Mężczyźnie grozi kara od 10 do 30 lat więzienia lub dożywotniego pozbawienia wolności.

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