Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Nowe dane o inflacji w Polsce
Nowe dane o inflacji w Polsce
Białystok

Spór o przebieg obwodnicy. Chcą się zwrócić do Ministerstwa Obrony Narodowej

|
Zebrali ponad siedem tysięcy podpisów
Przemysław Chmielewski: obwodnica przecięłaby Kanał Augustowski tuż za miejscowością Białobrzegi
Źródło wideo: tvn24.pl
Źródło zdj. gł.: tvn24.pl
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku przedłużyła do końca listopada termin na wydanie decyzji środowiskowej dotyczącej budowy obwodnicy Augustowa (Podlaskie). Na stole są dwa warianty. Mieszkańcy zebrali ponad siedem tysięcy podpisów przeciwko temu, aby droga biegła w pobliżu domów i zamierzają pisać do Ministerstwa Obrony Narodowej.

- Dostaliśmy pismo z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, z którego wynika, że termin na wydanie decyzji środowiskowej został przesunięty na koniec listopada. Powód to skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność przeprowadzenia dalszych czynności administracyjnych. Tak więc czekamy - mówi Mirosław Karolczuk, burmistrz Augustowa.

Pierwotnie RDOŚ miał wypowiedzieć się do końca lipca. A chodzi o sprawę budowy południowo-wschodniej obwodnicy Augustowa.

Zebrali ponad siedem tysięcy podpisów
Zebrali ponad siedem tysięcy podpisów
Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Wariant GDDKiA czy wariant mieszkańców

GDDKiA ma trzy warianty przebiegu trasy, z czego pierwszy nie jest już w grze, bo przebiega zbyt blisko zabudowań (w pobliżu m.in. osiedla Baraki).

Pozostaje więc wariant drugi, preferowany przez GDDKiA oraz wariant trzeci, nazywany wariantem burmistrza, bo optuje za nim włodarz Augustowa oraz mieszkańcy protestujący przeciwko wariantowi drugiemu.

Obwodnica biegłaby w pobliżu Jeziora Sajno
Obwodnica biegłaby w pobliżu Jeziora Sajno
Źródło zdjęcia: tvn24.pl

A protestują, bo o ile wariant trzeci zakłada budowę obwodnicy poza miastem, to wariant drugi przebiega po terenach miejskich - w pobliżu osiedla Wypusty oraz osiedla Silikaty. Jak pisaliśmy w czerwcu, jest też odcinek trasy, który ma biec przy Jeziorze Sajno oraz zaledwie 30 metrów od bramy wjazdowej, istniejącego od 65 lat, ośrodka wypoczynkowego Królowa Woda.

Liczą, że będzie tak jak w przypadku Doliny Rospudy

Mieszkańcy złożyli w RDOŚ ponad siedem tysięcy podpisów. Liczą, że uda im się zmienić plany drogowców tak jak stało się to 20 lat temu podczas protestów przeciwko budowie (tym razem zachodnio-północnej) obwodnicy, która miała przeciąć cenną przyrodniczo Dolinę Rospudy.  

Ostatecznie trasa została zbudowana w 2014 roku i ominęła dolinę.

Blok stoi nieopodal projektowanej trasy
Blok stoi nieopodal projektowanej trasy
Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Protestujący chcą prosić o pomoc MON

Teraz RDOŚ ma trudny orzech do zgryzienia, bo jeśli ujmie się za mieszkańcami i postawi na budowę obwodnicy poza miastem, może to oznaczać szkody w przyrodzie. Natomiast jeśli zdecyduje się na wariant w pobliżu siedzib ludzkich, niezadowoleni będą mieszkańcy. Jest jeszcze trzecia opcja. Jak mówił nam w czerwcu dyrektor Adam Juchnik, RDOŚ może odmówić wydania decyzji, jeśli żaden z wariantów nie będzie optymalny. Wtedy drogowcy będą musieli przedstawiać nowe warianty.

- Zanim RDOŚ wyda decyzję zamierzam wysłać pismo do Ministerstwa Obrony Narodowej.  Bo w razie ataku na tę trasę, lepiej żeby była ona zlokalizowana jak najdalej siedzib ludzkich – mówi Przemysław Chmielewski, który był współkoordynatorem akcji zbierania podpisów.

Okolice Augustowa leżą na terenie tzw. przemysku suwalskiego, czyli wąskiego pasa ziemi o długości 104 kilometrów wzdłuż polsko-litewskiej granicy, który położony jest między rosyjskim obwodem królewieckim a Białorusią i należy do potencjalnie najbardziej zapalnych punktów w Europie.

Projektowane trzy warianty obwodnicy
Projektowane trzy warianty obwodnicy
Źródło zdjęcia: GDDKiA
Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
PodlaskiePrzyrodaSamorząd terytorialny
Czytaj także:
"Szczurowisko" na Muranowie
"Piski i skrzeki słychać z daleka". Szczury zadomowiły się na Muranowie
Katarzyna Kędra
46 min
Według ekspertów Mateusz Morawiecki w nowej odsłonie próbuje stworzyć "produkt w miarę nowoczesny"
Biernacki: Morawiecki namawia premiera do zdrady USA
News Michalskiego
Michael J. Fox na gali wręczenia nagród Emmy 2026
"Zaakceptowanie choroby nie oznacza poddania się jej". Poruszające słowa Michaela J. Foxa
Kultura i styl
zakupy market koszyk paragon
Nowe dane o inflacji w Polsce. Te towary napędzają wzrost cen
BIZNES
W środku września w Hiszpanii zapanował upał
Prawie 40 stopni. Upał w Europie Zachodniej nie odpuszcza
METEO
Pan Matecki na płocie
Awantura przed Akademią. Policja ostrzegała, Matecki nie posłuchał
Polska
grosze pieniądze monety
Siedem ciosów nożem, bo nie dostała trzech złotych
Rzeszów
imageTitle
Polak mistrzem świata w boksie. Nie musiał nawet wychodzić na ring
EUROSPORT
Lekarze usunęli ogromną torbiel
Usunęli ogromną torbiel z wątroby, ważyła blisko dziewięć kilogramów
Rzeszów
Kierowca był nietrzeźwy (zdjęcie ilustracyjne)
Dachował, wydostał się z auta i otworzył piwo
Olsztyn
Inspekcja Handlowa skontrolowała suplementy diety
Polacy przyjmują suplementy na poprawę nastroju. Tylko co piąty mówi o tym lekarzowi
Anna Bielecka
ludzie, ulica, warszawa, shutterstock_2474169857
Jak zmniejszyć deficyt? Blisko 40 procent Polaków za cięciem wydatków socjalnych
BIZNES
Straż graniczna odnalazła narkotyki w przesyłce z Kanady
Drops wskazał przesyłkę z Kanady. Były w niej narkotyki warte cztery miliony
WARSZAWA
Uderzył w przydrożne drzewo
O wypadku zawiadomił sam samochód. Kierowca był pijany, wiózł czworo pasażerów
Lublin
Jan Holoubek na planie filmu "Dziki, dziki wschód"
Jan Holoubek o wrażeniach po premierze filmu "Dziki, dziki wschód" w Toronto
Kultura i styl
Donald Trump
Słowa Trumpa się nie sprawdziły. Są ataki
Świat
Interpelację w sprawie marszu we Lwowie podpisali posłowie PiS, Rozwoju Plus, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej
Szokująca interpelacja prawicy. Posłowie Kaczyńskiego, Brauna, Morawieckiego i Mentzena jednym głosem
Patryk Michalski
Pracownicy TV Republika
Szef Telewizji Republika i Zondacrypto. "To nie są małe pieniądze"
BIZNES
Misja FLEX
Nowa europejska misja kosmiczna pomoże nam chronić rośliny
METEO
imageTitle
Sensacyjna wpadka faworyta do medalu mistrzostw Europy
EUROSPORT
W wyniku wypadku dwie osoby trafiły do szpitala
Wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Mógł zasnąć za kierownicą
Lublin
Jeden na jeden - Rafał Leśkiewicz
"Bujdy na resorach". Człowiek Nawrockiego o obietnicy "pana X"
Polska
Starosta Iwona Kurowska
"Sodówa uderzyła do głowy". Politycy o nagraniu starosty
Aleksandra Kąkol
imageTitle
Szokująca zapowiedź mistrzyni. "Nie zobaczycie mnie"
EUROSPORT
Dostał dwa tysiące mandatu i 15 punktów
Ruszył, gdy podnosiły się rogatki. Za przejazdem odebrał mandat
Katowice
Śmiertelny wypadek w miejscowości Nowinki
Motocyklista zginął po zderzeniu z koparką
WARSZAWA
Blokada lotów na lotnisku w Katanii nadal trwa
MSZ apeluje do pasażerów. "Występują utrudnienia w ruchu lotniczym"
METEO
11 października miną dwa lata od wypadku, w którym zginął Paweł
11-letni Paweł zginął. Biegły ma zbadać ślad jego buta
Martyna Sokołowska
Policjanci znaleźli podrabiany towar
Znaleźli w sieci oferty sprzedaży, zapukali do jego drzwi
WARSZAWA
imageTitle
Ona kocha Meksyk. Popisowy początek Fręch
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica