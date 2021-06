"Mamy pierwszego arcybiskupa wśród sołtysów i pierwszego sołtysa wśród arcybiskupów"

Arcybiskup senior Sławoj Leszek Głódź, który musiał opuścić w kwietniu swoją rezydencję w Gdańsku, został właśnie sołtysem w Piaskach. To część jego rodzinnej Bobrówki na Podlasiu. Nie miał konkurentów. Głosowało na niego dziewięć osób. Czyli wszyscy, którzy poszli na wybory.

Piaski to część Bobrówki w gminie Jaświły (woj. podlaskie). W połowie czerwca odbyły się tam wybory uzupełniające na sołtysa po tym, jak sprawujący tę funkcję od 2010 roku Edward Klisz złożył rezygnację. Jedynym kandydatem na jego miejsce był arcybiskup senior Sławoj Leszek Głódź.

- Uprawnionych do głosowania było 36 osób. Nowy sołtys wybrany został jednogłośnie przez dziewięć osób, które przyszły na wybory. Mamy więc pierwszego arcybiskupa wśród sołtysów i pierwszego sołtysa wśród arcybiskupów – mówi Marek Jarosz, zastępca wójta gminy Jaświły.

Może się pojawić na sesji rady gminy

Co ciekawe, arcybiskup Głódź nie zgodził się na razie na publikację swojego maila i telefonu komórkowego na stronie internetowej gminy. Kontakt jest możliwy tylko za pośrednictwem urzędu gminy w formie listów.

Arcybiskup musiał opuścić rezydencję w Gdańsku

Przypomnijmy, że arcybiskup powrócił na stałe do swej rodzinnej Bobrówki po tym, jak musiał opuścić rezydencję w Gdańsku. To pokłosie marcowego komunikatu Nuncjatury Apostolskiej, z którego wynika, że Stolica Apostolska postanowiła arcybiskupa seniora ukarać za zaniedbania "w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich, oraz innych kwestii związanych z zarządzaniem archidiecezją". Jak czytamy w komunikacie, przeprowadzone przez Stolicę Apostolską postępowanie zostało podjęte w następstwie formalnych zgłoszeń. Papież Franciszek zajął się sprawą z własnej inicjatywy i na podstawie przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Pozbawiony honorowego obywatelstwa

- Honorowym obywatelem miasta może być osoba nieskazitelna. Arcybiskup miał swój styl sprawowania swoich różnych funkcji. Już wtedy nie godziłem się z tym stylem. Był to bowiem styl autorytarny. Jeśli jednak wchodzi w grę tuszowanie pedofilii, czyli inaczej mówiąc ochrona przestępców, to również jest to przestępstwo ścigane z Kodeksu karnego. Miejmy nadzieję, że organy państwa tego nie pominą – stwierdził podczas sesji prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.