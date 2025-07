Zielone światło dla centralnej e-rejestracji. "Chodzi o skrócenie kolejek"

Kolejki do lekarzy specjalistów się wydłużają Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie elektronicznej rejestracji dla pacjentów.

Zostanie wprowadzona wspólna kolejka oczekujących.

Na początku, czyli od 2026 roku, centralna e-rejestracja będzie dotyczyć wybranych świadczeń czyli kardiologii, profilaktyki raka piersi i profilaktyki raka szyjki macicy.

Przyjęty w piątek, przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt ustawy zakłada, że e-rejestracja ma zastąpić rozproszony system zapisów na wizyty, zabiegi i operacje prowadzone w szpitalach i poradniach. Projekt przewiduje między innymi możliwość zapisu elektronicznego do lekarza.

- Od 2026 roku zgłoszenie do lekarza będzie można wykonać przez Internetowe Konto Pacjenta i bezpośrednio u świadczeniodawcy - osobiście, telefonicznie lub mailowo. Chodzi o usprawnienie procesu i skrócenie kolejek. Informatyzacja i cyfryzacja tych procesów jest czymś pożądanym. Polska w tym zakresie jest jednym z najbardziej zaawansowanym państw europejskich - powiedział po zakończeniu posiedzenia Rady Ministrów Adam Szłapka, rzecznik rządu.

W 2024 roku rozpoczął się pilotaż centralnej e-rejestracji, w ramach którego pacjenci mogą zapisywać się na pierwszą wizytę do kardiologa, z e-skierowaniem, oraz na cytologię i mammografię - bez skierowania, zgodnie z zasadami programów profilaktycznych, przez Internetowe Konto Pacjenta lub aplikację mobilną mojeIKP, a potem zarządzać wizytami - zmienić termin lub odwołać konsultację.

Jakie będą zasady?

Podczas zgłoszenia pacjent będzie mógł wybrać np. termin i miejsce wizyty, konkretnego lekarza lub konkretną placówkę. System sam zaproponuje najbliższy możliwy termin konsultacji. Terminy będą przydzielane zgodnie z kolejnością zgłoszeń, kategorią medyczną pacjenta, jego uprawnieniami, np. prawem do korzystania ze świadczeń poza kolejnością, oraz innymi kryteriami.

Wprowadzona zostanie wspólna kolejka oczekujących. W przypadku braku dostępnego terminu wizyty pacjent będzie umieszczany w centralnym wykazie oczekujących, a nie na listach oczekujących prowadzonych osobno przez każdą placówkę. Pacjent będzie w centralnym wykazie oczekujących do czasu pojawienia się dostępnego wolnego terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, który będzie spełniał kryteria określone przez pacjenta.

Jakie świadczenia w 2026 roku?

Na początek, czyli od 2026 roku, centralna elektroniczna rejestracja będzie dotyczyć kardiologii, profilaktyki raka piersi i profilaktyki raka szyjki macicy, czyli świadczeń, które są obecne w programie pilatażowym. Zakres usług ma być stopniowo rozszerzany na inne typy wizyt.

Od 1 stycznia do 1 lipca 2026 roku będzie trwać okres, w którym placówki medyczne będą mogły włączać się do systemu centralnej elektronicznej rejestracji. Po 1 lipca 2026 roku działanie w ramach centralnej rejestracji, dla wskazanych świadczeń opieki zdrowotnej, będzie obowiązkowe. Przyjęcie projektu ustawy przez Radę Ministrów otwiera drogę do dalszej legislacji. To, czy jego zapisy staną się systemowym rozwiązaniem zależy od decyzji Parlamentu i tego, czy ustawa zostanie podpisana przez prezydenta.