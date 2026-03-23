Zaczyna się od plamy na skórze. Może skończyć się chorobą, która zabija

"Możemy być na plaży i wchodzić do wody, ale musimy chronić swoją skórę" Źródło: tvn24.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Przewlekłe stany zapalne skóry nie tylko wywołują lęk i odrzucenie społeczne, ale zwiększają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy, otyłości i nowotworów, w tym czerniaka. Na jakie zmiany należy zwrócić uwagę?

Nowoczesne terapie pozwalają pacjentom z problemami skórnymi wrócić do normalnego funkcjonowania, pracy, życia rodzinnego i społecznego. Niestety, liczba ośrodków i specjalistów jest zbyt mała.

Zdaniem prof. Ireny Waleckiej, dermatologa i wenerologa, kluczowe jest holistyczne, empatyczne podejście do pacjenta oraz rozwój terapii dla chorób rzadkich. Jaką rolę może odegrać w tym sztuczna inteligencja?

Współczesna dermatologia przeszła w ostatnich latach gigantyczną metamorfozę - z leczenia objawów zmieniła się w precyzyjną medycynę celowaną. Prof. Irena Walecka, kierująca Kliniką Dermatologii CMKP/PIM MSWiA w Warszawie podkreśla, że utożsamianie tej dziedziny wyłącznie z "ładną skórą" jest krzywdzącym i niebezpiecznym mitem. Dzisiejsza wiedza medyczna pozwala postrzegać skórę jako lustro procesów zachodzących w całym organizmie, gdzie manifestują się choroby autozapalne, autoimmunologiczne oraz nowotworowe. Dla pacjentów zmagających się z ciężkimi postaciami łuszczycy, atopowego zapalenia skóry czy łysienia plackowatego, walka o zdrowie to de facto walka o powrót do społeczeństwa i odzyskanie godności.

Medycyna od "ładnej skóry"?

Przekonanie, że dermatologia zajmuje się głównie estetyką, wynikać może z faktu, że jest to jedna z niewielu specjalizacji - obok chirurgii plastycznej - która ma medycynę estetyczną wpisaną w program szkolenia. Jednak prof. Walecka stanowczo zaznacza, że to tylko margines tej dziedziny. - To zdecydowanie nieaktualny pogląd - mówi ekspertka, wskazując na złożoność diagnostyki chorób ogólnoustrojowych, których pierwszym lub jedynym objawem są zmiany skórne. Jeszcze niedawno możliwości leczenia były ograniczone, co zmuszało pacjentów do długotrwałych hospitalizacji, często bez satysfakcjonujących efektów.

Dziś dermatolodzy dysponują arsenałem nowoczesnych leków: od immunosupresji, przez leczenie biologiczne, aż po inhibitory JAK. Terapie te są wdrażane w ramach programów lekowych i procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL). Skala problemu jest ogromna - niemal każdy człowiek (według prof. Waleckiej to nawet 99-100 proc. populacji) przynajmniej raz w życiu potrzebuje porady specjalisty, od powszechnego trądziku u młodzieży po rzadkie choroby pęcherzowe.

Więzienie pod ubraniem

Widoczność chorób skóry sprawia, że pacjenci są oceniani natychmiastowo, często zanim zdążą wypowiedzieć choć jedno słowo. Społeczeństwo instynktownie unika osób, które wyglądają "inaczej", błędnie zakładając, że zmiany skórne są zakaźne. To uruchamia lawinę problemów psychicznych: od ciągłego napięcia i wstydu, przez izolację, aż po głęboką depresję i myśli samobójcze. - Pacjent zaczyna definiować siebie przez chorobę - zauważa prof. Walecka.

Szczególnie bolesnym obszarem jest życie uczuciowe i intymne. Wiele osób rezygnuje z relacji z obawy przed momentem, w którym będą musiały pokazać swoje ciało. Pacjenci z łuszczycą czy łysieniem plackowatym często zakładają odrzucenie z góry, wycofując się z życia towarzyskiego. Jak przyznaje jedna z pacjentek prof. Waleckiej: "Ja nie mam problemu z chorobą, tylko z tym, że ktoś to zobaczy". To błędne koło, w którym stres zaostrza chorobę, a choroba potęguje stres, niszcząc fundamenty poczucia własnej wartości.

Garderoba jako strategia przetrwania

Choroba dermatologiczna organizuje każdą minutę życia chorego. Wybór ubrania przestaje być kwestią gustu, a staje się "strategią przetrwania". Pacjenci rezygnują z ciemnych kolorów, na których widać złuszczony naskórek, noszą długie rękawy nawet w upały, by ukryć zmiany, i starannie dobierają materiały, które nie podrażniają ran. Prof. Walecka wspomina młodego mężczyznę, który latem nigdy nie zdejmował długich spodni, a dopiero po nowoczesnej terapii po raz pierwszy w życiu wszedł do morza w kąpielówkach - dla zdrowej osoby to drobnostka, dla niego był to przełom.

W sferze zawodowej sytuacja nie jest łatwiejsza. Świąd, konieczność drapania się czy widoczne zmiany sprawiają, że pracownicy czują się oceniani i mniej pewni siebie. Systemowo są też postrzegani jako mniej "stabilni" ze względu na częstsze zwolnienia lekarskie, co czyni ich pierwszymi kandydatami do redukcji etatów. Stres związany z tym, czy ktoś zauważy łuski na marynarce, bywa dla nich bardziej obciążający niż same obowiązki służbowe.

Gdy skóra atakuje serce

Najbardziej alarmującym aspektem, o którym wspomina prof. Walecka, jest wpływ chorób skóry na długość życia. Przewlekłe stany zapalne to nie tylko problem naskórka, ale zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy oraz otyłości. W przypadku chorób takich jak toczeń układowy czy twardzina układowa, proces chorobowy zajmuje narządy wewnętrzne, co może prowadzić do bardzo szybkiego zgonu.

Niezwykle groźne pozostają nowotwory skóry, w tym czerniak. Choć wczesne wykrycie daje doskonałe rokowania, zaawansowane stadia nadal kończą się tragicznie. Ekspertka wspomina również o pacjentach z nieleczonymi rakami skóry, którzy po resekcjach tracą znaczną część twarzy, co jest dramatem zarówno medycznym, jak i psychologicznym. Skuteczne leczenie dermatologiczne to zatem nie tylko poprawa wyglądu, ale interwencja ratująca życie i zapobiegająca ciężkiej niepełnosprawności.

Przełom cywilizacyjny w zasięgu ręki

Wprowadzenie terapii celowanych, zwłaszcza leków biologicznych, prof. Walecka nazywa zmianą o charakterze cywilizacyjnym. Dzięki nim możliwe jest precyzyjne modulowanie odpowiedzi immunologicznej i powrót pacjentów do normalnego funkcjonowania - pracy, sportu i rodziny. - Lecząc skórę, przywracamy pacjenta do życia - podkreśla ekspertka.

Mimo że polskie programy lekowe są dobrze przygotowane, pacjenci wciąż zderzają się z murem systemowym. Problemem jest ograniczona liczba ośrodków realizujących te programy oraz zbyt mała liczba specjalistów zajmujących się leczeniem biologicznym. Kolejki są długie, a wycena świadczeń nieadekwatna do potrzeb. Prof. Walecka postuluje wprowadzenie "szybkiej ścieżki" dla osób z najcięższymi chorobami, ponieważ opóźnienie leczenia generuje nie tylko cierpienie, ale i ogromne koszty społeczne, wynikające z wykluczenia.

Sztuczna inteligencja i wyzwania przyszłości

Patrząc w przyszłość, dermatologia upatruje szansy w sztucznej inteligencji, która mogłaby wspierać diagnostykę obrazową. Prof. Walecka zaznacza jednak, że AI nie zastąpi lekarza w prowadzeniu pacjenta, ponieważ kluczowe pozostaje podejście całościowe, łączące wiedzę medyczną z empatią i wsparciem psychologicznym. Największym wyzwaniem pozostają wciąż choroby rzadkie i genetyczne, dla których medycyna wciąż szuka skutecznych terapii.

Dermatologia to dziedzina o fundamentalnym znaczeniu dla zdrowia publicznego. Każda złotówka wydana na nowoczesne leczenie to inwestycja w powrót człowieka do społeczeństwa. Jak podkreśla prof. Walecka, skuteczne leczenie to nie tylko czysta skóra. To przywrócenie pacjentowi jego życia, którego choroba próbowała go pozbawić.

Opracowała Agata Daniluk