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Połowa Polaków tego nie bada. Eksperci alarmują: lipidogram może uratować życie

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Profesor Piotr Dobrowolski: miażdżyca to choroba pediatryczna, która swoje konsekwencje kliniczne ujawnia u dorosłych
Źródło zdj. gł.: Adobe Stock
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Wysoki cholesterol nie boli, ale jego konsekwencje mogą być śmiertelne. Choć hipercholesterolemia dotyczy nawet 60-70 procent dorosłych Polaków, co drugi z nas nigdy nie wykonał lipidogramu. Eksperci apelują: poznaj swoje wyniki, zanim pojawią się pierwsze objawy choroby.
Kluczowe fakty:
  • Choroby sercowo-naczyniowe są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce.
  • Tzw. 'zły' cholesterol, jest jednym z głównych czynników ryzyka rozwoju miażdżycy, zawału serca i udaru mózgu.
  • Profilaktyka obejmuje m.in. zdrową dietę i utrzymanie prawidłowej masy ciała. Co jeszcze?
  • Ogólnopolska kampania 'Cholesterol. Poznaj swoje liczby' ma na celu zwiększenie świadomości społecznej i zachęcenie do regularnych badań profilaktycznych.

Choroby sercowo-naczyniowe pozostają najczęstszą przyczyną śmierci i odpowiadają za prawie 40 proc. wszystkich zgonów. Zajmujące drugie miejsce choroby nowotworowe powodują około 25 proc. zgonów. Nawet 80 proc. chorób sercowo-naczyniowych można by zapobiec dzięki odpowiedniej profilaktyce i prostemu badaniu krwi.

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Jednym z najważniejszych czynników ryzyka jest hipercholesterolemia, czyli podwyższone stężenie cholesterolu we krwi, zwłaszcza frakcji LDL-C - określanej potocznie jako "zły" cholesterol. Jej nadmiar odkłada się w ścianach naczyń krwionośnych, przyczyniając się do rozwoju miażdżycy oraz zwiększając ryzyko zawału serca i udaru mózgu. Na ryzyko sercowo-naczyniowe wpływają także nadciśnienie, cukrzyca, nadwaga i otyłość, palenie tytoniu oraz występowanie chorób serca i naczyń w rodzinie.

Jeśli chodzi o poziom "złego" cholesterolu LDL, nie ma jednej normy dla wszystkich - zależy ona od indywidualnego ryzyka sercowo-naczyniowego. W przypadku niskiego ryzyka za prawidłowy uznaje się poziom LDL poniżej 115 mg/dl (poniżej 3,0 mmol/l), a gdy ryzyko jest umiarkowane, nie powinien on przekraczać 100 mg/dl (poniżej 2,6 mmol/l). U osób z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym stężenie LDL musi być utrzymane poniżej 55 mg/dl (poniżej 1,4 mmol/l).

Dziś rusza ogólnopolska kampania "Cholesterol. Poznaj swoje liczby" zachęcająca do regularnego wykonywania lipidogramu - ze szczególnym uwzględnieniem LDL-C.

Wysoki cholesterol długo nie daje objawów

Najnowsze wyniki programu "Moje Zdrowie" wskazują, że 50 proc. Polaków nigdy nie zbadało poziomu cholesterolu. Jednocześnie organizatorzy kampanii szacują, że podwyższone wartości może mieć 60-70 proc. dorosłych mieszkańców Polski.

Jak powstaje miażdżyca?
Jak powstaje miażdżyca?
Źródło zdjęcia: cholesterol.poznajswojeliczby.pl/

Z kolei ostatni bilans zdrowia Polaków WOBASZ III wykazał, że hipercholesterolemia dotyczy prawie 60 proc. społeczeństwa. Od 20 lat pozostaje ona jednym z najpowszechniejszych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

Zaburzenia lipidowe przez długi czas mogą nie powodować wyraźnych dolegliwości. Wiele osób nie wie, że ma nieprawidłowe wyniki i powinno podjąć działania zmniejszające ryzyko sercowo-naczyniowe.

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- Zbyt wysokie stężenie cholesterolu LDL przez lata może nie dawać żadnych objawów, a jednocześnie prowadzić do rozwoju miażdżycy i zwiększać ryzyko zawału, udaru czy choroby tętnic obwodowych. Niestety swoje stężenia cholesterolu z ostatnich 12 miesięcy zna tylko co ósmy Polak - podkreślił prof. Maciej Banach, prezes Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego i przewodniczący Międzynarodowego Panelu Ekspertów Lipidowych (ILEP).

Nie czekajmy na pierwszy sygnał choroby

Prof. Banach zaapelował, aby nie odkładać badania do czasu wystąpienia pierwszych symptomów choroby, której można skutecznie zapobiegać. - Obecnie, biorąc pod uwagę leczenie niefarmakologiczne, zmianę stylu życia oraz leki, potrafimy bardzo skutecznie radzić sobie z zaburzeniami lipidowymi. Jeśli chcemy z sukcesem zapobiegać miażdżycy, musimy pamiętać też o innych składowych profilu lipidowego - nie-HDL, triglicerydach czy lipoproteinie(a), o co zawsze powinniśmy także zapytać swojego lekarza - zwrócił uwagę prof. Banach.

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Kampania "Cholesterol. Poznaj swoje liczby" wpisuje się w ideę Europejskiego Tygodnia Badań EU Screening Week, poświęconego profilaktyce i wczesnemu wykrywaniu chorób, a także w unijną kampanię świadomościową "Know Your Numbers".

Czynniki ryzyka mogą się kumulować

Warto zwrócić uwagę także na inne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, które mogą współwystępować z podwyższonym cholesterolem. Są to podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, zbyt wysokie stężenie glukozy oraz nadmierna masa ciała.

- Mogą one współwystępować i zwiększać swoje niekorzystne oddziaływanie, a przez długi czas nie powodować wyraźnych dolegliwości. Nierozpoznane i nieleczone stopniowo zwiększają ryzyko rozwoju miażdżycy oraz poważnych chorób i zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak choroba wieńcowa, zawał serca, udar mózgu czy choroba tętnic obwodowych - ostrzegają organizatorzy kampanii.

Statyny podstawą leczenia podwyższonego cholesterolu

Jak pisaliśmy ostatnio w tvn24.pl, najważniejsze amerykańskie towarzystwa kardiologiczne, w tym American College of Cardiology (ACC) i American Heart Association (AHA), opublikowały w marcu 2026 roku nowe wytyczne dotyczące dyslipidemii, czyli zaburzenia poziomu tłuszczów we krwi, które może oznaczać zbyt wysokie stężenie "złego" cholesterolu LDL lub trójglicerydów.

Jedną z najważniejszych zmian jest możliwość wcześniejszego rozpoczęcia terapii statynami. Leki te mogą być zalecane już osobom po trzydziestce, jeśli poziom "złego" cholesterolu LDL przekracza 160 mg/dl. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów z wysokim 30-letnim ryzykiem sercowo-naczyniowym lub rodzinną historią przedwczesnych zawałów.

Statyny są obecnie podstawą leczenia hipercholesterolemii. Ograniczają produkcję cholesterolu w wątrobie i skutecznie obniżają stężenie cholesterolu LDL. Dzięki temu spowalniają rozwój miażdżycy oraz zmniejszają ryzyko zawału serca i udaru mózgu. Stosuje się je, gdy zmiana diety i stylu życia nie przynosi wystarczających efektów,

Eksperci podkreślają, że długotrwałe utrzymywanie niskiego poziomu LDL wyraźnie zmniejsza ryzyko zawału serca i udaru mózgu. Podstawą profilaktyki pozostają zdrowa dieta, regularna aktywność fizyczna, prawidłowa masa ciała, unikanie używek i odpowiednia ilość snu. Jeśli zmiana stylu życia nie przynosi oczekiwanych rezultatów, nie należy jednak zwlekać z leczeniem.

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Nowe wytyczne zwracają także uwagę na konieczność wczesnego wykrywania zaburzeń lipidowych. Zalecają przesiewowe badanie poziomu cholesterolu u dzieci w wieku 9-11 lat, jeśli nie zostało ono wykonane wcześniej.

Wynik lipidogramu to nie wszystko

Na stronie kampanii "Cholesterol. Poznaj swoje liczby" można sprawdzić, co wyniki lipidogramu i innych badań oznaczają dla indywidualnego ryzyka sercowo-naczyniowego. Sam poziom cholesterolu LDL nie wystarcza bowiem do oceny zagrożenia - jego zalecane wartości różnią się w zależności od grupy ryzyka, ustalanej m.in. na podstawie wieku, ciśnienia tętniczego, palenia tytoniu oraz współistniejących chorób. Wynik takiej oceny nie zastępuje konsultacji z lekarzem, ale może pomóc lepiej zrozumieć rezultaty badań i podjąć odpowiednie działania profilaktyczne.

W ramach kampanii 29 września, w Światowym Dniu Serca, na czerwono zostaną podświetlone wybrane budynki i obiekty użyteczności publicznej w różnych częściach Polski. Będą to m.in. Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Enea Stadion w Poznaniu, Fontanna Neptuna w Gdańsku, Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku, Kładka Ojca Bernatka w Krakowie, Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski w Warszawie, Plac Litewski w Lublinie i Spodek w Katowicach.

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Kampania jest realizowana w ramach Koalicji Liga Walki z Cholesterolem przez Polskie Towarzystwo Lipidologiczne oraz Fundację TO SIĘ LECZY.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
ZdrowieZdrowie kobietZdrowie mężczyznKardiologiaCholesteroludarzawał
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