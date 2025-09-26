Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

"Bezpieczne decyzje w sytuacjach kryzysowych". Ważne projekty e-zdrowia

Internetowa znajomość z rzekomym lekarzem zakończyła utratą oszczędności
Tomasz Maciejewski o Ewidencji Potencjału Świadczeniodawcy (EPS)
Trwają prace nad cyfryzacją ochrony zdrowia. Sejmowa komisja zdrowia przyjęła poprawki do nowelizacji ustawy o centralnej e-rejestracji. Chodzi między innymi o to, by do systemu trafiały dane z elektronicznych skierowań. Scentralizowana rejestracja ma obowiązywać od stycznia, ale w ograniczonym zakresie. W pełnym - dopiero od 2029 roku. Do drugiego czytania skierowano natomiast projekt rozwiązania, które umożliwi monitorowanie zasobu szpitalnych łóżek i kadr medycznych.  
Kluczowe fakty:
  • Cyfryzacja ochrony zdrowia jest jednym z trzech priorytetów nowego kierownictwa Ministerstwa Zdrowia (MZ).
  • W toku prac sejmowych są dwa ważne projekty z zakresu e-zdrowia. Jeden jest ważny dla pacjentów, drugi - dla obronności kraju
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Cyfryzacją ochrony zdrowia w MZ zajmuje się wiceminister Tomasz Maciejewski. Podczas prezentacji na środowym posiedzeniu komisji zdrowia do głównych celów opieki zdrowotnej zaliczył wdrożenie narzędzi medycyny cyfrowej (w tym e-rejestrację), wykorzystanie sztucznej inteligencji m.in. do diagnozowania i zarządzania zdrowiem pacjenta oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemu ochrony zdrowia.

E-rejestracja - w pełni w 2029 roku

Sejmowa komisja zdrowia poparła w czwartek poprawki Koalicji Obywatelskiej do rządowego projektu nowelizacji ustawy o e-rejestracji.

Rządowa propozycja zakłada m.in., że na wizytę będzie można zapisać się przez Internetowe Konto Pacjenta lub bezpośrednio u świadczeniodawcy - osobiście, telefonicznie lub mailowo. Podczas zgłoszenia pacjent będzie mógł zaznaczyć swoje oczekiwania, np. preferowany termin i miejsce wizyty, konkretnego lekarza lub konkretną placówkę. System sam zaproponuje najbliższy możliwy termin wizyty.

Projekt wprowadza e-rejestrację na wizyty u lekarzy w ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Na początek e-rejestracja ma być możliwa w kardiologii, profilaktyce raka piersi (mammografia) i profilaktyce raka szyjki macicy (cytologia). Wiceminister Tomasz Maciejewski, zapowiedział, że w kolejnych etapach e-rejestracja będzie wdrażana w poradniach specjalistycznych zajmujących się m.in. chorobami naczyń, endokrynologią, hepatologią, immunologią, nefrologią.

Poprawki poparte przez sejmową komisję zdrowia, zgłoszone przez Koalicję Obywatelską, uzupełniają projekt m.in. o dane w skierowaniach wystawianych elektronicznie. Kolejna poprawka dotyczy wprowadzenia maksymalnego okresu, na jaki NFZ może wstrzymać płatność za świadczenia, jeśli podmiot leczniczy nie udostępni w systemie teleinformatycznym harmonogramów świadczeń i terminów. Komisja zdrowia odrzuciła poprawkę PiS, dotyczącą udostępnienia w aplikacji mObywatel funkcjonalności, która umożliwiłaby weryfikację uprawnień do włączenia do zdrowotnego programu profilaktycznego.

Od 1 stycznia do końca czerwca 2026 roku placówki medyczne będą miały czas na włączenie się do systemu centralnej elektronicznej rejestracji. Po 1 lipca 2026 roku działanie w ramach centralnej rejestracji (dla wskazanych świadczeń opieki zdrowotnej) będzie obowiązkowe. MZ chce, aby wszystkie świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) były w centralnej e-Rejestracji od 31 grudnia 2029 r.

- Sukcesywne wprowadzanie centralnej e-rejestracji powinno usprawnić proces kolejkowy. Nieodwoływanie wizyt jest jednym z problemów poradni, ale ten temat należałoby też zaadresować do zarządzających konkretnymi jednostkami - dlaczego nie prowadzą aktywnej działalności, by odblokowywać wolne miejsca - mówił w czwartek w Sejmie Tomasz Maciejewski, odpowiadając na pytania posłów.

To kluczowe dla obronności

Monitorowanie w czasie rzeczywistym zasobu łóżek szpitalnych czy pracowników medycznych umożliwi natomiast system Ewidencji Potencjału Świadczeniodawcy (EPS), którego utworzenie zakłada projekt skierowany w czwartek przez sejmową komisję zdrowia do drugiego czytania.

Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski podkreślał wczoraj w Sejmie, że EPS to nowe podejście do monitorowania i raportowania zasobów ochrony zdrowia. Resort poinformował, że projekt wprowadzający EPS otrzymał dofinansowanie, a MZ podpisało umowę w ramach programu Polska Cyfrowa.

EPS ma umożliwić monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu łóżek szpitalnych, pracowników medycznych, kluczowych wyrobów medycznych, zabezpieczenia w środki ochrony indywidualnej i gazy medyczne, krwi i jej składników.

- Takie monitorowanie pozwala podejmować skuteczne i bezpieczne decyzje w sytuacjach szczególnie kryzysowych, z czym mamy już do czynienia codziennie i trzeba to sobie jasno powiedzieć. Na poziomie wojewódzkim pojawiają się różne niezależne od siebie rozwiązania teleinformatyczne czy faksowe i nie są one nigdy zintegrowane tak, żeby mieć pełen dostęp do danych z poziomu administracji rządowej - przekonywał podczas czwartkowego posiedzenia sejmowej komisji zdrowia Tomasz Maciejewski.

W uzasadnieniu do projektu zaznaczono, że dzięki EPS możliwe będzie także informowanie o częściowym lub całkowitym braku możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej m.in. z powodu siły wyższej. System ma umożliwiać zgłoszenie zapotrzebowania na łóżka szpitalne przez jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

EPS ma być zautomatyzowany i pozyskiwać dane bezpośrednio z systemów teleinformatycznych szpitali. W uzasadnieniu podkreślono, że efektywne raportowanie danych ma kluczowe znaczenie, w szczególności w sytuacjach kryzysowych, w tym związanych z obronnością. EPS będzie wykorzystywany m.in. przez ministra obrony narodowej.

Autorka/Autor: pwojc/ap

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Udostępnij:
Czytaj także:
Michał Kamiński
Czy Tusk ufa Kamińskiemu? Krótka odpowiedź
Polska
Donald Tusk
Tusk "nie jest zadowolony", ale "nie może kwestionować"
Polska
imageTitle
"Koszykówka uratowała mi życie". Lampe gościem podcastu Eurosportu
EUROSPORT
Sprzedaż alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Kierwiński podważył skuteczność nocnej prohibicji w Krakowie. Dane podał wybiórczo
Bartłomiej Plewnia
Chłodno, jesień
Napływ arktycznego powietrza do Polski. Będzie zimno
METEO
"Niewidzialna walka"
Kinowe hity na HBO Max. Na dobry początek jesieni
Kultura i styl
Sąd nakazał przeczytanie "Sprawiedliwi zdrajcy. Sąsiedzi z Wołynia" Witolda Szabłowskiego
FAŁSZ"Sąd nakazał przeczytanie książki, a jak nie to idziesz do paki". Co to za historia
Zuzanna Karczewska
Donald Tusk
Tusk: nie akceptuję głosowania w tej sprawie
BIZNES
Mężczyźni zatrzymani w związku z pobiciem byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego usłyszeli zarzuty
Podejrzani o pobicie byłego ministra wyszli na wolność
WARSZAWA
Netanjahu przemawia na forum ONZ. Ludzie wychodzą z sali
Netanjahu przemawia, ludzie wychodzą
Świat
Lidzbark Warmiński
Znany raper pomylił Warmię z Mazurami. Natychmiastowa odpowiedź influencerki
Olsztyn
Auto owinęło się wokół drzewa
Auto owinęło się wokół drzewa. Nie żyje 23-latek
Lublin
Tragiczny wypadek na Mazowszu
Zderzenie z łosiem na autostradzie. Dwie osoby ranne
WARSZAWA
Pożar wybuchł w bazie PKS
Duży pożar magazynu. W ogniu baza PKS
Poznań
Zatrzymany 60-latek
Polak deportowany z Karaibów. W klapkach i kąpielówkach trafił do aresztu
Kraków
Park Narodowy Doliny Dolnej Odry
Powstanie pierwszy od ponad 20 lat park narodowy
Szczecin
117
"Superstulatka" dożyła 117 lat. Przed śmiercią miała jedną prośbę
Ewa Żebrowska
Leonardo DiCaprio w filmie "Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson
Groteskowo przyjemny i boleśnie precyzyjny portret współczesności. DiCaprio w roli życia
Wybór Wrony
Pogoda w lutym
Czy zima będzie śnieżna? I czy zmarzniemy? Sprawdzamy
Arleta Unton-Pyziołek
Odwołany lot z Zanzibaru do Warszawy (zdj. ilustracyjne)
Polscy turyści utknęli na Zanzibarze
WARSZAWA
Tony Blair
Tony Blair we władzach Strefy Gazy? Media o rozmowach z Trumpem
Świat
Oskarżony przed sądem
"Sąd może przymknąć na to oko". Wolontariusz oskarżony o grożenie strażnikom uniewinniony
Białystok
Atak na ratownika medycznego
19-latek zaatakował ratowników w karetce. Usłyszał zarzuty
Wrocław
Religia w szkole
Biskup będzie decydował o twoim dziecku? Projekt przeszedł w Sejmie
Polska
shutterstock_1651751074
"Koniec ustawy łańcuchowej"
Polska
Diament William
"Nie byłam pewna, co to może być". Cenne znalezisko podczas zabawy
Maciej Wacławik
Bogdan Święczkowski
Policja odpowiada prezesowi TK. "Nie możemy"
Polska
shutterstock_2519304591
Nagły skok ciśnienia w gabinecie? To "nadciśnienie białego fartucha"
Anna Bielecka
imageTitle
"Kosmiczna" podwójna parada nagrodzona
EUROSPORT
Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (L) i sekretarz stanu w MFiPR Jan Szyszko (P)
Ministra funduszy: rząd zgodził się na rewizję KPO
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica