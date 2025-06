Usterka w systemie e-zdrowia. Czy mimo to da się wykupić leki?

Utrudnienia w wystawianiu e-recept Źródło: TVN24

Jak informuje Centrum e-Zdrowia, w przypadku trudności, pilne recepty mogą być realizowane bez wykorzystania systemu e-zdrowie (P1), zgodnie z procedurą wystawienia i realizacji e-recept w razie braku dostępu do systemu e-.

Jak uzyskać i wykupić receptę?

Od 2020 roku recepty co do zasady są wystawiane elektronicznie, jednak w przypadku gdy na przykład w wyniku awarii dostęp do systemu P1 jest niemożliwy, lekarz może wystawić receptę w formie papierowej. Pacjent zgłaszający się do apteki powinien bez problemu móc ją wykupić.

Inną sytuacją jest taka, w której e-recepta została już wystawiona, ale awaria systemu e-zdrowie nastąpiła później i problemy pojawiają się na etapie jej realizacji. Również wtedy wykupienie leków wciąż jest możliwe.

Pacjent musi okazać aptekarzowi informację o wystawionej e-recepcie. Może to być wydruk informacyjny, dokument dostępny w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) lub w aplikacji w mojeIKP, albo załącznik otrzymany na wskazany w IKP adres e-mail.

Centrum e-Zdrowia przewiduje też, że informacja taka może być nawet odręcznie wypisanym przez lekarza dokumentem, w którym zostanie zamieszczony co najmniej 44-cyfrowy klucz dostępu do e-recepty lub 4-cyfrowy kod dostępu oraz nazwa produktu. Taka możliwość jest dopuszczalna w przypadku udzielania świadczenia w miejscu wezwania lub w modelu telemedycznym i braku możliwości przekazania informacji o wystawionej e-recepcie w postaci wydruku.

Pacjent musi aptekarzowi okazać również dokument potwierdzający tożsamość i złożyć oświadczenie o tym, że nie dokonał realizacji recepty, której dotyczy informacja o wystawionej e-recepcie. Takie oświadczenie powinno zawierać między innymi klauzulę: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Problemy z e-receptami. Co się stało?

Jak ustalił reporter TVN24 Michał Gołębiowski, opóźnienia w wystawianiu e-recept pojawiły się w miniony weekend, po tym jak zewnętrzna firma prowadziła prace serwisowe systemu P1.

Centrum e-Zdrowia zapewniło w poniedziałek, że jego eksperci monitorują sytuację. Centrum radzi, by, jeśli to możliwe, z realizacją recept wstrzymać się kilka dni i korzystać z opisanej powyżej procedury wówczas, gdy lek potrzebny jest pilnie.