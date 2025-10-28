Logo strona główna
|

"Lekarz powiedział, że mam dziurę w sercu. Byłam przerażona". PFO może skutkować udarem

Anna Bielecka
Anna Bielecka
Niezamknięty przetwór owalny może prowadzić do udarów
Niezamknięty przetwór owalny może prowadzić do udarów
Źródło: Shutterstock
Miałam zaburzenia widzenia i drętwienia języka. Byłam w pracy i nie znałam odpowiedzi na najprostsze pytania. Miałam jakby chwilowe zaćmienie. To trwało około 40 minut - mówi w rozmowie z tvn24.pl 35-letnia Daria, która kilka lat temu przeszła udar spowodowany niezamkniętym przetrwałym otworem owalnym (PFO). Wskazaniami do poszukiwania PFO są także ciężka choroba dekompresyjna u nurków oraz migrena z aurą. Czy to wada serca? Na czym polega i dlaczego warto wykonać zabieg zamknięcia tego otworu?
Kluczowe fakty:
  • Przetrwały otwór owalny (PFO) jest anatomiczną cechą, która występuje u około 25 proc. populacji, zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Może nieść ryzyko poważnych powikłań, takich jak udar mózgu. Kto jest najbardziej narażony?
  • Diagnostyka PFO jest pół-inwazyjna i najczęściej wykonuje się ją u pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu lub tzw. mikroudarze (TIA). Jak wygląda przezprzełykowe badanie i czym jest tzw. manewr Valsalvy?
  • Pacjenci z potwierdzonym klinicznie PFO są kwalifikowani do zabiegu zamknięcia otworu owalnego, który wykonywany jest przez kardiologa i w asyście anestezjologa.
  • PFO może powodować udary także u dzieci i młodzieży. Jaką diagnostykę i leczenie stosuje się u młodych pacjentów?
  Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

- Były gorący lipiec, miałam 30 lat i takie typowo udarowe objawy. Myślałam wtedy, że jestem zmęczona, jest duszno, napiję się wody i to przejdzie, ale trochę mnie trzymało, około 30-40 minut. Za namową męża pojechałam do szpitala, a lekarze na oddziale neurologii zrobili mi szereg różnych badań, w tym tomografię i rezonans. Byłam przerażona, bo nie wiedziałam czym jest PFO - opowiada poruszona 35-letnia Daria, która przeszła zabieg zamknięcia przetrwałego otworu owalnego w szpitalu w Aninie.

Anna Bielecka
Anna Bielecka
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
