"Lekarz powiedział, że mam dziurę w sercu. Byłam przerażona". PFO może skutkować udarem

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Przetrwały otwór owalny (PFO) jest anatomiczną cechą, która występuje u około 25 proc. populacji, zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Może nieść ryzyko poważnych powikłań, takich jak udar mózgu. Kto jest najbardziej narażony?

Diagnostyka PFO jest pół-inwazyjna i najczęściej wykonuje się ją u pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu lub tzw. mikroudarze (TIA). Jak wygląda przezprzełykowe badanie i czym jest tzw. manewr Valsalvy?

Pacjenci z potwierdzonym klinicznie PFO są kwalifikowani do zabiegu zamknięcia otworu owalnego, który wykonywany jest przez kardiologa i w asyście anestezjologa.

PFO może powodować udary także u dzieci i młodzieży. Jaką diagnostykę i leczenie stosuje się u młodych pacjentów?

Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce " Zdrowie " w serwisie tvn24.pl

- Były gorący lipiec, miałam 30 lat i takie typowo udarowe objawy. Myślałam wtedy, że jestem zmęczona, jest duszno, napiję się wody i to przejdzie, ale trochę mnie trzymało, około 30-40 minut. Za namową męża pojechałam do szpitala, a lekarze na oddziale neurologii zrobili mi szereg różnych badań, w tym tomografię i rezonans. Byłam przerażona, bo nie wiedziałam czym jest PFO - opowiada poruszona 35-letnia Daria, która przeszła zabieg zamknięcia przetrwałego otworu owalnego w szpitalu w Aninie.