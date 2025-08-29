Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Uwaga na tornistry i buty. Mogą wpływać na wady postawy

dziecko uczen szkola shutterstock_2425960105
"Telefon jest cały czas przy mnie, nie rozprasza mnie, ale też czuję się lepiej, gdy jest w moim plecaku"
Źródło: TVN24
Od 10 do 15 procent dzieci może mieć zaburzenia układu ruchu, a 90 procent uczniów w Polsce ma wady postawy. Najczęściej dotyczą one kręgosłupa, stóp i kolan - informują Narodowy Fundusz Zdrowia i Instytut Matki i Dziecka. Problemy mogą pogłębiać źle dobrany tornister i buty. Na co warto zwrócić uwagę?

- Głównym powodem wad postawy u dzieci jest ograniczenie aktywności fizycznej i siedzący tryb życia. Na postawę ciała niekorzystnie wpływają również nadwaga i otyłość, a także nieprawidłowe nawyki podczas odrabiania lekcji czy spędzania wolnego czasu - mówi fizjoterapeutka pediatryczna dr Justyna Bloda.

NFZ przypomina, że wady postawy to nieprawidłowe (niefizjologiczne) ułożenie ciała, które może prowadzić do bólu, dolegliwości neurologicznych i nieprawidłowego rozwoju narządów wewnętrznych. Wady postawy zazwyczaj kojarzą nam się z krzywym kręgosłupem, ale dotyczą także: stóp (np. płaskostopie), kolan (koślawość, szpotawość), miednicy, barków, łopatek i zaburzeń prawidłowego napięcia mięśniowego.

O czym pamiętać, wybierając szkolny plecak?

Eksperci NFZ zwrócili uwagę, że wady postawy może pogłębiać nieodpowiednio dobrany tornister obciążający kręgosłup. Rodzicom radzą, by wybierając nie kierowali się estetyką, bo ta ma znaczenie drugorzędne. Przypominają między innymi, że noszenie torby na jednym ramieniu powoduje nierównomierne obciążenie mięśni kręgosłupa, a plecak na kółkach jest zwykle cięższy od tradycyjnego. Tu ważne jest też, by dziecko ciągnęło taki "bagaż" na kółkach obiema rękami.

Według wytycznych NFZ dobrze dobrany tornister pewien być:
  • lekki - jego waga nie powinna przekraczać 15 proc. masy ciała dziecka
  • dopasowany - co oznacza, że dół tornistra powinien kończyć się na linii pleców, a góra przed karkiem
  • ergonomiczny – z usztywnianą i wyprofilowaną ścianką, która przylega do pleców
  • praktyczny, czyli wyposażony w równe, szerokie (co najmniej 4 cm) szelki, z możliwością regulacji ich długości
  • bezpieczny – z dodatkowymi zapięciami spinającymi szelki z przodu klatki piersiowej
  • widoczny – posiadający elementy odblaskowe zapewniające lepszą widoczność dziecka na drodze.

Zalecenia dotyczące tornistrów szkolnych przygotował też Główny Inspektorat Sanitarny w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej. GIS przypomina uczniom o odpowiednim pakowaniu szkolnego tornistra - poprawne ułożenie przedmiotów pozwoli na równomierne rozłożenie ciężaru. Zachęca też do zrezygnowania ze zbędnych rzeczy, takich jak zabawki czy gry planszowe. Rodzicom zaleca regularną kontrolę zawartości plecaków swoich dzieci, a w przypadku zauważonego przeciążenia - rozmowę z wychowawcą.

Jak kupić dobry plecak do szkoły? "Pozornie proste wybory" mogą zaważyć na zdrowiu dzieci
Dowiedz się więcej:

Jak kupić dobry plecak do szkoły? "Pozornie proste wybory" mogą zaważyć na zdrowiu dzieci

Polska

"Dzieci uczą się przez obserwację"

NFZ przypomniał, że najskuteczniejszym sposobem zapobiegania wadom postawy u dzieci jest codzienna profilaktyka, która polega m.in. na ograniczaniu siedzącego trybu życia, wprowadzaniu przerw i zmian pozycji w czasie nauki. Bardzo ważna jest także codzienna aktywność fizyczna - zaleca się co najmniej 60 minut ruchu dziennie, najlepiej na świeżym powietrzu. Jednym z rozwiązań według NFZ jest piłka gimnastyczna, która wzmacnia mięśnie i wspiera prawidłową postawę.

"Dzieci uczą się przez obserwację. Jeśli widzą, że rodzice dbają o prawidłową postawę i ruch, chętniej same przejmują zdrowe nawyki" - argumentują eksperci NFZ na oficjalnej stronie instytucji. Zwracają też uwagę na higienę snu: "Dziecko potrzebuje odpowiedniego materaca i poduszki, które zapewnią zdrowe podparcie dla kręgosłupa w czasie odpoczynku". I apelują, by nie zapominać o wizytach kontrolnych u lekarza rodzinnego, które pozwalają wcześnie wykryć ewentualne nieprawidłowości w rozwoju dziecka.

Liczba dzieci z tą wadą stale rośnie. Co na to eksperci?
Dowiedz się więcej:

Liczba dzieci z tą wadą stale rośnie. Co na to eksperci?

Polska

Jak jeszcze można zadbać o prawidłową postawę dziecka? Istotne jest też ergonomiczne miejsce do nauki i odpoczynku: zgodnie z zaleceniami NFZ, krzesło powinno umożliwiać regulację wysokości i podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa; stopy dziecka muszą swobodnie opierać się o podłogę. Na wady postawy może wpływać również nieodpowiednio dobrane obuwie. Dlatego buty dziecka powinny być lekkie, elastyczne, mieć odpowiedni kształt, który będzie odpowiadał anatomicznemu kształtowi stóp: odpowiednio szerokie w palcach (by ich nie uciskać) oraz węższe w okolicach pięty (by dobrze trzymać stopę). Należy zwrócić uwagę, czy jest wykonane z naturalnych materiałów, jak skóra, bawełna czy wełna - chodzi o to, by stopy mogły swobodnie oddychać i się nie pociły. Ważne, by buty miały antypoślizgową podeszwę (np. z kauczuku) i były dopasowane do kształtu stopy. Liczy się też łatwość zakładania, dopasowany rozmiar – buty nie powinny w żaden sposób uciskać stóp dziecka ani się z nich zsuwać oraz dopasowanie do typu stopy - zależnie od tego, czy jest ona wąska, szeroka, czy ma wysokie podbicie.

Autorka/Autor: ap

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
dzieciZdrowieSzkołaNarodowy Fundusz Zdrowia
Czytaj także:
F-16 Tiger Demo Team
Co wiemy o zespole, do którego należał Maciej "Slab" Krakowian
Polska
imageTitle
Polskie kluby poznały rywali w Lidze Konferencji
EUROSPORT
Wyrok(zdjęcie ilustracyjne)
Pozew klientów Amber Gold. Jest decyzja sądu apelacyjnego
BIZNES
imageTitle
Kim jest kolejna rywalka Świątek? Polka raz dała się jej zaskoczyć
EUROSPORT
Policja zatrzymała obywatela Ukrainy
"Zamieszczał w sieci materiały filmowe, w których groził podpaleniami"
WARSZAWA
Rolnik się wkurzył i wiatrak zburzył. Gdzie? To już nie ma znaczenia
Rolnik się wkurzył i wiatrak zburzył. Dlaczego? Nieważne, ale pasuje do tezy
Jan Kunert
Major Maciej "Slab" Krakowian
"To nie jest coś, co pierwszy raz w życiu miał zrobić"
Aleksandra Koszowska
Prezydent USA Donald Trump
Quiz. Redaktorzy newsowi potrafią wskazać 5 dobrych odpowiedzi, a ty?
Polska
licznik prad energia shutterstock_2176249181
Jest projekt w sprawie cen prądu
BIZNES
Pożar autobusu na zakopiance
W lusterku zobaczył dym i płomienie. Pożar autobusu na zakopiance
Kraków
shutterstock_2482047649
Coraz większy problem Tesli. "Jedna z najgorzej sprzedających się marek"
BIZNES
Burza, pioruny, silne burze
Gdzie jest burza? Mocno pada i wieje
METEO
62-latek z zarzutami
Śmierć we wsi Pokój. Świętowali przejście na emeryturę
Opole
Barierki zamontowano na zakładkę
Niechlujna "barierkoza" w Poznaniu. Konserwator chce wyjaśnień
Poznań
Topnieniem lodowców w Himalajach
Znów pobiliśmy niechlubne rekordy
METEO
Air Show w Radomiu 2023
"Druga para oczu pilota, kolejny bezpiecznik". Kim jest Safety Observer
Polska
Mężczyźni zatrzymani w związku z pobiciem byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego usłyszeli zarzuty
"Nie był przypadkową ofiarą". Zarzuty po pobiciu Adama Niedzielskiego
WARSZAWA
imageTitle
Kto kapitanem polskiej kadry? Urban podjął decyzję
EUROSPORT
Sędzia Mariusz Kurowski mówił, że jeśli był jakiś towar, to jeździł on przez Polskę i Łotwę, a potem wracał na Słowację
Jeden prowadził firmę, drugi był w kryzysie bezdomności. Wyroku w sprawie karuzeli VAT-owskiej
Białystok
Zamrożenie cen energii. Co podpisał, a czego nie podpisał Karol Nawrocki
Wszystkie weta Nawrockiego. Tak wygląda prezydencki licznik
Polska
Donald Trump
Był zwykły wtorek, gdy zacząłem rozumieć prezydenta Donalda Trumpa
Michał Sznajder
Donald Trump
Trump zrywa z prawie 90-letnią tradycją
BIZNES
Mężczyzna próbował zatrzymać pociąg
Kompletnie pijany mężczyzna próbować zatrzymać pociąg na przejeździe kolejowym
Katowice
Energia z Bogdanki "najtańsza ze wszystkich"? Co myli poseł PiS
FAŁSZEnergia z "Bogdanki" jest "najtańsza ze wszystkich"? Co myli poseł PiS
Michał Istel
imageTitle
Nowy selekcjoner ogłosił pierwsze powołania
EUROSPORT
F-16
Dowództwo Generalne: do odwołania zakaz wykonywania na F-16 innych lotów niż bojowe
Polska
Opuszczona flaga państwowa przed ratuszem w Radomiu
Radom w żałobie. Opuszczona flaga, odwołane imprezy
WARSZAWA
Mężczyźnie grozi 20 lat pozbawienia wolności
Podszedł i bez powodu zadał cios. 23-latek stracił wzrok
Poznań
Były dyrektor Instytutu Pileckiego prof. Krzysztof Ruchniewicz
Dyrektor Instytutu Pileckiego odwołany
Polska
imageTitle
Człowiek stworzony na takie turnieje. Ponitka znów włączył dodatkowe moce
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica