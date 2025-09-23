Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

To badanie może uratować życie. Lekarze potwierdzają

Rośnie liczba zachorowań na raka jelita grubego u młodych
Źródło: TVN24
U co czwartego pacjenta poddanego kolonoskopii wykrywane są zmiany przedrakowe - informują specjaliści z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. - Być może właśnie to, że zdecydowali się na badanie profilaktyczne, uratowało im życie - mówią lekarze. I przypominają, że rak jelita grubego długo nie daje objawów.

Program przesiewowy, dostępny bez skierowania, przynosi wymierne korzyści. Wykrywalność polipów gruczołowych - stanów przedrakowych - wynosi ponad 25 proc. - informuje wrocławska placówka.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ta choroba dotyka głównie młodych mężczyzn. Wielu z nich czeka przeszczep

Ta choroba dotyka głównie młodych mężczyzn. Wielu z nich czeka przeszczep

Piotr Wójcik
Przez chorobę jelit Tribbs bał się wychodzić z domu. Czym jest IBS?

Przez chorobę jelit Tribbs bał się wychodzić z domu. Czym jest IBS?

Zuzanna Kuffel

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym wykonuje się ponad 14 tys. badań przewodu pokarmowego rocznie, w tym ponad 2 tys. kolonoskopii przesiewowych u pacjentów w wieku 50-65 lat (to osoby bez podejrzeń raka) oraz u osób po 40. roku życia z obciążeniami rodzinnymi. U co czwartej osoby wykrywane są zmiany przedrakowe, które w wielu przypadkach można usunąć od razu podczas tej kolonoskopii.

- Dla wielu pacjentów to duże zaskoczenie, bo nie mieli żadnych objawów. Być może właśnie to, że zdecydowali się na badanie profilaktyczne, uratowało im życie. Choć u niektórych zdarzały się sporadyczne krwawienia, często wiązane z hemoroidami, większość pacjentów zgłasza się bez jakichkolwiek symptomów. Do programu można przystąpić bez objawów i bez skierowania. Wystarczy spełnić kryteria wiekowe lub rodzinne. Warunkiem jest również to, by w ciągu ostatnich 10 lat nie była wykonywana kolonoskopia - podsumował dr Jarosław Wierzbicki, kierownik Pracowni Endoskopowej USK we Wrocławiu.

Szczepionka na raka coraz bliżej? Nowe badania
Dowiedz się więcej:

Szczepionka na raka coraz bliżej? Nowe badania

Zaczyna się od polipów

Dlaczego badania profilaktyczne są istotne? Bo, jak informuje na swoich stronach Ministerstwo Zdrowia, nowotwór jelita grubego rozwija się powoli, a zaczyna właśnie od łagodnych zmian, tzw. polipów, w obrębie jednej części jelita grubego - kątnicy, wstępnicy, poprzecznicy, zstępnicy lub odbytnicy. "We wczesnych stadiach może nie dawać żadnych symptomów, dlatego tak ważna jest profilaktyka", czytamy na pacjent.gov.pl.

Eksperci sygnalizują, że w Polsce wykrywa się coraz więcej przypadków tych nowotworów u osób poniżej 50. roku życia. - Zauważyliśmy niepokojący trend epidemiologiczny, że coraz więcej naszych pacjentów zgłasza się do nas w młodszym wieku niż widzieliśmy to jeszcze 5-10 lat temu - mówiła w czerwcu br. w programie "Polska i świat" specjalistka gastroenterologii dr Nastazja Pilonis.

- W tej chwili w Polsce obserwujemy wzrost zachorowalności w grupie 45-49 lat i odrobinę młodszej, czyli 40-44 lata, w tej młodszej grupie 40-44 lata ten wzrost jest bardzo powolny - wskazywała również prof. Joanna Didkowska z Krajowego Rejestru Nowotworów.

Eksperci wskazują, że za ten trend wzrostowy odpowiada między innymi nasz tryb życia. Wśród czynników ryzyka raka jelita grubego wymieniane są nieprawidłowa dieta, nadużywanie alkoholu i papierosów i siedzący tryb życia. - Pewne trendy naukowe sugerują, że przyczyną tego może być nadmierna antybiotykoterapia wpływająca na florę jelitową w naszej młodości - zauważył kierownik kliniki onkologii i radioterapii prof. Lucjan Wyrwicz.

Najczęściej występujące objawy raka jelita grubego:
  • Powtarzające się krwawienie z odbytnicy lub krew w stolcu; Zmiana rytmu wypróżnień - pojawienie się i utrzymanie biegunki lub zaparcia bez przyczyny;
  • Ból i skurcze brzucha;
  • Utrata masy ciała;
  • Anemia, osłabienie i brak apetytu.

Wielu mężczyzn ma opory

W badaniach przesiewowych, nakierowanych na wykrycie raka jelita grubego, poza kolonoskopią wykorzystywane są również testy na obecność krwi utajonej w kale. Dodatni wynik tego testu jest zawsze wskazaniem do pilnego wykonania kolonoskopii. - Badanie na krew utajoną nie uwidacznia światła przewodu pokarmowego i nie daje możliwości usunięcia polipów, a nie wszystkie z nich krwawią - tłumaczył w lipcu w rozmowie z tvn24.pl prof. Adam Przybyłkowski, specjalista chorób wewnętrznych, farmakologii klinicznej, gastroenterologii i transplantologii klinicznej, kierownik Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wrona: "Znajomi zachorowali na raka jelita grubego. To mnie zmotywowało"
Dowiedz się więcej:

Wrona: "Znajomi zachorowali na raka jelita grubego. To mnie zmotywowało"

Zwrócił wtedy uwagę, że duże opory przed kolonoskopią miewają zwłaszcza mężczyźni. Tymczasem to badanie można wykonać w znieczuleniu, co jest finansowane przez NFZ. Kolonoskopia zwykle trwa 20 minut, czasem ponad 40. - To zależy od tego, jak skomplikowane jest ułożenie i budowa jelita, czy znajdujemy w nim zmiany, czy nie - mówił prof. Przybyłkowski. Na badanie przesiewowe pacjenci czekają zazwyczaj nie dłużej niż miesiąc, choć zależy to od pory roku. Zdarzają się momenty, gdy zgłasza się ich więcej i czas oczekiwania nieco się wydłuża, ale bywa też odwrotnie - w okresach wakacyjnych czy świątecznych badanie można wykonać szybciej. Co istotne, świadczenia endoskopowe nie są limitowane, co pokazuje, jak duża i wciąż rosnąca jest potrzeba ich wykonywania.

Autorka/Autor: Agnieszka Pióro/pwojc

Źródło: tvn24.pl, PAP

Udostępnij:
TAGI:
OnkologiaLekarzeOchrona zdrowiaZdrowie
Czytaj także:
shutterstock_2399702935
Butelkowa turystyka, bilety na przejazd, loteria z nagrodami. Tak działają systemy kaucyjne
BIZNES
Dua Lipa
Dua Lipa miała zwolnić swojego agenta. W tle kontrowersyjny zespół
Kultura i styl
onz trump pap
"ONZ po prostu nie działa". Trump o "pustych słowach"
Świat
Prognoza silnego obniżenia się poziomu zamarzania nad północno-wschodnią Europą (poranek 25 września)
Zsunie się na nas arktyczny chłód. Możliwe przymrozki
METEO
Radosław Sikorski i Karol Nawrocki na 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Sikorski i Nawrocki razem w ONZ. "Sesję czas zacząć!"
Panama City
Od Panamy do Wietnamu. Zaskakujący ranking
BIZNES
Paweł Szefernaker
Jak było z notatką? Szefernaker ucieka, Błaszczak kluczy
Autonomiczny minibus BB-1
Autonomiczny minibus będzie jeździć po cmentarzu
Wrocław
kmp toruń
Reanimowała seniora, który zasłabł na ulicy. "Bardzo się stresowałam"
Kujawsko-Pomorskie
Siedziba ONZ
30 milionów SMS-ów w minutę. Udaremnili potencjalną "katastrofę"
Świat
2025-09-22T193125Z_2_LWD702522092025RP1_RTRWNEV_C_7025-PEOPLE-STYLES-MARATHON-0021
Gwiazdor pod pseudonimem pobiegł w berlińskim maratonie
Martyna Nowosielska-Krassowska
Asteroida w pobliżu Ziemi
Wielki krater na dnie Morza Północnego. Wiemy już, jak powstał
METEO
pap_20250225_0WW
Paraliż producenta aut, dostawcy biją na alarm. Groźba bankructw
BIZNES
Do zdarzenia doszło na autostradzie A2 w powiecie skierniewickim
Dramatyczna walka o życie dziecka. Co się działo na tej autostradzie?
Piotr Krysztofiak
Ministerstwo Zdrowia
Niewidzialna epidemia. "Poruszamy się wolniej, mamy mniejszą wydolność"
Piotr Wójcik
Międzynarodowy Trybunał Karny. Haga, Holandia
Trzy kraje wycofują się z Międzynarodowego Trybunału Karnego
Świat
Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Nieszczęśliwy wypadek. Dziewczynka spadła z pierwszego piętra
Lubuskie
Tragiczny wypadek w Parku Praskim
Gałąź spadła na matkę z dzieckiem. Półroczna dziewczynka zginęła. Wyrok
WARSZAWA
Posłowie na sali plenarnej Sejmu
Reakcja Sejmu na reportaże "Czarno na Białym". Pytania do szefa kancelarii
WOT
Terytorialsi szukają szczątków pocisków. Akcja w trzech powiatach
Sternicy zostali ukarani mandatami
Pływali skuterami po wodach Rosji. Słono za to zapłacą
Trójmiasto
Pal Jonson
Szef MON: Mamy prawo bronić naszej przestrzeni. Również siłą
Świat
shutterstock_2525331429
Niemiecki gigant wstrzymuje inwestycję w Polsce. Wskazuje powody
BIZNES
Kontrola wagi, otyłość, dieta
Niedowaga groźniejsza od nadwagi. To wnioski naukowców
Zdrowie
Premier Donald Tusk
Zmiana w sprawie granicy z Białorusią. Premier ogłosił decyzję
Mężczyzna zaatakował dziecko jadące hulajnogą (zdjęcie ilustracyjne)
13-latek na hulajnodze zderzył się z samochodem
Kraków
Hongkong. Przygotowania na nadejście tajfunu Ragasa
Nadciąga najsilniejsza burza w roku, wiatr prawie 300 kilometrów na godzinę
METEO
Policja niemiecka
Rolnik dokonał makabrycznego odkrycia. Nowy trop w sprawie
Świat
imageTitle
"Trzeba brać to, co daje życie". Bartosz Zmarzlik specjalnie dla Eurosportu
EUROSPORT
Szaleńcza jazda na jednym kole przez Wrocław
Szaleńcza jazda na jednym kole przez Wrocław. Tuż przed radiowozem
Wrocław
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica