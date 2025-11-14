Logo strona główna
Zdrowie
Zdrowie

TIA czy udar? Krótki alarm, który może uratować życie

Radiologia prężnie się rozwija
Udar nie boli, jest podstępny, każda minuta zmniejsza szanse na powrót do sprawności - mówi dr hab. Aleksandra Golenia neurolog, z kliniki neurologii UCK WUM
Rocznie w Polsce na udar mózgu choruje 80-90 tysięcy osób i najczęściej występującym udarem jest niedokrwienny. Udar może poprzedzić przemijający atak niedokrwienny (TIA), czyli krótkotrwały epizod zaburzenia krążenia w mózgu. Neurolodzy ostrzegają - nawet co trzeci pacjent po TIA wkrótce doznaje pełnego udaru mózgu. Jakie objawy powinny zaniepokoić?
Kluczowe fakty:
  • Udar mózgu to jedna z głównych przyczyn zgonów i trwałej niepełnosprawności w Polsce - każdego roku choruje na niego kilkadziesiąt tysięcy osób.
  • Objawy udaru mogą być łatwo przeoczone lub zbagatelizowane, a szybka reakcja otoczenia chorego ma kluczowe znaczenie dla skutecznego leczenia. Kiedy należy wezwać karetkę?
  • TIA jest ostrzegawczym sygnałem, że może dojść do trwałego udaru mózgu. Co powinno nas zaniepokoić?
  • Przy profilaktyce udaru istotna jest prewencja wtórna. Na czym polega?
  Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Jak podała dr hab. Aleksandra Golenia neurolożka z kliniki neurologii UCK WUM, w rozmowie z Joanną Kryńską w podcaście "Wywiad medyczny", rocznie w Polsce na udar mózgu choruje 80-90 tysięcy osób, a najczęściej występującym udarem jest niedokrwienny, który stanowi 85-90 proc. wszystkich udarów.  Pozostałe 10-15 proc. są to udary krwotoczne.

Anna Bielecka
Anna Bielecka
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
