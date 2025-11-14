TIA czy udar? Krótki alarm, który może uratować życie

Kluczowe fakty:
- Udar mózgu to jedna z głównych przyczyn zgonów i trwałej niepełnosprawności w Polsce - każdego roku choruje na niego kilkadziesiąt tysięcy osób.
- Objawy udaru mogą być łatwo przeoczone lub zbagatelizowane, a szybka reakcja otoczenia chorego ma kluczowe znaczenie dla skutecznego leczenia. Kiedy należy wezwać karetkę?
- TIA jest ostrzegawczym sygnałem, że może dojść do trwałego udaru mózgu. Co powinno nas zaniepokoić?
- Przy profilaktyce udaru istotna jest prewencja wtórna. Na czym polega?
Jak podała dr hab. Aleksandra Golenia neurolożka z kliniki neurologii UCK WUM, w rozmowie z Joanną Kryńską w podcaście "Wywiad medyczny", rocznie w Polsce na udar mózgu choruje 80-90 tysięcy osób, a najczęściej występującym udarem jest niedokrwienny, który stanowi 85-90 proc. wszystkich udarów. Pozostałe 10-15 proc. są to udary krwotoczne.