Szef Rady Naukowej WHO o największej nadziei w onkologii

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Donald Trump i jego ludzie próbują zmniejszyć nakłady finansowe na naukę. Ograniczają też zakres prowadzonych badań.

Co dobrego przyniósł zainicjowany przez Demokratów program "Cancer Moonshot"?

Epigenetyka, genetyka, a może immunologia? Z czym laureat Nagrody Nobla i prezes Rady Naukowej Światowej Organizacji Zdrowia wiąże największą nadzieję na postęp w onkologii?

Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce " Zdrowie " w serwisie tvn24.pl.

Prof. Harold Eliot Varmus jest laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny (1989 rok wraz z J. Michaelem Bishopem) za odkrycie komórkowego pochodzenia onkogenów. Kierował najważniejszymi amerykańskimi agencjami badawczymi - National Institutes of Health, National Cancer Institute i Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Obecnie jest profesorem w Weill Cornell Medicine i od 2021 roku przewodniczącym Rady Naukowej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Porozmawialiśmy z nim podczas jego wizyty w Warszawie zorganizowanej przez Instytut IMol Polskiej Akademii Nauk.