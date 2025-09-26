Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie
|

Szef Rady Naukowej WHO o największej nadziei w onkologii

Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Prof. Harold Varmus podczas wizyty w Polsce
Prof. Harold Varmus podczas wizyty w Polsce
Źródło: Polska Akademia Nauk
Przyszłość jest oczywiście trudna do przewidzenia, ale obecnie największe zmiany, które mają największe znaczenie i zachodzą w najszybszym tempie, dotyczą naszego rozumienia odpowiedzi immunologicznej na raka - mówi prof. Harold Varmus, laureat Nagrody Nobla, były dyrektor najważniejszych amerykańskich agencji badawczych, a obecnie przewodniczący Rady Naukowej Światowej Organizacji Zdrowia. W rozmowie z tvn24.pl skomentował też, to, jak działania administracji Trumpa odbijają się na amerykańskiej nauce.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Donald Trump i jego ludzie próbują zmniejszyć nakłady finansowe na naukę. Ograniczają też zakres prowadzonych badań.
  • Co dobrego przyniósł zainicjowany przez Demokratów program "Cancer Moonshot"?
  • Epigenetyka, genetyka, a może immunologia? Z czym laureat Nagrody Nobla i prezes Rady Naukowej Światowej Organizacji Zdrowia wiąże największą nadzieję na postęp w onkologii?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Prof. Harold Eliot Varmus jest laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny (1989 rok wraz z J. Michaelem Bishopem) za odkrycie komórkowego pochodzenia onkogenów. Kierował najważniejszymi amerykańskimi agencjami badawczymi - National Institutes of Health, National Cancer Institute i Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Obecnie jest profesorem w Weill Cornell Medicine i od 2021 roku przewodniczącym Rady Naukowej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Porozmawialiśmy z nim podczas jego wizyty w Warszawie zorganizowanej przez Instytut IMol Polskiej Akademii Nauk.

Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Czytaj także:
13 min
2609_sejm wita
Nowa ministra? "Niech mnie Matka Boska przed tym broni"
Sejm Wita
Pogrzeb strażaka Sławomira Nocunia użądlonego przez osy
Miał usunąć gniazdo os, strażak nie żyje. Pytania po tragedii
Małgorzata Goślińska
Przez pięć dni mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe (zdjęcie ilustracyjne)
Pięć dni testów syren alarmowych
WARSZAWA
W Russocicach znaleziono zatopione auto i ciała dwóch osób
Samochód pod wodą, a w nim dwa ciała. Prokuratura już wie, co się stało
Poznań
shutterstock_2279613499
Bruksela proponuje 140 miliardów dla Ukrainy. Operacja "odwracalna po spełnieniu przesłanek"
BIZNES
Urząd miasta Łodzi
Prawie 300 milionów w 15 lat. Urzędnicy będą wynajmować biurowiec
Łódź
Dwie osoby trafiło do aresztu w sprawie zabójstwa i napadu rabunkowego
Afera pedofilska w Turku. Prokuratura rozszerzyła zarzuty
Poznań
Budynek MSZ w Pekinie
Sikorski o kraju, który "mógłby zmusić Rosję". Chiny odpowiadają
Polska
Starbucks zamknie 8 tysięcy kawiarni na jedno popołudnie
Zapowiadają zamknięcie setek kawiarni i zwolnienia
BIZNES
imageTitle
Zmienił drużynę. Miał dość "dyktatury"
EUROSPORT
Radosław Sikorski i Karol Nawrocki - quiz
Rozstania i odloty, czyli quiz na 5-tek. Zwróćcie uwagę na przedostatnie pytanie
Adam Michejda
Bakterie w wodzie w gminie Gąbin (zdjęcie ilustracyjne)
Mieszkańcy 11 miejscowości bez wody
WARSZAWA
Bolid nad Wielkopolską
Kule światła mknęły nad Polską
METEO
Ewakuacja mieszkańców bloku w Olsztynie
20-latek wytwarzał materiały wybuchowe. Usłyszał zarzuty
Olsztyn
Włamanie do szkoły podstawowej na Ursynowie (zdjęcie ilustracyjne)
Włamanie do szkoły, lekcje odwołane
WARSZAWA
imageTitle
Świątek w Pekinie. Podano godzinę jej pierwszego meczu
EUROSPORT
Wypadek na ulicy Puławskiej (zdjęcie ilustracyjne)
80-latka zginęła na przejściu dla pieszych
WARSZAWA
imageTitle
Obawiają się półfinału z Polską
EUROSPORT
imageTitle
"Zahipnotyzował". Włosi nie mogą się nachwalić Skorupskiego
EUROSPORT
imageTitle
Uwaga, pędzi talent! Pierwszy taki medal dla Polski
Najnowsze
shutterstock_1532279147
Gigant zgodził się na 2,5 miliarda dolarów kary
BIZNES
Akcja służb, Budziszów Wielki (Dolnośląskie)
Tajemnicza paczka przed sklepem. Interweniowali kontrterroryści. Znalazł się sprawca zamieszania
Wrocław
imageTitle
Zmarł po wypadku w trakcie meczu. Arsenal zdruzgotany
EUROSPORT
Bogdan Święczkowski
Prezes TK pisze do szefa policji. Tusk o "kompletnej pogardzie dla państwa prawa"
Polska
Ostatnie Pokolenie przed Sejmem
Ostatnie Pokolenie z namiotami przed Sejmem
WARSZAWA
shutterstock_302880743
Drony nad ważnym portem na Bałtyku
Świat
Pożar przy ulicy Patriotów
Pożar pustostanu, nie żyje mężczyzna
WARSZAWA
OCALALE
Dziennikarze TVN24 i tvn24.pl nagrodzeni w Cannes za najlepsze reportaże
Kultura i styl
Policja zatrzymała podejrzanych o włamanie do domu
Wyskoczył z okna, złamał obie nogi, mimo to próbował uciekać
WARSZAWA
Donald Trump i Gianni Infantino
Mundial blisko, Trump grozi miastom gospodarzom
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica