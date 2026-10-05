Zdrowie Nietypowy wirus pokrzyżował plany mistrzyni Oprac. Agnieszka Pióro |

Chiny walczą z rozprzestrzenianiem się wirusa czikungunii Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Getty Images

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Sezon narciarski rozpoczyna się już za niecały miesiąc, tymczasem znana narciarka zakończyła przedwcześnie treningi w Ushuai w Argentynie i wróciła do Włoch. Powodem były nietypowe komplikacje zdrowotne. Opowiedziała o nich w niedawnej rozmowie ze Sky Sport, którą zrelacjonowały włoskie media.

- Zacząłem odczuwać szczególnie silny, intensywny i dziwny ból stawów, w porównaniu ze zwykłymi bólami, które mam i które mogę leczyć środkami przeciwzapalnymi. Miałam osłabienie nóg, jakbym miała problemy z koordynacją, i drżenie. Nie mogłam wchodzić po schodach i czułam się nienaturalnie zmęczona i wyczerpana. Zdałam sobie sprawę, że coś jest nie tak, gdy chodziłam - opisywała swoje dolegliwości. Jak wyznała, nie czuła się dobrze od lipca. - Zmagałam się ze spadkiem poziomu energii, ale myślałem, że to przez upały tego niezwykle nietypowego lata, w połączeniu z przeciążeniem - mówiła.

Czym są czinkungunia i parwowirus?

Po powrocie do Włoch sportmenka przeszła szereg badań. - Spędziłam dwa tygodnie w szpitalu i po rekonstrukcji wyników badań krwi okazało się, że najpierw ugryzł mnie zakażony komar i zaraziłam się czinkungunią. Potem, w ślad za tym wirusem, złapałam też parwowirusa B19, który jest bardzo rzadkim wirusem wśród dorosłych. Zwykle zarażają się nim tylko małe dzieci, ale powoduje objawy neurologiczne, silne bóle stawów i uczucie wyczerpania - relacjonowała.

Co to za wirusy? Wirusa czinkungunii, występującego głównie w Afryce, Azji, na wyspach Oceanu Indyjskiego, w regionie Karaibów, Ameryce Środkowej i Południowej, przenoszą przede wszystkim komary tygrysie (Aedes). Nie jest przenoszony z człowieka na człowieka. Jak pisaliśmy w tvn24.pl nazwa wirusa wywodzi się z Tanzanii, gdzie w 1952 roku wykryto go po raz pierwszy. W lokalnym języku oznacza dosłownie "zgiętego człowieka", co nawiązuje do bólu stawów, powodującego, że osobie zakażonej może być trudno się wyprostować.

Czinkungunia wywołała już kilka epidemii w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej oraz Afryce, a w listopadzie ubiegłego roku na Kubie. Dotarła też do Europy: we Włoszech po raz pierwszy stwierdzono obecność tego patogenu przed dziesięcioma laty. Komary egipskie i tygrysie pojawiły się też we Francji i Hiszpanii. Były także doniesienia o zaobserwowaniu ich w krajach sąsiadujących z Polską, ale chodziło o przypadki zawleczenia. Jak rozpoznać takie komary? - Przede wszystkim mają bardzo charakterystyczne zabarwienie. Widać bardzo kontrastowe umaszczenie, ich ciało jest czarne, a na odnóżach posiadają takie przepiękne pasy - mówiła Ewa Sady, entomolog z Samodzielnego Zakładu Entomologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w rozmowie z tvn24.pl kilka lat temu.

W czerwcu 2024 roku Komisja Europejska zatwierdziła szczepionkę na gorączkę czikungunia, z której mogą korzystać osoby w wieku powyżej 18 lat.

Jak informuje WHO na swojej oficjalnej stronie, objawy zakażenia tym wirusem występują zazwyczaj od czterech do ośmiu dni po ukąszeniu przez komara i są podobne do grypy. To wysoka gorączka, do 40 stopni Celsjusza, oraz silne bóle mięśni lub stawów. Zwykle infekcja jest samoograniczająca i mija po dwóch czy trzech dniach. U nielicznych osób może spowodować powikłania kardiologiczne, neurologiczne i okulistyczne. Leczenie jest głównie objawowe.

Parwowirus częstszy u dzieci

Ludzki parwowirus B19 może odpowiadać za kilka chorób, w tym rumień zakaźny, znany również jako "choroba piąta". Schorzenie to, częste u dzieci, charakteryzuje się m.in. wysypką na skórze, często w postaci czerwonych plam w kształcie obrączek.

"U dorosłych parwowirus B19 zwykle powoduje nietypowe wysypki bez rumienia na twarzy (np. grudkowo-wybroczynowy zespół rękawiczkowo-skarpetkowy) lub zespół poliartropatii, który objawia się symetrycznym zapaleniem lub bólami stawów, najczęściej dłoni, stawów skokowych, kolanowych i nadgarstka" - tłumaczy portal Medycyna praktyczna dla pacjenta. Jak informują jego eksperci, zespół "rękawiczkowo-skarpetkowy" objawia się grudkowo-krwotoczną wysypką, najbardziej nasiloną na dłoniach i stopach, przy prawidłowej liczbie płytek krwi.

Parwowirus B19 ma skłonność do uszkadzania komórek prekursorowych układu czerwonokrwinkowego w szpiku kostnym i jest szczególnie groźny dla osób z anemią hemolityczną oraz dla osób z różnego rodzaju niedoborami odporności.

Zakażenie szerzy się głównie drogą kropelkową, a wirus cechuje się dużą zaraźliwością (po kontakcie choruje większość osób podatnych). Okres wylęgania wynosi zwykle 4-14 dni, przy czym wiremia ustępuje wraz z pojawieniem się wysypki.

Te wirusy trzeba przeczekać

- Nie ma lekarstwa, czekam, aż minie. Zdecydowanie pokonałem ostrą fazę. Powiedzmy, że jestem w końcowej fazie, ale zostawia to po sobie wiele skutków ubocznych. Są dni, kiedy czuję się lepiej, a inne, kiedy budzę się przygnębiona. Muszę dać sobie czas. Zanim wrócę na narty, muszę czuć się dobrze i mieć jasny umysł - mówiła w wywiadzie Sofia Goggia.

Jak donosi portal Medycyna praktyczna, u większości osób zakażenie parwowirusem B19 przebiega łagodnie lub bezobjawowo. Objawy stawowe ustępują samoistnie, zwykle w ciągu kilku tygodni, ale u niewielkiego odsetka chorych utrzymują się miesiącami. Nie prowadzą do trwałego do uszkodzenia stawów. Do rzadkich powikłań należą neuroinfekcje, zapalenie mięśnia sercowego lub nerek.

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Sama sportsmenka jest dobrej myśli. "Teraz, gdy prawda wyszła na jaw i zidentyfikowaliśmy problem (miałam dwie infekcje wirusowe, które powodowały u mnie "specyficzne" objawy), możemy przystąpić do jego rozwiązania, ale wymaga to czasu i mnóstwa cierpliwości" - napisała tydzień temu na swoim portalu społecznościowym.

Największe zagrożenie parwowirus B19 niesie dla kobiet w ciąży, z powodu ryzyka powikłań u płodu.