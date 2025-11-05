Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Kiedyś czekali na pogorszenie, dziś planują przyszłość. Tak leczy się SMA w Polsce

shutterstock_2653002901
Tusk o nowych lekach na choroby rzadkie
Źródło: TVN24
- To sześć bardzo dobrych lat, w których mogłam spełniać swoje marzenia - tak o zmianie, jaka dokonała się w jej życiu dzięki dostępowi do leczenia, mówi Aneta Olkowska, zmagająca się z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA). W styczniu minie siedem lat, od kiedy w Polsce leczenie tej choroby jest w pełni refundowane. Program lekowy obejmuje dziś przesiew noworodkowy i wszystkie dostępne opcje leczenia (lek podawany do kanału kręgowego, doustny i terapia genowa). W całej Europie jest on uznawany za modelowe podejście do diagnozowania i terapii tej choroby.
Kluczowe fakty:
  • Od stycznia 2019 roku funkcjonuje w Polsce program lekowy obejmujący wszystkie typy rdzeniowego zaniku mięśni (SMA).
  • Dziś Polska ma jeden z najpełniejszych w Europie systemów leczenia SMA: obejmuje przesiew noworodkowy i wszystkie dostępne leki (nusinersen, terapia genowa, rysdyplam).
  • Już u około 900 pacjentów w Polsce leczenie pierwszym lekiem, który trafił do refundacji, zatrzymało postęp choroby, a u 70 procent chorych nastąpiła klinicznie istotna poprawa sprawności.
  • Więcej o zdrowiu przeczytasz w tvn24.pl.

SMA to choroba uwarunkowana genetycznie, wywołana mutacją w genie SMN1, w wyniku której u pacjentów produkowane są niewystarczające ilości białka SMN, niezbędnego do przeżycia neuronów ruchowych. W efekcie dochodzi do stopniowego zaniku i osłabienia mięśni, a w konsekwencji również paraliżu mięśni szkieletowych i oddechowych. Bez właściwego leczenia choroba może doprowadzić do śmierci z powodu niewydolności oddechowej jeszcze przed ukończeniem przez dziecko drugiego roku życia.

Jeszcze kilka lat temu pacjenci z SMA mierzyli się z nieustanną obawą o to, jak szybko choroba będzie postępować. Dziś, dzięki nowoczesnym terapiom, ich życie wygląda zupełnie inaczej. Przełomowym momentem był styczeń 2019 roku. To wtedy w naszym kraju zaczął działać program lekowy leczenia SMA.

"Dziś Staś bardzo szybko biega"

- Zaczęło się od refundacji nusinersenu (podawany do kanału kręgowego oligonukleotyd - red.) bez względu na typ SMA i nasilenie objawów. Dostały go również dzieci przedobjawowe. Najmłodszym był Staś, który dostał go w 23. godzinie życia. Dziś Staś bardzo szybko biega i nikt nie pomyślałby, że jest chory. W 2022 roku do refundacji trafiła terapia genowa, a potem lek doustny - rysdyplam - przypomniała podczas środowej konferencji prasowej prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Program cały czas ewoluuje, dziś obejmuje przesiew noworodkowy, który pozwala wykryć chorobę w pierwszych dobach życia, a dane z wieloletnich obserwacji pozwoliły dopuścić stosowanie nusinersenu również u kobiet w ciąży.

Rząd przyjął ustawę o asystencji osobistej. "To warunek godnego życia"
Dowiedz się więcej:

Rząd przyjął ustawę o asystencji osobistej. "To warunek godnego życia"

Z pierwszym z refundowanych leków wiąże się najdłuższy, niemal 7-letni okres obserwacji w rzeczywistej praktyce klinicznej. To też jedne z najdłuższych obserwacji stosowania tego leku w skali europejskiej. Dane potwierdzają, że u wszystkich osób, którym dotychczas podano terapię, a było ich już niemal 900, doszło do zatrzymania postępu choroby, a u 70 procent osób nastąpiła istotna klinicznie poprawa. - Nasze wyniki pokazały, że w czasie leczenia sięgającego 30 miesięcy nawet u pacjentów dorosłych dochodzi do stałej, stopniowej poprawy - podkreśliła prof. Kostera-Pruszczyk.

Przedmiotem obserwacji były nie tylko wyniki związane z czasem włączenia terapii, ale i bezpieczeństwo takiego leczenia. - Zarówno w badaniach klinicznych, jak i w coraz większej liczbie raportów z rzeczywistej praktyki klinicznej nusinersen okazał się lekiem bezpiecznym i skutecznym we wszystkich typach SMA, nie tylko hamując rozwój choroby, ale w wielu przypadkach przynosząc poprawę stanu funkcjonalnego pacjentów - podkreśliła prof. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak, kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", przewodnicząca Zespołu Koordynującego Program Leczenia SMA.

"Mogłam spełniać swoje marzenia"

Długotrwałe obserwacje prowadzone w Polsce oraz dane międzynarodowe potwierdzają, że poprawa narasta wraz z czasem terapii. Nawet pacjenci w bardzo zaawansowanym stadium choroby odnoszą wymierne korzyści. - Największą wartością tej terapii jest fakt, że chorzy nie tracą sprawności, a wielu z nich zyskuje nowe umiejętności. To coś, czego jeszcze kilka lat temu w SMA nie mogliśmy sobie wyobrazić - mówiła prof. Anna Kostera-Pruszczyk. - W życiu przekłada się to na niezależność, na pracę zawodową, kontynuację kształcenia, a nawet na pracę na rzecz innych. Mamy w środowisku pacjentów wielu cudownych ludzi, którzy działają na rzecz innych osób z niepełnosprawnością i stanowią dla nich wsparcie. To nowa perspektywa życia. Często słyszymy od naszych pacjentów od samego początku istnienia programu leczenia: planuję zamiast czekać na nieuchronne pogorszenie - dodała profesor Kostera-Pruszczyk.

Długie kolejki do specjalistów dziecięcych. Ekspert tłumaczy
Dowiedz się więcej:

Długie kolejki do specjalistów dziecięcych. Ekspert tłumaczy

Właśnie taki obraz zmiany w swoim życiu zarysowała uczestnicząca w konferencji Aneta Olkowska, która otrzymuje lek już od sześciu lat. - Mogłam spełniać swoje marzenia. Otworzyłam swój własny gabinet psychologiczny. Po dwóch latach leczenia w końcu wróciłam do podróży, które nie tylko rozwijają, ale też pokazują, jaki ogrom siły przyniosło samo leczenie. Ci, którzy podróżują, wiedzą, że wyprawy są mocno obciążające fizycznie. Daję radę pracować, żyć normalnie, właściwie być wszędzie, a do tego aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym i móc też wspierać innych - wymieniała Aneta Olkowska.

"Wymagało to odważnych decyzji"

Możliwości leczenia SMA w Polsce są unikalne na skalę europejską, bo inne kraje dopiero wprowadzają rozwiązania dostępne w naszym kraju już od kilku lat - nie tylko terapie, ale i przesiew noworodkowy. - Wiele krajów wdrożyło już ogólnokrajowe programy przesiewowe, które umożliwiają wczesne rozpoznanie choroby i podjęcie leczenia ratującego życie. Jednak w niektórych krajach - w tym w Finlandii, Grecji, Wielkiej Brytanii, Rumunii oraz w części regionów Włoch i Hiszpanii - programy te są dopiero w trakcie wdrażania lub rozszerzania. Zapewnienie, by każde nowo narodzone dziecko w Europie było objęte badaniem przesiewowym w kierunku SMA, pozostaje kluczowym priorytetem naszej społeczności - mówiła dr Nicole Gusset, prezes SMA Europe.

"Od 23 lat staramy się pomagać". Finał akcji Fundacji TVN i "Uwagi!"
Dowiedz się więcej:

"Od 23 lat staramy się pomagać". Finał akcji Fundacji TVN i "Uwagi!"

Polska

- Mało jest takich obszarów w zakresie refundacji, biorąc pod uwagę najmniejszą w Europie składkę zdrowotną i najmniejsze wydatki na zdrowie, które przyniosłyby taki sukces. Taką dziedziną jest jednak zdecydowanie SMA. Stworzenie modelowego programu lekowego, który udźwignął cały ciężar oczekiwań, wymagało odważnych decyzji. Ta pierwsza, podjęta jeszcze przez ówczesnego wiceministra zdrowia Marcina Czecha, oznaczała refundację jednej z wtedy najdroższych terapii. Drugim elementem, który zdecydował o sukcesie, było wprowadzenie przesiewu noworodków. Bez tego raczej nie podjęlibyśmy decyzji w zakresie wdrożenia terapii genowej. Dzięki temu wygrywamy z czasem i dajemy pacjentowi życie w zdrowiu bez jakiegokolwiek uszczerbku na jego kondycji - podkreślał zastępca dyrektora Departamentu Polityki Lekowej w Ministerstwie Zdrowia Mateusz Oczkowski.

Jak podkreślają eksperci, krajobraz terapeutyczny w SMA szybko się poszerza. - Na horyzoncie mamy w tej chwili co najmniej kilka nowych terapii przyczynowych. W odniesieniu do terapii dokanałowych - jest to możliwość leczenia wyższą dawką. Kolejna rzecz, która budzi ogromne nadzieje, to możliwość podawania dokanałowego leku z bardzo niewielką częstotliwością, być może nawet raz na rok. Trwa wiele obiecujących badań klinicznych, które będą w przyszłości kształtowały schematy leczenia SMA - wskazywała prof. Anna Kostera-Pruszczyk.

Autorka/Autor: Piotr Wójcik

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowiedzieciChoroby rzadkieLeki
Czytaj także:
GettyImages-2244408340ss
Kluczowy mecz Świątek w WTA Finals. Trwa pierwszy set
NA ŻYWO
Słońce poboczne nad Sowimi Górami
Niezwykłe zjawisko na niebie nad Górami Sowimi
METEO
Pijany za kierownicą i agresywny wobec policjanta
Pijana uczestniczka kolizji. Media: to sędzia
Lublin
Port lotniczy Lublin w Świdniku
Lotnisko czasowo zamknięte
Lublin
imageTitle
Rybakina do końca perfekcyjna w WTA Finals
EUROSPORT
Namewee
"Pielęgniarka bogini" znaleziona martwa w hotelowej wannie. Media o zatrzymaniu znanego rapera
Martyna Nowosielska-Krassowska
Pandek przeszedł długotrwałe leczenie
Grzywna za skatowanie Pandka, prokuratura się nie zgadza
Kraków
Podejrzany trafił do aresztu (zdjęcie ilustracyjne)
Problemy psychiczne ma co piąte dziecko i co piąty nastolatek. A pomoc wciąż niewystarczająca
Zdrowie
warszawa - Sheviakova Kateryna shutterstock_2539906581
O tyle spadnie rata. "Bardzo dobra wiadomość"
BIZNES
Nielegalany dom opieki w Łazach
"Zastałem mamę nieprzytomną. Wyglądała, jakby umierała"
WARSZAWA
imageTitle
Kuriozum w ekstraklasie, prezes wściekły na piłkarza. "Obrzydliwy i niesportowy incydent"
EUROSPORT
Poszukiwania na Narwi
Z Narwi wyłowiono ciało kobiety
WARSZAWA
1114d60f-2123-4129-8c45-f8e590d2a2af (1)-0001
Te grzyby są ukryte pod ziemią, rosną w Polsce
METEO
Samochód wjechał do rowu
Wjechał do rowu, bo jak powiedział, jechał za szybko. Było coś jeszcze
Opole
Polska złota jesień
Czeka nas "gnicie" wyżu. Co to dla nas oznacza
METEO
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
BIZNES
47 min
Debata
"Każdy w branży wiedział, do czego to zmierza". Zachód przespał zagrożenie chińskimi autami?
Debata TVN24+
Policja przestrzega przed oszustami podającymi się za urzędników (zdj. ilustracyjne)
Weszli do mieszkania obcej kobiety. Wyrzucili ją za drzwi i poszli spać
WARSZAWA
Nieśmiertelnik jeńca francuskiego odkryty podczas ekshumacji na Placu Dominikańskim
Odkryli groby kilkudziesięciu osób, jedną udało się zidentyfikować
Trójmiasto
imageTitle
Venus Williams nie zwalnia tempa. Znów pojawi się na korcie
EUROSPORT
Zderzenie na Łukowskiej
Zderzenie z udziałem motocyklisty
WARSZAWA
60-latek przewoził 53 skrzynie z mchem
Zatrzymali busa do kontroli, takiego ładunku się nie spodziewali
Kielce
Ktoś w kartonowym pudełku porzucił szczenięta, policja szuka sprawcy
"Usłyszał ciche skomlenie". W kartonowym pudle były szczeniaki
Katowice
Zaginął senior, rodzina prosi o pomoc
Pan Krystian wyszedł w nocy z domu bez butów, szukają go drugi dzień
Katowice
Wrocławski rynek
Po głosowaniu w budżecie obywatelskim urzędnicy zawiadamiają prokuraturę
Wrocław
Straty dokonane przez huragan Melissa w Falmouth na Jamajce
Miliardowe straty po "burzy stulecia". Premier o skali zniszczeń
METEO
Marcie O. grozi dożywocie
Przyznała się do zabicia męża, ale nie do podpalenia ciała
Kraków
Donald Trump
"Wygrał, bo mnie nie było na karcie"
Świat
Rama Duwaji i Zohran Mamdani
"Współczesna księżna Diana". Kim jest nowa pierwsza dama Nowego Jorku
Martyna Nowosielska-Krassowska
Terminal w Świnoujściu do kosza? Resort infrastruktury i port odpowiadają na słowa Gróbarczyka
Terminal w Świnoujściu do kosza? Resort i port odpowiadają na wpis posła PiS
Gabriela Sieczkowska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica