Logo strona główna
Zdrowie
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Koniec całkowitego zakazu reklamy aptek. Rząd przyjął projekt

|
Polska, Bułgaria i Węgry to jedyne kraje UE, w których leki z metamizolem są dostępne bez recepty
Aptekarze protestują, nie chcą, żeby apteki zamieniły się w składowiska odpadów
Źródło wideo: Marek Nowicki/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Apteki i punkty apteczne mają zyskać możliwość reklamowania swojej działalności. Promocja będzie jednak podlegała licznym ograniczeniom, a za złamanie przepisów ma grozić kara do 100 tysięcy złotych. Projekt zmian w prawie farmaceutycznym przyjęła we wtorek Rada Ministrów.

O decyzji rządu poinformował 4 sierpnia podczas konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka. Przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt trafi teraz do parlamentu. Nowelizacja ma zacząć obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia ustawy. Przyjęty przez rząd projekt ma dostosować krajowe przepisy do prawa Unii Europejskiej.

Apteki będą mogły się promować

Projekt przewiduje odejście od całkowitego zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych, który obowiązuje od 2012 roku. Obecnie placówki mogą publikować jedynie podstawowe informacje, między innymi o swojej lokalizacji i godzinach otwarcia.

Nowe zasady wystawiania e-recept refundowanych. Co się zmieni?
Dowiedz się więcej:

Nowe zasady wystawiania e-recept refundowanych. Co się zmieni?

Obecnie obowiązujący zakaz wprowadzono w 2012 roku. Rok później została złożona skarga na Polskę do Komisji Europejskiej. Komisja uznała skargę za zasadną, a zakaz reklamy - sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. W 2024 roku KE skierowała skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). W czerwcu 2025 roku TSUE orzekł, że polskie przepisy w tej sprawie naruszają zakaz ograniczania swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług.

"Przedmiotowy projekt ustawy ma na celu usunięcie tego naruszenia" - czytamy w uzasadnieniu.

Lista zakazanych przekazów

Zmiana nie oznacza, że apteki będą mogły reklamować się bez ograniczeń. Reklamowanie usług świadczonych przez farmaceutów ma odbywać się z poszanowaniem zasad wykonywania zawodu i etyki tego zawodu. Niedozwolone pozostaną treści skłaniające do nadmiernego lub nieuzasadnionego względami zdrowotnymi kupowania leków, wyrobów medycznych oraz innych produktów.

Zgodnie z projektem apteki nie będą mogły oferować klientom korzyści w zamian za zakupy lub skorzystanie z usług placówki. Zakazana będzie reklama porównawcza i skierowana do dzieci. W reklamie nie będzie można wykorzystać wizerunku lub głosu osób znanych, posiadających wykształcenie medyczne, lub sugerujących, że takie wykształcenie posiadają. Chodzi zarówno o wizerunek lub głos osoby faktycznej lub wygenerowany cyfrowo. "Z zakazu tego wyłączone są osoby posiadające wykształcenie farmaceutyczne bowiem farmaceuci nie należą do kategorii wykształcenie medyczne" - napisano w uzasadnieniu.

Reklama nie będzie mogła też zawierać sugestii, że brak skorzystania z oferty pociągnie za sobą pogorszenie stanu zdrowia lub brak poprawy. Nie może też wprowadzać w błąd oraz być łączona z informacjami, które nie dotyczą działalności apteki.

"Zachęty sprzedażowe, nachalne reklamy i innego rodzaju działania promocyjne mogą negatywnie wpływać na decyzje zakupowe pacjentów i tym samym prowadzić do nadużywania leków, co stanowi realne zagrożenia dla ich zdrowia. Już obecnie mieszkańcy naszego kraju kupują nadmiernie dużo leków, często bez wskazań medycznych, a wprowadzenie możliwości reklamy aptek jeszcze ten trend nasili" - ostrzegała w styczniu br. Naczelna Izba Lekarska, wskazując, że reklamowanie się aptek będzie prowadziło także do zwiększenia liczby leków sprzedawanych wysyłkowo. Pisaliśmy o tym w tvn24.pl.

Czy wrócą reklamy aptek? Lekarze ostrzegają przed skutkami
Dowiedz się więcej:

Czy wrócą reklamy aptek? Lekarze ostrzegają przed skutkami

"W ochronie zdrowia chodzi o to, aby pacjent kierował się realną potrzebą zdrowotną, a jego decyzje były podyktowane względami jakości udzielanych świadczeń, a nie skutecznością docierającego do niego przekazu reklamowego" - argumentowali lekarze w opublikowanym wtedy stanowisku.

Dwukrotnie wyższa kara

Naruszenie powyższych zakazów ma się wiązać z zagrożeniem nałożenia kary administracyjnej - do 100 tys. zł. Aktualnie kary za przekroczenie zakazu reklamy są o połowę niższe. Jak podano w ocenie skutków regulacji, od 2012 roku nałożono je 1464 razy na łączną wartość prawie 11,2 mln zł. Średnia kara wyniosła 7,6 tys. zł.

Rewolucja w aptekach. Jedną receptę wykupisz w kilku różnych miejscach
Dowiedz się więcej:

Rewolucja w aptekach. Jedną receptę wykupisz w kilku różnych miejscach

Zliberalizowane zasady wpłyną na około 12,5 tys. aptek. Teraz placówki te mogą jedynie informować o lokalizacji i godzinach otwarcia apteki.

Źródło: tvn24.pl, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
28 min
pc
"Geniusz przestępstwa" zrobił skok stulecia. Opuścił więzienie
Superwizjer
57 min
Andrzej Lepper
Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną
Tajemnice III RP
Seks menopauza
Spóźnieni kochankowie? Lekarka: łechtaczka nie idzie na emeryturę
Agata Daniluk
Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieRządAptekiLekiLekarzeOchrona zdrowiaResort zdrowia
Anna Bielecka
Anna Bielecka
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
shutterstock_2063099147
Paraliż nad Morzem Czarnym. Biznes bije na alarm
BIZNES
Video (1)
Dobry występ Niewiadomej-Phinney w jeździe na czas w Tour de France
RELACJA
Kąpielisko przy Jeziorku Czerniakowskim
Sinice w Jeziorku Czerniakowskim
WARSZAWA
Premier Donald Tusk
Tusk skomentował "niektóre ułaskawienia" Nawrockiego
Polska
Andrzej Morozowski
"Był naszym przyjacielem. Wierzę, że był też przyjacielem naszych widzów"
Kamila Grenczyn
Upał w Polsce
Tak skwar będzie szedł przez Polskę. Możliwe 40 stopni i więcej
METEO
Elektrownia Kozienice - Blok B11
Elektrownie ograniczają pracę. "Jest się czym martwić"
BIZNES
imageTitle
Industria bez czołowego gracza. Potrzebna operacja
EUROSPORT
Andrzej Morozowski
"Symbol najlepszego polskiego dziennikarstwa"
Polska
Sklep Żabka
Żabka potwierdza atak hakerów. Wykradzione dane chcą sprzedać
BIZNES
Burza
Nad Polską przemieszcza się strefa burz
METEO
Węgry. Elektrownia jądrowa w Paks
Węgry pod presją. Jeszcze kilka dni niepewności wokół elektrowni
BIZNES
Woda nieprzydatna do picia w Komorznie
Bez wody od czterech miesięcy. Toksyczny pestycyd wciąż w wodociągu
Opole
shein
Shein szykuje się do debiutu. W grze miliardy dolarów
BIZNES
Andrzej Morozowski
Morozowski o dziennikarstwie. Rozmowa z 2021 roku
Polska
GettyImages-2289048201
Milan znów najlepszy. Drugi z rzędu etap Tour de Pologne dla Włocha
EUROSPORT
Andrzej Morozowski
Andrzej Morozowski nie żyje. Filar TVN24, mistrz rozmowy politycznej
Polska
Jechał 167 kilometrów na godzinę przy ograniczeniu do 90
Jechał 167 kilometrów na godzinę przy ograniczeniu do 90
Opole
Upał, skwar, gorąco, Warszawa
Czerwone alarmy dla kolejnych obszarów
METEO
Donald Trump
Nowy sondaż z USA i zmiana po niemal dekadzie
Świat
59 min
pc
"Państwo zapomniało, że ma narzędzia delegalizacji partii"
Terlikowski. Istota rzeczy
krakow osiedle bloki mieszkania shutterstock_2274334123
Prawie 430 milionów z unijnych środków na mieszkania. Podpisano porozumienie
BIZNES
Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki
Morawiecki "jest w jakimś dziwnym stanie". Kaczyński: daj Boże, żebym się mylił
Polska
Dzik pojawił się na placu zabaw na Bemowie
Dzik uśmiercony, aktywistka z wyrokiem
WARSZAWA
"Polskie Malediwy" w Jaworznie w sierpniu 2026 roku
Zdjęcia tu robią influencerzy i pary młode. "To naturalne, sezonowe zjawisko"
Katowice
Symulacja pożaru lasu
Co się dzieje z lasem w czasie pożaru
METEO
Nowy Jork, Manhattan, ulica shutterstock_2736418213
Najbardziej atrakcyjne miasta na świecie. Oto zwycięska dziesiątka
BIZNES
Operator koparki, który trafił na niewybuch
"Myślałem, że coś urwałem, a to się okazuje pocisk"
WARSZAWA
Beczkowóz - zdjęcie ilustracyjne
Z powodu upałów są problemy z wodą w górach
Katowice
Atak na magazyn Wildberries pod Petersburgiem
Kolejny atak na magazyny Wildberries. Są ofiary śmiertelne
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica