Koniec składki zdrowotnej? Lewica ma pomysł na nowy podatek

- Lewica proponuje zastąpienie składki zdrowotnej 12-procentowym podatkiem zdrowotnym, liczonym od podstawy PIT/CIT, co miałoby uprościć system i obniżyć obciążenia dla około 90 procent podatników.
- Reforma finansowania ochrony zdrowia miałaby opierać się na trzech filarach: podatku zdrowotnym, podatku tłuszczowym od wysoko przetworzonej żywności oraz jednolitej akcyzie na alkohol.
- Rząd podchodzi ostrożnie do tego typu propozycji. Nie planuje podnosić ani obniżać składki zdrowotnej oraz wprowadzać nowych podatków na 2026 rok.
Szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska poinformowała, że zaprosiła minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę oraz ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego na spotkanie 7 stycznia, by porozmawiać o propozycji wprowadzenia tak zwanego podatku zdrowotnego, który miałby zastąpić składkę zdrowotną.
Składka zdrowotna "nabrała cech niekonstytucyjnych"
O założeniach propozycji wprowadzenia podatku zdrowotnego, który ma być jednym z trzech filarów reformy finansowania ochrony zdrowia, parlamentarzyści Lewicy poinformowali na środowej konferencji prasowej. Były wiceminister zdrowia, senator Wojciech Konieczny ocenił, że wydatki na ochronę zdrowia w Polsce powinny wynosić 9 proc. PKB, a do realizacji tego celu konieczna będzie likwidacja składki zdrowotnej.
- Składka zdrowotna jest niewydolna, składka zdrowotna się spatologizowała, szczególnie po Polskim Ładzie. Można powiedzieć, że nabrała cech niekonstytucyjnych, gdzie obciążenia są nierówno rozkładane, dostęp do ochrony zdrowia jest również nierówny i dalsze brnięcie w ten system spowoduje konieczność dofinansowywania go przez budżet państwa albo przeniesienie kosztów na prywatnych obywateli - stwierdził Konieczny.
Propozycja lewicy to 12-procentowa stawka podatku, liczona od podstawy opodatkowania PIT/CIT. Jak przekonuje Lewica, przy kwocie wolnej w wysokości 30 tys. zł rocznie dla wszystkich podatników (w tym przedsiębiorców) dawałoby to dla 90 procent Polaków największą obniżkę obciążeń zdrowotnych od lat.
- Dzięki temu ogromna większość ludzi, zarabiających przeciętnie czy słabo, nie zostanie obciążona tym rozwiązaniem, a nawet poczuje pewną ulgę - powiedział senator Lewicy.
Według posłanki Joanny Wichy, mamy w tej chwili taką sytuację, że największe firmy, czyli płatnicy CIT, tak naprawdę do ochrony zdrowia nie dokładają nic albo minimalne kwoty.
Ekonomista Jan Oleszczuk-Zygmuntowski, który współpracował z Lewicą przy projektowaniu reformy przekonuje, że idea podatku zdrowotnego opiera się na proporcjonalności. - Ktoś, kto zarabia pensję minimalną, będzie płacił o 200 zł mniejszy podatek zdrowotny niż składkę. Przedsiębiorca, który nie zarabia, który w danym miesiącu nie może sobie na to pozwolić, nie płaci - podkreślił. Zaznaczył też, że choć podatek zdrowotny ma wynosić 12 proc., to przedsiębiorcy "płacący uczciwie CIT w Polsce" będą mogli odliczyć z niego 7 pkt. proc. - Efektywna stawka wyniesie tylko 5 proc. - dodał Oleszczuk-Zygmuntowski.
Podatek tłuszczowy i jednolita akcyza na alkohol
Drugim filarem pomysłu Lewicy ma być wprowadzenie tzw. podatku tłuszczowego, z którego wpływy w całości miałyby być przekazywane do NFZ. Opłata miałaby być stworzona w kontrze do coraz większych problemów zdrowotnych Polaków, w szczególności młodych. - Uważamy, że takie firmy, które się bogacą na zdrowiu naszych dzieci, powinny płacić do budżetu na zdrowie więcej pieniędzy – przekonywała posłanka Joanna Wicha.
Podatek tłuszczowy miałby być naliczany od wysoko przetworzonej żywności, na zasadach podobnych jak ma to miejsce w funkcjonującym już tzw. podatku cukrowym. Kolejnym pomysłem Lewicy na reformę zdrowotną jest wprowadzenie jednolitej akcyzy na alkohol oraz przekazanie 80 proc. wpływów z niej bezpośrednio do Narodowego Funduszu Zdrowia.
Rozmowa z ministrami w styczniu. A co rząd mówi teraz?
Przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska podkreśliła, że propozycja reformy realnie rozwiąże problemy w kwestii finansowania ochrony zdrowia, z którymi obecnie boryka się rząd. - Dlatego wystosowałam w zeszłym tygodniu zaproszenie dla pani minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy i dla pana ministra finansów Domańskiego na spotkanie naszego klubu parlamentarnego 7 stycznia po to, żeby o tym porozmawiać - poinformowała posłanka.
A co o składce zdrowotnej mówi rząd? Wczoraj pisaliśmy o tym, że szefowa resortu zdrowia w wywiadzie dla Polskiego Radia przyznała, że systemu nie uda się zbudować tylko na składkach. - Potrzeba jeszcze i dotacji budżetowych i innych wpływów do Narodowego Funduszu Zdrowia - mówiła Sobierańska-Grenda. O tym, że rząd nie planuje podnosić składki zdrowotnej zapewnił w ubiegłym tygodniu podczas rządowego szczytu medycznego premier Donald Tusk. - Na pewno chciałabym, żeby składka była utrzymana na dotychczasowym poziomie, natomiast to są decyzje całego rządu, a nie tylko ministra zdrowia - komentowała ministra zdrowia kilka dni temu w programie "Jeden na jeden" w TVN24.
Z kolei szef resortu finansów, pytany w środę w Radiu Zet o to, czy składka zdrowotna powinna być obniżona odpowiedział, że nie i podkreślił, że najpierw trzeba wzmocnić finanse NFZ. Dopytywany o pomysł zastąpienia składki zdrowotnej jednolitym podatkiem, stwierdził, że musiałby zobaczyć szczegóły projektu. Poinformował też, że obecnie nie planuje wprowadzenia nowych podatków na 2026 r.
