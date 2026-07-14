Jednorazowe cięcie kosztów, nawet jeśli będzie spektakularne, nie naprawi polskiej ochrony zdrowia. Dziennikarze od lat zajmujący się tematami zdrowotnymi - Marek Nowicki z "Faktów" TVN i Piotr Wójcik z portalu tvn24.pl - przedstawiają pięć konkretnych pomysłów na poprawę sytuacji.Artykuł dostępny w subskrypcji
Poniżej pięciu pomysłów Marka Nowickiego i Piotrka Wójcika znajdą państwo także ich rozmowę na ten temat.
1. Cyfryzacja, która naprawdę porządkuje system
Centralna e-rejestracja powinna być czymś więcej niż elektronicznym kalendarzem wizyt. W najlepszym wariancie powinna stać się narzędziem, które prowadzi pacjenta przez całą ścieżkę diagnostyczno-terapeutyczną: od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, przez badania, po konsultację specjalistyczną i kontrolę. Dzięki temu system zobaczyłby nie tylko pojedynczą wizytę, ale cały proces leczenia, a państwo będzie mogło lepiej kontrolować dostępność świadczeń, kolejki i przepływ publicznych pieniędzy.
2. Pełna kontrola wydatków i wynagrodzeń
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