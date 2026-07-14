Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Poniżej pięciu pomysłów Marka Nowickiego i Piotrka Wójcika znajdą państwo także ich rozmowę na ten temat.

1. Cyfryzacja, która naprawdę porządkuje system

Centralna e-rejestracja powinna być czymś więcej niż elektronicznym kalendarzem wizyt. W najlepszym wariancie powinna stać się narzędziem, które prowadzi pacjenta przez całą ścieżkę diagnostyczno-terapeutyczną: od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, przez badania, po konsultację specjalistyczną i kontrolę. Dzięki temu system zobaczyłby nie tylko pojedynczą wizytę, ale cały proces leczenia, a państwo będzie mogło lepiej kontrolować dostępność świadczeń, kolejki i przepływ publicznych pieniędzy.

2. Pełna kontrola wydatków i wynagrodzeń