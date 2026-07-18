Gdzie jest burza? Tutaj grzmi od rana
Jak przekazał nasz synoptyk Damian Zdonek, w sobotę rano na północ i wschód Polski dotarła strefa frontowa. Miejscami pojawiają się na niej wyładowania. Przed ryzykiem wyładowań w 14 województwach ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Gdzie jest burza?
Około godziny 9 grzmi w województwach:
- pomorskim, w okolicach Krynicy Morskiej i Skowronek;
- wielkopolskim, w rejonie miast i miejscowości: Kołybiec, Janowiec Wielkopolski, Kowalewo.
Burze są słabe, towarzyszą im umiarkowane i intensywne opady deszczu rzędu 10-15 litrów na metr kwadratowy oraz wiatr dochodzący w porywach do 40-60 kilometrów na godzinę.
Mapa i radar burz
Źródło: tvnmeteo.pl