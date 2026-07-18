Prognoza Gdzie jest burza? Tutaj grzmi od rana Oprac. Krzysztof Posytek |

Pogoda na sobotę 18.07 Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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Jak przekazał nasz synoptyk Damian Zdonek, w sobotę rano na północ i wschód Polski dotarła strefa frontowa. Miejscami pojawiają się na niej wyładowania. Przed ryzykiem wyładowań w 14 województwach ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Gdzie jest burza?

Około godziny 9 grzmi w województwach:

pomorskim , w okolicach Krynicy Morskiej i Skowronek;

wielkopolskim, w rejonie miast i miejscowości: Kołybiec, Janowiec Wielkopolski, Kowalewo.

Burze są słabe, towarzyszą im umiarkowane i intensywne opady deszczu rzędu 10-15 litrów na metr kwadratowy oraz wiatr dochodzący w porywach do 40-60 kilometrów na godzinę.

Mapa i radar burz