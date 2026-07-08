Limity płac dla medyków i e-kolejki na zabiegi. Eksperci: to nie jest reforma

Szefowa resortu zdrowia zaprezentowała "pakiet zmian w ochronie zdrowia". Ma on objąć przede wszystkim limity wynagrodzeń dla medyków, przyspieszenie centralnej e-rejestracji i stworzenie scentralizowanej kolejki na zabiegi, a także wzmocnienie mechanizmów kontrolnych. Eksperci krytykują ten plan. Jak mówią, na stole nie ma niczego nowego, a pomysły na uzdrowienie systemu nawet nie dotykają sedna problemów, z jakimi się on rzeczywiście mierzy.Artykuł dostępny w subskrypcji
Medycy mają zarabiać nie więcej niż 240 złotych za godzinę, a szpitale mają dostać limit wysokości kosztów osobowych w budżecie. NFZ zyska szersze kompetencje kontrolne, pacjenci szybciej skorzystają z centralnej e-rejestracji, a w oczekiwaniu na zabieg staną w scentralizowanej e-kolejce, przez co ma zniknąć proceder przyspieszania ścieżki dla osób "ze znajomościami". Szpitale mają się konsolidować, a na rynku podmiotów medycznych pojawią się zapowiadane od dawna Powiatowe Centra Zdrowia.
Pozostało 87% artykułu