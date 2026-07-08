Limity płac dla medyków i e-kolejki na zabiegi. Eksperci: to nie jest reforma

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Medycy mają zarabiać nie więcej niż 240 złotych za godzinę, a szpitale mają dostać limit wysokości kosztów osobowych w budżecie. NFZ zyska szersze kompetencje kontrolne, pacjenci szybciej skorzystają z centralnej e-rejestracji, a w oczekiwaniu na zabieg staną w scentralizowanej e-kolejce, przez co ma zniknąć proceder przyspieszania ścieżki dla osób "ze znajomościami". Szpitale mają się konsolidować, a na rynku podmiotów medycznych pojawią się zapowiadane od dawna Powiatowe Centra Zdrowia.