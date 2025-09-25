Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Witamina B3 może zmniejszać ryzyko raka skóry. W jakiej grupie pacjentów?

Ochrona przed słońcem i stosowanie kremów z filtrem SPF przez cały rok to sposób na zmniejszenie ryzyka zachorowania na nowotwór skóry powszechnie zalecany przez dermatologów. Teraz okazuje się, że pomocny może być również niacynamid, czyli dostępna bez recepty pochodnej witaminy B3. Nowe badania potwierdzają, że suplementacja tej substancji może zmniejszać ryzyko nawrotu nowotworów skóry. Którzy pacjenci i w jakiej dawce powinni ją zażywać?
Łykasz witaminę D? Sięgając po taką możesz… obniżyć jej poziom
Dowiedz się więcej:

Łykasz witaminę D? Sięgając po taką możesz… obniżyć jej poziom

Chociaż w kontekście profilaktyki raka skóry mówi się głównie o ochronie przed słońcem przez unikanie opalania i stosowanie kremów z filtrem SPF, naukowcy już od 15-20 lat przyglądają się fotoprotekcyjnemu działaniu witaminy B3, a konkretnie niacynamidowi, czyli jej pochodnej dostępnej bez recepty. Już wcześniej wykazano, że suplementacja tej substancji wspomaga proces naprawy uszkodzeń DNA, a prawie dekadę temu ukazały się randomizowane badania kliniczne trzeciej fazy z podwójnie ślepą próbą, w których stosowano niacynamid jako wtórną profilaktykę nowotworów skóry i uzyskano dobre wyniki. We wrześniu br. grupa amerykańskich naukowców opublikowała na łamach czasopisma "JAMA Dermatology" duże badanie, które potwierdza tę zależność. Wykazano, że przyjmowanie niacynamidu redukuje ryzyko nawrotu najczęstszych nowotworów skóry, zwłaszcza raka płaskonabłonkowego.

Niacynamid w profilaktyce raka skóry

Naukowcy przeprowadzili badanie retrospektywne, które objęło ponad 33 tys. pacjentów. U wszystkich z nich przynajmniej raz rozpoznano raka skóry. Byli to weterani, ponieważ w ich rejestrze w przeciwieństwie do rejestrów zbierających dane zdrowotne ogólnej populacji, uwzględnia się informację o przyjmowaniu niacynamidu, mimo że jest to suplement dostępny bez recepty. Zdecydowaną większość badanych stanowili mężczyźni. Przeanalizowano dane z ostatnich 25 lat. Około 12 tys. pacjentów - zgodnie z zaleceniem lekarza - przyjmowało niacynamid przez co najmniej 30 dni w dawce 500 mg dwa razy na dobę. Pozostałe 21 tys. osób nie suplementowało tej witaminy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Łykasz witaminę D? Sięgając po taką możesz… obniżyć jej poziom

Łykasz witaminę D? Sięgając po taką możesz… obniżyć jej poziom

Gordon Ramsay zachorował na raka podstawnokomórkowego skóry. To groźny nowotwór?

Gordon Ramsay zachorował na raka podstawnokomórkowego skóry. To groźny nowotwór?

Zuzanna Kuffel

Wyniki badania są obiecujące. Zaobserwowano, że po pierwszym zachorowaniu niacynamid zmniejsza ryzyko nawrotu raka skóry aż o 54 procent. Jego skuteczność jako formy wtórnej profilaktyki obniża się jednak po każdym nawrocie. Średnio w całej badanej grupie utrzymywała się na poziomie 14 procent. Najlepsze wyniki zaobserwowano w profilaktyce nawrotów raka kolczystokomórkowego skóry.

- Nie ma obecnie wytycznych określających, kiedy w populacji ogólnej rozpoczynać profilaktykę niacynamidem. Wyniki naszego badania sugerują, że warto rozważyć jego włączenie już po pierwszym zachorowaniu na raka skóry, a nie dopiero po wielu nawrotach - powiedział dr Lee Wheless, jeden z autorów badania i dermatolog z Vanderbilt University Medical Center. Jak wyjaśnił, nadal nie wiadomo na pewno, którzy pacjenci odniosą korzyść z suplementacji tej formy witaminy B3, ponieważ tylko u części chorych rak skóry nawraca.

Na podstawie badań retrospektywnych nie można wysnuwać wniosków na temat związków przyczynowo-skutkowych. Autorzy nowej publikacji z "JAMA Dermatology" przygotowują obecnie prospektywne badanie kliniczne, które dostarczy jeszcze więcej informacji o skuteczności pochodnej witaminy B3 w profilaktyce raka skóry i być może pomoże w stworzeniu rekomendacji dla dermatologów.

Autorka/Autor: zk

Źródło: JAMA Dermatology, VUMC, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieNowotworysuplementy dietyBadania naukowe
Czytaj także:
Rzeka Ganges
Święta rzeka w kryzysie
METEO
Lotnisko w Aalborg w Danii
Incydenty z dronami w pobliżu lotnisk. Szef MON: to atak hybrydowy
Świat
Gdańsk, 23.09.2025, TRAKO 2025
"Nie ma zgody na te wagony". PKP nie chce ich, producent tłumaczy, że to druga klasa
BIZNES
Audi potrąciło pieszą, przeleciało nad innym samochodem i uderzyło w słup
Auto "przeleciało" nad innym, wcześniej potrącona została piesza
Wrocław
imageTitle
Rooney szczerze o alkoholu. "Gdyby nie żona, już bym nie żył"
EUROSPORT
pap_20250106_16P
Więzienie dla byłego prezydenta Francji. Jest wyrok
Świat
Haker Pegasus
Używają wizerunków znanych i lubianych. "Ofiarą może być każdy"
BIZNES
Lisy w Małopolsce zostaną zaszczepione przeciw wściekliźnie
Alert RCB dla mieszkańców jednego z województw. "Nie dotykaj kapsułki"
Kujawsko-Pomorskie
Policja szuka 63-letniego Józefa Kozoduja
Próbował zabić żonę, trwa obława na tego mężczyznę
Kielce
Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski
O psychiatrii tylko jedno zdanie, ale "pozostaje priorytetem"
Piotr Wójcik
kawiarnia woda shutterstock_1159226149
Pół litra wody za darmo. "Nie poprę tego typu rozwiązania"
BIZNES
Polska i Rumunia będą zestrzeliwać drony nad Ukrainą? Zełenski tego nie powiedział
FAŁSZPolska będzie zestrzeliwać drony nad Ukrainą? Co powiedział Zełenski
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Zagadkowa śmierć niedawnej zwyciężczyni maratonu
EUROSPORT
Odwołany lot z Zanzibaru do Warszawy (zdj. ilustracyjne)
Turyści utknęli na Zanzibarze
WARSZAWA
Suchoj Superjet 100
Zderzenie samolotów na lotnisku. Rosyjska maszyna uszkodzona
Świat
imageTitle
Mistrz zaatakowany przez "gigantycznego potwora". Trafił do szpitala
EUROSPORT
Xi Jinping
Pierwsza taka deklaracja Chin
Świat
Śmierć na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie (zdjęcie ilustracyjne)
Śmierć na ulicy. "Nie jest wykluczony udział osób trzecich"
Łódź
Inowrocław. Nielegalny zrzut niebezpiecznych odpadów do kanalizacji miejskiej
Kwas siarkowy w kanalizacji miejskiej
Kujawsko-Pomorskie
Donald Tusk
Tusk o słowach Trumpa. "Lepsza prawda niż iluzje"
Polska
Sąd Okręgowy w Poznaniu skazał byłych funkcjonariuszy na bezwzględne więzienie
Wywieźli pijanego do lasu, zmarł. Surowsze wyroki dla policjantów
Filip Czekała
PZU
Połączenie PZU i Pekao. Ministerstwo chce "doprecyzować kwestie techniczne"
BIZNES
Akcja poszukiwawcza na Narwii
Opowiedzieli dramatyczną historię, postawili na nogi ratowników
WARSZAWA
shutterstock_2197733897 Widok z góry na pracownika rafinerii ropy naftowej idącego obok rur gazowych i sprawdzającego produkcję.
"Duży sukces" Polski. N-butany pogrążą Rosję?
BIZNES
Ukraina
"Duchy" niszczą rosyjski sprzęt na Krymie
Świat
Jechał i zostawiał za sobą trwały ślad w jezdni
Jedzie na feldze, iskry lecą, w jezdni robi się dziura. "Wystąpimy o zwrot kosztów naprawy"
Łódź
Władimir Putin i Walerij Gierasimow. Zdjęcie z 16 grudnia 2024 roku
Trump nazwał Rosję "papierowym tygrysem". Odpowiedź Kremla
Świat
Andrzej Bargiel
Andrzej Bargiel zrobił to jako pierwszy
Najnowsze
Rwąca woda niszczy restaurację w Hongkongu
Zniszczenie restauracji zajęło kilkadziesiąt sekund
METEO
Europejska Prokuratura (EPPO)
Prokuratura Europejska bada nieprawidłowości w sprawie KPO. Jest śledztwo
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica