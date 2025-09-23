Logo strona główna
Zdrowie

Niedowaga groźniejsza od wysokiej wagi. To wnioski naukowców

Kontrola wagi, otyłość, dieta
Rośnie liczba osób chorujących na anoreksję
Źródło: TVN24
Osoby zbyt szczupłe mają niemal trzykrotnie wyższe ryzyko zgonu w porównaniu z tymi, których BMI (wskaźnik masy ciała) znajdowało się w górnej granicy normy - wynika z pięcioletniej analizy duńskich naukowców. Jak tłumaczą, niedowaga wiąże się z niedożywieniem, osłabioną odpornością i niedoborami pokarmowymi.

Naukowcy z Aarhus University Hospital (Dania) przeanalizowali dane medyczne ponad 85 tys. osób, z których 81,4 proc. stanowiły kobiety, a średnia wieku wynosiła 66,4 roku. W trakcie pięcioletniej obserwacji zmarło 7 555 uczestników, czyli 8 proc. - Bycie zbyt szczupłym wiąże się z większym ryzykiem śmierci niż wysoka waga - stwierdzili badacze. Wyniki swojej obserwacji zaprezentowali kilka dni temu na dorocznym zjeździe Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą (EASD) w Wiedniu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dlaczego tyjemy? Naukowcy rozstrzygnęli, czy głównym powodem jest zła dieta, czy brak ruchu

Dlaczego tyjemy? Naukowcy rozstrzygnęli, czy głównym powodem jest zła dieta, czy brak ruchu

Zuzanna Kuffel
Stosujesz taką dietę? Zmniejszasz ryzyko poważnej choroby

Stosujesz taką dietę? Zmniejszasz ryzyko poważnej choroby

Fat but fit, czyli otyłość nie tak ryzykowna

Po uwzględnieniu wszystkich czynników, które mogły wpływać na wynik badania, m.in. płci, chorób współistniejących i poziomu wykształcenia, okazało się, że osoby z niedowagą miały niemal trzykrotnie wyższe ryzyko zgonu w porównaniu z tymi, których BMI znajdowało się w górnej granicy normy (22,5-25). Jednak podwyższone ryzyko odnotowano również wśród osób z BMI mieszczącym się w dolnej części tzw. zdrowego przedziału. Jednocześnie nie stwierdzono zwiększonego ryzyka śmierci u ludzi z nadwagą (BMI 25-30) oraz umiarkowaną otyłością (BMI 30-35). - Zjawisko to określa się czasem jako bycie „fat but fit”, czyli człowiekiem otyłym, lecz zdrowym metabolicznie - podkreślili autorzy. Jednak efekt ten utrzymywał się tylko do pewnego stopnia choroby otyłościowej - w przypadku osób z BMI powyżej 35 ryzyko zgonu było już wyraźnie wyższe niż w grupie z prawidłową czy zbyt niską masą ciała. U tych mieszczących się w przedziale 35-40 ryzyko to było o 23 proc. wyższe, a tych z BMI powyżej 40 - ponad dwukrotnie wyższe.

BMI to nie wszystko

Autorzy pracy wyjaśnili, że uzyskane przez nich, dość zaskakujące wnioski mogą częściowo wynikać z tzw. odwrotnej przyczynowości. Oznacza to, że część osób z niskim BMI chudnie wskutek wcześniejszej choroby, która jest bezpośrednią przyczyną śmierci. - Może to wyglądać tak, jakby wyższe BMI miało właściwości "ochronne" - zaznaczyli. Jednak - jak dodali - zarówno ich badanie, jak i kilka wcześniejszych doniesień naukowych sugerują, że osoby z niedowagą rzeczywiście mogą być wyraźnie bardziej narażone na śmierć. - Nasze odkrycie pokazuje, że BMI nie jest i nie powinno być jedynym wskaźnikiem stanu zdrowia. Kluczowe znaczenie ma rozmieszczenie tkanki tłuszczowej. Szczególnie niekorzystna jest otyłość brzuszna, związana z nagromadzeniem tłuszczu trzewnego - podsumował współautor badania, prof. Jens Meldgaard Bruun. - Przykładowo: są ludzie z BMI 35 i sylwetką typu jabłko, czyli tacy, u których nadmiar tłuszczu gromadzi się wokół talii, chorujący na cukrzycę typu 2 lub nadciśnienie, podczas gdy inni z takimi samymi wartościami BMI pozostają w dobrej formie zdrowotnej, ponieważ ich tkanka tłuszczowa gromadzi się na biodrach, pośladkach i udach.

Leki na otyłość mogą być sfałszowane. GIF ostrzega
Dowiedz się więcej:

Leki na otyłość mogą być sfałszowane. GIF ostrzega

Szerzej mówił o tym Michał Łuniewski, specjalista endokrynologii i obesitolog, w tekście Zuzanny Kuffel "Otyłość obniża testosteron u mężczyzn. To ma szereg konsekwencji". - U mężczyzn dominuje otyłość brzuszna, czyli nadmiar tkanki tłuszczowej trzewnej i podskórnej w obrębie tułowia. To szczególnie niekorzystny typ otyłości, ponieważ tkanka tłuszczowa trzewna, której nie widać gołym okiem, wydziela substancje prozapalne, zaburzające gospodarkę hormonalną i sprzyjające rozwojowi powikłań sercowo-naczyniowych: miażdżycy, choroby wieńcowej, zawałów i udarów. U kobiet estrogeny sprzyjają bardziej korzystnej dystrybucji tkanki tłuszczowej. Odkłada się ona w okolicach ud i pośladków, a w tej lokalizacji ma mniejsze działanie prozapalne. Dlatego kobiety z chorobą otyłościową są relatywnie w nieco lepszej sytuacji zdrowotnej, jeśli jednocześnie ilość tłuszczu trzewnego nie jest u nich zbyt wysoka - tłumaczył. Dodał też, że różnice między "kobiecym" i "męskim" typem otyłości są dość płynne. 

Autorka/Autor: ap/pwojc

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Jo Panuwat D/Shutterstock

