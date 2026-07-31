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Zdrowie

NFZ chce ograniczyć "lekarzy walizkowych". Nowe zasady od października

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Spotkanie Donalda Tuska z ministrą zdrowia i szefem NFZ. Relacja Katarzyny Gozdawa-Litwińskiej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
NFZ szykuje zmiany w organizacji leczenia szpitalnego. Zabiegi i procedury z zakresu ortopedii, chirurgii kręgosłupa, urologii oraz pulmonologii mają być realizowane wyłącznie przez wyspecjalizowane placówki. Fundusz przekonuje, że to poprawi bezpieczeństwo chorych i ograniczy praktykę tzw. lekarzy walizkowych, którzy wykonują zabiegi w różnych szpitalach bez stałego zaplecza.
Kluczowe fakty:
  • Narodowy Fundusz Zdrowia planuje wprowadzenie od października nowych zasad organizacji leczenia szpitalnego.
  • Jakie zabiegi mają być realizowane przez wyspecjalizowane ośrodki?
  • Zmiany mają uporządkować organizację świadczeń, poprawić monitorowanie jakości leczenia oraz zapewnić pacjentom całodobowy dostęp do specjalistów.
  • Nowe zasady nie wpłyną na osoby już oczekujące na zabiegi, a okres przejściowy pozwoli na dokończenie leczenia w dotychczasowych placówkach.

Od 1 pażdziernika wybrane zabiegi w obrębie kończyn dolnych i kręgosłupa, urologii, artroskopii oraz bronchoskopii, mają być przeprowadzane wyłącznie w szpitalach specjalistycznych, które dysponują odpowiednią kadrą oraz niezbędnym zapleczem organizacyjnym. O planowanych zmianach przedstawiciele NFZ poinformowali w czasie czwartkowego spotkania z dziennikarzami.

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Jednym z celów zmian jest ograniczenie zjawiska określanego jako "lekarze walizkowi". Chodzi o specjalistów, którzy dojeżdżają do wielu placówek w całym kraju wyłącznie w celu wykonania pojedynczego zabiegu. Lekarze ci są rozliczani za konkretną procedurę, a nie za dalszą opiekę nad pacjentem po zabiegach m.in. z zakresu ortopedii, neurochirurgii i urologii. W razie wystąpienia powikłań zajmuje się nimi zespół, który nie uczestniczył w operacji. Pacjent z problemem dotyczącym kręgosłupa lub układu moczowego może więc trafić na zabieg do placówki, w której formalnie można go przeprowadzić, ale która nie dysponuje pełnym zapleczem potrzebnym do dalszego leczenia.

Prof. Jarosław Czubak, konsultant krajowy w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, zaznaczył, że "kontraktowiec" jest w placówce tylko w dniach, czy godzinach określonych w kontrakcie. Jeśli więc u pacjenta, którego operował, występują komplikacje, specjalista będzie mógł się zająć problemem "w środę za tydzień". - To zjawisko jest naprawdę poważne - zauważył profesor.

Nowak zaznaczył, że proponowana zmiana uzupełnia projektowane przez Ministerstwo Zdrowia regulacje w zakresie zatrudnienia personelu medycznego w wymiarze przynajmniej pół etatu lub jego równoważnika. - Chirurgia powinna być realizowana w oddziałach chirurgicznych - powiedział Nowak. - Oczywiście spodziewam się, że naruszamy pewne interesy - dodał.

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NFZ proponuje także zwiększenie o 40 proc. finansowania jednoczasowego leczenia operacyjnego obustronnej przepukliny pachwinowej. Dzięki temu pacjent uniknie kolejnego zabiegu i ponownej hospitalizacji.

NFZ przenosi część zabiegów do wyspecjalizowanych placówek

Prezes NFZ zwrócił uwagę, że duża liczba placówek rywalizujących o ograniczoną liczbę specjalistów napędza wzrost wynagrodzeń personelu medycznego, a "przedsiębiorczość szpitali" to zjawisko, które narasta.

Ponadto Filip Nowak podkreślił, że świadczenia realizowane na oddziałach chirurgicznych są rozliczane ryczałtowo w ramach sieci szpitali. Jak przekonywał, przeniesienie części procedur pozwoli tym placówkom skupić się na zadaniach, do których zostały powołane. W szpitalach pierwszego kontaktu nadal będą wykonywane m.in. zabiegi związane z żylakami i przepuklinami oraz udzielana będzie pomoc w nagłych przypadkach.

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Według danych za pierwszy kwartał, przedstawionych w trakcie spotkania przez zastępczynię dyrektora Departamentu Świadczeń NFZ Annę Skowrońską, zmiany mogą dotyczyć około 10 tys. zabiegów. Jak zapewniła, liczba ośrodków specjalistycznych, które mogą przejąć te procedury, jest większa niż liczba wykonujących je obecnie oddziałów chirurgii ogólnej.

Po wprowadzeniu nowych zasad NFZ sprawdzi, do których placówek kierowani są pacjenci i na tej podstawie oceni, które szpitale specjalistyczne będą wymagały dodatkowego wsparcia. Jednak, jak zapewniają przedstawiciele NFZ, zmiany nie wpłyną na osoby już oczekujące na zabiegi - w okresie przejściowym pacjenci zapisani na operacje na oddziałach chirurgii ogólnej będą mogli przejść je w dotychczasowych placówkach.

Jakich świadczeń dotyczą zmiany?

  • Artroskopie: artroskopowa rekonstrukcja z użyciem implantów mocujących, Artroskopia lecznicza, Artroskopia diagnostyczno - lecznicza;
  • Zabiegi na kończynie dolnej: duże zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy, średnie zabiegi na kończynie dolnej, średnie zabiegi na kończynie dolnej;
  • Chirurgia kręgosłupa: zabiegi na kręgosłupie bez zastosowania implantów, zabiegi na nerwach obwodowych i korzeniach nerwowych, średnie zabiegi na rdzeniu kręgowym, ablacyjne zabiegi przeciwbólowe na strukturach nerwów obwodowych, zespoły bólowe kręgosłupa, inne małe zabiegi;
  • Urologia: duże endoskopowe zabiegi moczowodu, średnie endoskopowe zabiegi moczowodu, kompleksowe zabiegi pęcherza moczowego z wytworzeniem przetoki, duże otwarte zabiegi na pęcherzu moczowym, w tym plastyka, średnie zabiegi endoskopowe na pęcherzu moczowym, małe endoskopowe zabiegi moczowodu, małe zabiegi pęcherza moczowego, duże i średnie zabiegi prącia > 65 r.ż., duże i średnie zabiegi prącia < 66 r.ż. i zabiegi moszny, jądra, najądrza i nasieniowodu;
  • Bronchoskopie: bronchoskopia, bronchoskopia z oceną histopatologiczną, bronchoskopia w znieczuleniu z oceną histopatologiczną

Korzyści dla pacjentów i systemu ochrony zdrowia

Prof. Wiesław Tarnowski, prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich, podkreślał, że kluczowe znaczenie przy wyborze szpitala mają doświadczenie personelu, odpowiednie zaplecze oraz możliwość szybkiego leczenia ewentualnych powikłań. - Czy poszedłbym do szpitala, w którym chirurg jest tylko raz w tygodniu? Nie. Wybrałbym placówkę, w której dobrze wykształceni chirurdzy są dostępni na co dzień i mają pełne zaplecze do leczenia pacjentów - mówił.

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- Sama operacja może nie być największym problemem. Trudności pojawiają się wtedy, gdy wystąpią powikłania. Dlatego na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo pacjenta: dobrze wyszkolony zespół, odpowiednie zaplecze i dostępność chirurga przez całą dobę - zaznaczył i dodał, że "operowanie kręgosłupa czy wykonywanie innych zabiegów ortopedycznych w miejscach, które nie są do tego odpowiednio przygotowane, jest po prostu niebezpieczne".

Zmiany mają także uporządkować organizację świadczeń i poprawić monitorowanie ich jakości. Fundusz chce ograniczyć migrację lekarzy wykonujących pojedyncze zabiegi, a jednocześnie wzmocnić ciągłość opieki pooperacyjnej. Zmiany mają także zapobiegać wybieraniu przez oddziały atrakcyjnych procedur, które nie odpowiadają profilowi ich działalności. Zastępczyni dyrektora Departamentu Świadczeń w NFZ Anna Skowrońska powiedziała, że w niektórych szpitalach o profilu podstawowym występuje zjawisko wybierania procedur, które są atrakcyjne finansowo. Specjaliści dojeżdżają do placówek, które nie mają kontraktów na specjalistyczne leczenie ortopedyczne, w zakresie neurochirurgii czy urologii i tam wykonują zabiegi. Wówczas ewentualnymi powikłaniami zajmuje się ze zespół, który nie uczestniczył w operacji. - To inicjatywa środowiska eksperckiego. Chodzi o to, żeby profile działalności zajmowały się tym w czym są wyspecjalizowane - powiedziała Skowrońska. Zaznaczyła, że zmiany będą dla pacjentów oznaczać całodobowy dostęp do specjalistów.

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NFZ zakłada ponadto większą koncentrację świadczeń oraz spójniejszą analizę jakości leczenia. Jak przekazał wiceprezes NFZ Jakub Szulc, zgłoszono już około 80 procesów dotyczących koncentracji świadczeń i konsolidacji placówek. Zaznaczył również, że w Polsce działa około 90 oddziałów chirurgii ogólnej, które są jedynymi oddziałami zabiegowymi w swoich szpitalach. Skala przenoszenia procedur do wyspecjalizowanych jednostek ma być różna w zależności od placówki.

Wiceprezes NFZ Jakub Szulc powiedział, że planowana regulacja nie będzie oznaczać zmian w budżetach szpitali, które są już zakontraktowane, lecz, że od 1 października nie będą rozliczane określone procedury na oddziałach chirurgii ogólnej. Tym samym szpitale od publikacji projektu zarządzenia będą miały czas na przystosowanie działalności do nowych warunków.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
ZdrowieZmiany w NFZNarodowy Fundusz ZdrowiaResort zdrowiaOchrona zdrowiaOrtopediaLekarzePacjent
Anna Bielecka
Anna Bielecka
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
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