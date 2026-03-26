Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie
|

Sosnowiec, Chrzanów, "Żelazna". Kiedy innym spada, tam rośnie. Jak to możliwe?

Justyna Suchecka
Justyna Suchecka
Maria Mikołajewska
Maria Mikołajewska
Otwarcie nowego bloku porodowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach
Otwarcie nowego bloku porodowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach
Źródło: Piotr Polak/PAP
"Rekordowa liczba porodów w Szpitalu Miejskim w 2025 roku" - czytamy i przecieramy oczy ze zdumienia. Gdy jedni mówią o konieczności zamykania porodówek, inni chwalą się, że dzieci rodzi się u nich coraz więcej i niż demograficzny im niestraszny. W TVN24+ szukamy przyczyn tego sukcesu i zastanawiamy się, jakie lekcje może z niego wyciągnąć reszta kraju.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Polska ma dziś jeden z najniższych wskaźników dzietności w Europie - około 1,2 dziecka na kobietę. Wraz z liczbą urodzeń spada liczba porodówek.
  • Choć około 97 procent Polek rodzi w publicznych szpitalach, to na badania i usługi związane z ciążą wydają krocie.
  • Dlaczego w jednych szpitalach, w ramach NFZ, kobiety mogą liczyć na poród w "domowych" warunkach, a w innych nie mają na to szans? Od czego to zależy? Odpowiedzi szukamy na porodówkach, gdzie liczba urodzeń - wbrew ogólnokrajowym trendom - rośnie.

Artykuł jest częścią cyklu "Rodzić po polsku". Pisaliśmy w nim o zamykaniu porodówek, przyglądaliśmy się wydatkom Polek związanym z ciążą i porodem. Rozmawialiśmy także z położną o tym, co można zrobić lepiej, korzystając z niżu demograficznego.

238 tysięcy dzieci urodziło się w Polsce w 2025 roku. To dane Ministerstwa Zdrowia.

Dane niepokojące. Bo to prawie 14 tys. urodzeń mniej niż w roku 2024 i aż 131,3 tys. mniej niż zaledwie dekadę wcześniej.

A jednak są takie miejsca, w których niż demograficzny nie jest problemem. Na przykład w szpitalu w Sosnowcu urodziło się w 2025 roku 501 dzieci - o 11 proc. więcej niż w 2024.

Cud? Niekoniecznie. Takich sukcesów jest więcej.

Gotowi na niebezpieczeństwa

- Sosnowiecki Szpital Miejski proponuje przyszłym mamom połączenie domowego komfortu z bezpieczeństwem wielospecjalistycznego szpitala publicznego - tak na pytanie o klucz do sukcesu odpowiada Aneta Kawka, prezeska placówki. I tłumaczy: - Poród ma się odbywać w przyjaznych i wygodnych dla przyszłych mam i maluszków warunkach. Panie najczęściej rodzą siłami natury, ale dla organizmu to zawsze rewolucja i dobrze, jeśli kobieta jest zaopatrzona na wypadek potrzeby interwencji medycznej.

Porodówka w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu
Porodówka w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu
Źródło: Szpital Miejski w Sosnowcu

Z "interwencją" mamy do czynienia, gdy pojawią się kłopoty przy porodzie. To może być cesarskie cięcie albo nawet konieczność ratowania życia kobiety lub dziecka, gdy dojdzie do przedwczesnego odklejenia łożyska, stanu rzucawkowego, napadu drgawek u ciężarnej czy utknięcia dziecka w kanale rodnym. Szpital, który w takich przypadkach jest przygotowany do działania - ma tzw. drugi stopień referencyjności, jak placówka w Sosnowcu.

Domówka na porodówce

Ale jak przy tym zapewnić "domowy komfort", o którym mówi Kawka? W Sosnowcu przy wsparciu samorządu wystartowali z akcją "Domówka na porodówce". Miasto dało blisko 300 tys. zł na remont sal porodowych. Mają przypominać miniapartamenty, w których odbywają się poszczególne fazy porodu aż do rozwiązania. A Aneta Kawka już planuje kolejne inwestycje. W szpitalu niedługo dostępna będzie wanna do rodzenia. - Takie warunki, jak nasze, przeważnie oferowane są w podmiotach prywatnych. My chcemy to zrobić w podmiocie publicznym - zaznacza.

Justyna Suchecka
Justyna Suchecka
Dziennikarka tvn24.pl, ekspertka ds. edukacji. Prowadzi podcast "I co teraz?"
Maria Mikołajewska
Maria Mikołajewska
Reporterka magazynu "Polska i Świat", współautorka podcastu "Mamy temat" w TVN24+
