Logo strona główna
Zdrowie
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Prezydent odpowiada na "lex szarlatan". Co proponuje w zamian?

|
Karol Nawrocki
Rafał Leśkiewicz o spotkaniu z Ziębą: było błędem, nie wpłynęło na decyzję prezydenta
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Andrzej Jackowski
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Wprowadzenie do kodeksu karnego nowego czynu zabronionego i kary do 15 lat więzienia. Prezydent przedstawił swoją propozycję zmian w prawie, mających być odpowiedzią na działalność szarlatanów. Wcześniej kancelaria prezydenta zakomunikowała, że nie podpisał on rządowej ustawy "lex szarlatan" i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego.

O decyzji głowy państwa poinformowali podczas czwartkowej konferencji prasowej rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, wraz z doradcą Karola Nawrockiego ds. ochrony zdrowia prof. Piotrem Czauderną.

Lex szarlatan trafia do trybunału. Chodziło o wolność debaty?

Prezydencki projekt obejmuje cztery obszary, wśród których rzecznik wymienił m.in. "gwarancję wolności debaty naukowej i swobód obywatelskich". Zaznaczył, że projekt wyklucza penalizację samych poglądów.

- Wyklucza penalizację opinii, wyklucza penalizację prowadzenia debaty naukowej, bo to jest istotą demokratycznego państwa prawa, by móc swobodnie dyskutować, zderzać swoje poglądy i weryfikować je na niwie naukowej w oparciu o dowody. To wynika wprost z przepisów polskiej konstytucji: swoboda prowadzenia badań naukowych, wolność słowa. A pan prezydent stoi na straży konstytucji - podkreślił Leśkiewicz.

Zarzuty wobec ustawy "lex szarlatan", dotyczące ograniczania wolności prowadzenia debaty naukowej czy swobody gospodarczej, w toku prac nad rządową ustawą wysuwała m.in. Konfederacja. W dzisiejszym wpisie w mediach społecznościowych partia wskazuje, że "nauka rozwija się poprzez spór, badania i podważanie dotychczasowych poglądów, a nie poprzez urzędowe ogłaszanie jednej niepodważalnej prawdy - zwłaszcza tej narzucanej przez skorumpowaną Big Pharmę".

W uzasadnieniu swojej decyzji o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (RPP) prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że "do jednej grupy, tzw. szarlatanów, rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób, zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną".

Warto zauważyć, że tego typu zarzuty wielokrotnie odpieralii autorzy ustawy, podkreślając, że kwestia przewidzianych w rządowej propozycji kar administracyjnych nie będzie się sprowadzać do jednoosobowych decyzji Rzecznika Praw Pacjenta, a określenie sztywnego katalogu działalności pseudomedycznej jest niemożliwe do wykonania.

Stąd w "lex szarlatan" obecny był zapis dotyczący tego, że aby można było uznać praktykę za pseudomedyczną, musiałaby ona być powiązana z celem polegającym na osiągnięciu korzyści majątkowej lub osobistej.

Nowy czyn karny. A co z Rzecznikiem Praw Pacjenta?

Rzecznik prezydenta przedstawił podczas konferencji prasowej założenia propozycji, które miałyby być zawarte w nowelizacji Kodeksu karnego.

- Prezydent proponuje wprowadzenie nowego typu przestępstwa: nakłaniania do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych - poinformował Leśkiewicz. Przekazał, że do trzech lat więzienia miałoby grozić za nakłanianie chorej osoby do rezygnacji ze zleconego leczenia medycznego lub do stosowania niebezpiecznych praktyk. - Projekt przewiduje bardzo surowe kary za doprowadzenie do śmierci pacjenta - dodał Leśkiewicz.

Jeśli pacjent pod wpływem działania tzw. szarlatana zaniechał leczenia lub podjął szkodliwą praktykę - wówczas sprawcy takiego czynu miałoby grozić do pięciu lat pozbawienia wolności. Do 10 lat więzienia groziłoby osobie, pod wpływem działania której pacjent doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

- Jeżeli w wyniku działań szarlatana pacjent umrze, wówczas kara więzienia wynosi od 2 do 15 lat - wyjaśnił Leśkiewicz.

Jak czytamy w projekcie ustawy, odpowiedzialność karna będzie możliwa, jeżeli w następstwie czynu osoba pokrzywdzona nie podjęła albo zaprzestała postępowania, zleconego przez uprawnioną osobę wykonującą zawód medyczny albo zastosowała daną praktykę.

"Dla przypisania odpowiedzialności konieczne będzie ustalenie związku przyczynowego oraz normatywnego powiązania między zachowaniem sprawcy i decyzją pokrzywdzonego" - czytamy w proponowanych przepisach.

Prezydenki projekt przewiduje rozszerzenie kompetencji Rzecznika Praw Pacjenta o udział w postępowaniach karnych dotyczących opisanego wcześniej nowego typu czynu zabronionego.

"Uprawnienie Rzecznika ma charakter fakultatywny i będzie wykonywane na jego wniosek. Pozwoli to na koncentrowanie aktywności Rzecznika na sprawach szczególnie istotnych z punktu widzenia ochrony praw pacjentów" - czytamy.

Lekarze chcieli przyjęcia "lex szarlatan"

O złożenie przez prezydenta podpisu pod ustawą "lex szarlatan" apelowała m.in. Naczelna Izba Lekarska. Tuż przed konferencją rzecznika głowy państwa NIL opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym podkreślała, że "samorząd lekarski stoi na stanowisku, że granicą wolności podejmowania każdej działalności powinien być interes społeczny wyrażający się w ochronie zdrowia i życia innych osób, z tych samych przyczyn Państwo ogranicza lub zakazuje reklamy, sprzedaży i palenia wyrobów tytoniowych czy reklamy, sprzedaży i spożycia alkoholu".

Proponowane przez Karola Nawrockiego zmiany w Kodeksie karnym skomentowała w mediach społecznościowych m.in. prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska, immunolog z Instytutu Nauk Biologicznych UMCS w Lublinie.

"Zmiany w kodeksie karnym nie zastąpią tej ustawy. Prawo karne wchodzi do akcji po fakcie, gdy krzywda już się stała, i wymaga długiego procesu. Sens 'lex szarlatan' był inny. Chodziło o to, żeby móc zatrzymać oszusta wcześniej, zanim chory odstawi chemioterapię" - zauważyła.

Źródło: PAP, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
21 min
pc
Czarzasty: ani pan Nawrocki tego nie wymaże, ani PiS. "Nie dajcie sobą manipulować"
Jeden na jeden
42 min
1609_cnb_braun_monika
Siostra Grzegorza Brauna: bratu nie wybaczam
Piotr Jacoń
27 min
Praca Kolubijczyków
W polskim magazynie zakonnicy z Kolumbii. "To są usługi Kościoła"
Zespół autorów
Sebastian KlauzińskiOlga OrzechowskaAnna Sobolewska
Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieOchrona zdrowiaKarol NawrockiPrezydent RPPacjentRzecznik Prawa Pacjenta
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Trwa rekrutacja do straży miejskiej
Straż miejska rekrutuje. Do obsadzenia 70 wakatów
WARSZAWA
Burza
Gdzie jest burza? Wędrówka superkomórek burzowych
METEO
1
Jeleń z plecakiem na porożu chodził po Zakopanem
METEO
Zmiany w systemie kaucyjnym w Niemczech
Zmiany w systemie kaucyjnym: propozycje resortu klimatu
BIZNES
Zagadkowa śmierć czterech osób pod Ostrołęką (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało mężczyzny przy promenadzie
Międzyzdroje
Donald Trump
Nagły skok kursu. Wystarczyło kilka słów Trumpa
BIZNES
imageTitle
Wyjątkowy mecz gwiazd z młodymi sportowcami. Transmisja w TVN24+
EUROSPORT
Szarpanina między kierowcą i rowerzystą na Moście Poniatowskiego
Po kolizji kierowca zaatakował rowerzystę. "Próbował zrzucić mój rower z mostu"
Klaudia Kamieniarz
Większość zatrzymań miała miejsce jesienią 2025 roku
W domu mieli "małą aptekę" opioidów, lekarz dostał 200 tysięcy za recepty
Bartłomiej Plewnia
Maciej Berek podczas posiedzenia Rady Gabinetowej
"Poszliśmy po bandzie". Co koalicjanci mówią o planie Tuska
Marcin Złotkowski
imageTitle
Pech kolarek. Najpierw objazd, potem incydent drogowy na trasie
EUROSPORT
Skutki ataku na Kijów, 20 sierpnia 2026 r.
Żałoba w Kijowie. Wzrosła liczba ofiar
Świat
40-latka zginęła pod kołami samochodu
Auto staczało się ze zbocza. Pasażerka wysiadła, nie żyje
Katowice
Korek na S8 po zderzeniu dwóch aut
Zderzenie i korek na wjeździe do Warszawy
WARSZAWA
Monika Laskowska
Znana z OnlyFans twarzą akcji o Powstaniu. Mamy odpowiedź organizatora
Mikołaj Stępień
32 min
pc
Ukraiński cios w kosmos Rosji. "To mocno Rosjanom utrudni działanie"
Kijek w kosmosie
Podejrzany uprawiał konopie w mieszkaniu
Sam zaprosił policjantów do domu. Grozi mu długa odsiadka
WARSZAWA
shutterstock_2438672267
Tragedia na wakacjach w Turcji. Polak nie żyje
Świat
Karol Nawrocki podpisujący ustawę
Po decyzji prezydenta w sprawie "lex szarlatan". Co sądzą eksperci?
Zdrowie
Paul Richard Gallagher
Wysłannik Watykanu pojedzie do Rosji
Świat
Fotopułapka uchwyciła pumę
Fotopułapka miała uchwycić pumę. Nowa informacja w sprawie zdjęcia
Wrocław
Rumuński F-16
Rumunia unieszkodliwiła drona na Morzu Czarnym. "Był załadowany materiałami wybuchowymi"
Świat
imageTitle
Polka zawiesiła karierę. Po kilkunastu miesiącach wraca
EUROSPORT
Konkret
"Rząd PiS nie uzależniał zbrojeń od pożyczki na wiele lat". A jak było
Szymon Rębowski
Morze Północne
Morska fala upałów w Morzu Północnym
METEO
Lotnisko w Maladze
W Maladze obrażał Ukrainki, zarzuty usłyszał po powrocie do Polski
Kraków
shutterstock_2611052747
Najpopularniejsze imiona w Polsce. Nowy ranking
BIZNES
Książę Harry i księżna Meghan
Dlaczego Harry i Meghan wracają na Wyspy? Kulisy decyzji
Świat
Śledczy o ustaleniach w sprawie śmierci rosyjskiego opozycjonisty (zdjęcie ilustracyjne)
Śmierć rosyjskiego opozycjonisty w Warszawie. Nowe ustalenia śledczych
WARSZAWA
Rzecznik Prezydenta Rafał Leśkiewicz
Reformy podatkowej nie będzie? Rzecznik prezydenta krytykuje propozycje rządu
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica