Ministerstwo szykuje zmiany. "To jest choroba miliona Polek"

"Miałyśmy łzy w oczach"

"Nasza intuicja, pewność naszych objawów jest bardzo ważna"

- Pamiętam, że gdy ja szukałam diagnozy, chciałam dowiedzieć się, co się dzieje, gdzie mam szukać pomocy, to praktycznie nigdzie nie mogłam znaleźć informacji w internecie. Musiałam szukać w naukowej prasie, na forum pacjentek, które dzieliły się swoimi historiami. A teraz jest ta łatwość, że jak wpiszesz swoje objawy, jak obserwujesz swoje ciało i poczytasz historie innych kobiet, bardzo łatwo jest znaleźć to porównanie - powiedziała Łucyan.

"Jeżeli wejdzie w życie rzeczywiście, to będzie jeden z najlepszych systemów leczenia endometriozy na świecie"

Wskazała na trzy główne filary. Po pierwsze operacje endometriozy, bo one są czasem potrzebne, zostaną wycenione o wiele lepiej. To znaczy szpitalom będzie się opłacało robić (te operacje - red.) porządnie, specjalistycznie. Teraz są wycenione fatalnie, to się w ogóle nie opłaca. Druga rzecz jest taka, że powstaną centra leczenia endometriozy, żeby kobiety nie błąkały się latami po lekarzach, którzy nie potrafią leczyć ani diagnozować tej choroby. Ministerstwo wskaże te ośrodki w Polsce, a są takie na NFZ już teraz, które się na tym znają i tam będą pchane pieniądze. A trzecia rzecz jest taka, że lekarzom zostanie zaoferowany system szkoleń, tak żeby już się nie wypierali tym, że nie wiedzą - tłumaczyła reporterka "Faktów" TVN.

Łucyan zaznaczyła, że potrzebna jest także oddolna zmiana. - Nadal jest tak, że na studiach medycznych o endometriozie praktycznie nie ma słowa. Uczelnie działają autonomicznie, więc to od nich zależy, co w tym programie nauczania jest. Ministra wczoraj nam powiedziała, że pójdzie mail do wszystkich rektorów z informacją, czym jest endometrioza, żeby włączyć to do programów nauczania tych uczelni medycznych, że to jest choroba miliona Polek i że to musi się znaleźć na studiach ginekologicznych, bo mnóstwo pacjentek z tym przychodzi i to jest ich realny problem. I one nie mogą słyszeć, że taka jest ich uroda - stwierdziła dziennikarka.