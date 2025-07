Zmiany w Krajowej Sieci Onkologicznej. Przybędzie koordynatorów

Narodowa Strategia Onkologiczna

Kluczowe fakty: Potrzebę zmian w Krajowej Sieci Onkologicznej zgłaszały dołączające do niej ośrodki.

Zwracano uwagę między innymi na zbyt duże obciążenie pracami administracyjnymi i nieprecyzyjność przepisów - między innymi w zakresie zatrudniania koordynatorów.

Ministra zdrowia Izabela Leszczyna zaproponowała nowelizację ustawy o KSO, wpisującą się w nurt deregulacyjny.

Co się zmieni i kiedy można się spodziewać dalszych prac nad ustawą?

Projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej ma być odpowiedzią na uwagi zgłoszone przez Specjalistyczne Ośrodki Leczenia Onkologicznego ("SOLO") od momentu uruchomienia sieci (ustawa weszła w życie 20 kwietnia 2023 r.). Te dotyczyły w szczególności zbyt dużych obciążeń administracyjnych i organizacyjnych, które na nich spoczywały. Traciła na tym efektywność zarządzania, a w dalszej konsekwencji - pacjenci onkologiczni. Brakowało jasnych wytycznych, chociażby w sprawie zatrudniania koordynatorów, którzy mieli być dla chorych podstawowym wsparciem w ścieżce diagnostycznej i terapii.

Karta DILO będzie wreszcie elektroniczna

Jedną z istotnych zmian będzie uproszczenie procesu zbierania danych w ramach karty diagnostyki i leczenia onkologicznego ("karty DILO"), która jest obecnie wystawiana i uzupełniana przez SOLO w formie papierowej. Docelowo, od 1 stycznia 2027 roku, ma ona być elektroniczna - nastąpi integracja systemów, a zatem dostęp do danych medycznych będzie łatwiejszy, na przykład w przypadku gdy z leczeniem trzeba się będzie przenieść do innego szpitala lub wymagane będą dodatkowe konsultacje. Dla szpitali oznacza to mniejsze obciążenie pracami biurowymi.

Koordynatorzy KSO - jasna definicja

Zmiany mają dotyczyć również koordynatorów onkologicznych. Zgodnie z założeniami KSO to osoby odpowiedzialne za wsparcie pacjenta na poszczególnych etapach opieki onkologicznej i koordynowanie całości procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Koordynator ma pełnić rolę przewodnika pacjenta po systemie - być łącznikiem pomiędzy chorym a lekarzem, wspierać pacjentów informacyjnie i edukacyjnie. Już od początku prac nad ustawą o KSO postulowano, by koordynator stał się odrębnym zawodem medycznym. Dziś brakuje jasnych wytycznych co do tego, kto mógłby pełnić taką rolę. Deregulacja ma to zmienić: doprecyzować definicję koordynatora i przypisać go do katalogu ról podstawowych w działalności leczniczej.

"Zmiana zapewnia jednoznaczność przepisów oraz umożliwia spójność systemową w zatrudnianiu koordynatorów przez SOLO. Brak precyzyjnego określenia w przepisach ustawy o KSO roli koordynatorów i ich miejsca w strukturze podmiotów wykonujących działalność leczniczą zakwalifikowanych do Krajowej Sieci Onkologicznej wpływa na małe zainteresowanie pracowników pełnieniem funkcji koordynatora w SOLO. Powyższa zmiana przełoży się na wzrost zainteresowania pełnieniem funkcji koordynatora w ośrodkach leczenia onkologicznego", przekonuje MZ.

Zniknie infolinia. Dlaczego?

W deregulacyjnym projekcie Izabeli Leszczyny znalazły się także zmiany, mające na celu zniesienie obowiązku prowadzenia "infolinii onkologicznej". Obecnie, dzwoniąc pod numer telefonu 800 190 590 pacjent może dowiedzieć się między innymi o tym, jak zorganizowana jest opieka onkologiczna. To również kanał służący do umawiania się na pierwszą wizytę w ośrodku będącym w KSO. Dzwoniąc na infolinię można też zmienić lub anulować termin takiej porady. Powodem rezygnacji z infolinii jest wdrażanie centralnej e-rejestracji, która obejmie wszystkie świadczenia specjalistyczne i programy zdrowotne.

"Brak zmiany (…) oznaczałby konieczność wdrożenia przez podmioty zakwalifikowane do Krajowej Sieci Onkologicznej dwóch odrębnych systemów prowadzenia zapisów na świadczenia opieki zdrowotnej, co stanowiłby nieuzasadnione obciążenia administracyjne i kosztowe podmiotów leczniczych", czytamy w projekcie.

Jakość opieki zbada NFZ

Uproszczone i doprecyzowane mają być zasady monitorowania jakości opieki onkologicznej. Minister zdrowia ma określić kluczowe wskaźniki oraz ich wartości minimalne i docelowe, a także to, jak będą mierzone. Weryfikacją tego, czy SOLO osiągają odpowiednie rezultaty w tym zakresie zajmie się Narodowy Fundusz Zdrowia.

"Powyższa zmiana przyśpieszy kluczowy dla wdrażania Krajowej Sieci Onkologicznej proces oceny wartości wskaźników jakości onkologicznej, który w obecnym brzmieniu ustawy o KSO miał być prowadzony za pośrednictwem Krajowej Rady Onkologicznej, co wiązało się z wydłużeniem o 30 dni czasu oceny i przekazania podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji o osiągniętych wartościach wskaźników jakości opieki onkologicznej" - dowiadujemy się z opisu projektu, zamieszczonego na stronie rządu.

Projekt nowelizacji ustawy o KSO znalazł się w wykazie prac legislacyjnych rządu, a jego przyjęcie planowane jest na czwarty kwartał tego roku.