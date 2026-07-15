Jak spać lepiej i budzić się wypoczętym? Lekarz podaje sześć zasad zdrowego snu

Brak snu nie tylko osłabia koncentrację, ale i rozregulowuje emocje.

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Na jakość snu wpływa cały rytm dnia - nasze nawyki ruchowe, sposób odżywiania, kontakt z naturalnym światłem, a także to, jak reagujemy na stres i bodźce płynące z mediów społecznościowych.

Pierwsza zasada: Ważna jest tzw. presja snu

Jednym z najważniejszych elementów tego rytmu jest ruch. To on reguluje między innymi pracę układu nerwowego i pomaga rozładować napięcie. - Jeżeli do podstawowej przemiany materii dodamy regularny wysiłek fizyczny, organizm będzie potrzebował więcej regeneracji - wyjaśnia w rozmowie z tvn24.pl Mikołaj Centkowski, lekarz i psychoterapeuta.