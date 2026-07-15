Jak spać lepiej i budzić się wypoczętym? Lekarz podaje sześć zasad zdrowego snu

Dlaczego, mimo ośmiu godzin w łóżku, budzimy się zmęczeni? Kluczem nie zawsze jest długość snu, ale też rytuały poprzedzające go, ruch czy moment, w którym kładziemy się spać. Lekarz i psychoterapeuta Mikołaj Centkowski mówi o sześciu zasadach zdrowego snu, dzięki którym wieczorne zasypianie staje się łatwiejsze, a poranki będą spokojniejsze.Artykuł dostępny w subskrypcji
Na jakość snu wpływa cały rytm dnia - nasze nawyki ruchowe, sposób odżywiania, kontakt z naturalnym światłem, a także to, jak reagujemy na stres i bodźce płynące z mediów społecznościowych.
Pierwsza zasada: Ważna jest tzw. presja snu
Jednym z najważniejszych elementów tego rytmu jest ruch. To on reguluje między innymi pracę układu nerwowego i pomaga rozładować napięcie. - Jeżeli do podstawowej przemiany materii dodamy regularny wysiłek fizyczny, organizm będzie potrzebował więcej regeneracji - wyjaśnia w rozmowie z tvn24.pl Mikołaj Centkowski, lekarz i psychoterapeuta.
Pozostało 87% artykułu