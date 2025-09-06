Masturbacja to narzędzie, zbliżenie z partnerem - wyzwanie. Seks i ADHD

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Część osób z ADHD (zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi), kiedy brakuje bodźców, dostymulowuje się przez zachowania seksualne, szczególnie przez masturbację.

ADHD może też jednak powodować hiposeksualność i wiązać się z obniżonym libido. Przyczyniają się do tego między innymi niektóre leki.

W seksie partnerskim osoby z ADHD bardzo łatwo tracą koncentrację przez takie czynniki jak na przykład temperatura albo odgłosy z otoczenia. Jak można sobie pomóc?

Zuzanna Kuffel: Widziałam ostatnio mema i pozwolę sobie go przytoczyć. Osoba A pyta: "W idealnym świecie, jak często chcielibyście uprawiać seks?". Osoba B odpowiada: "Nie wiem. ADHD wpływa na moje libido, więc albo mam ochotę na seks trzy razy na dzień, albo trzy razy na rok".