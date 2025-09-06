Logo strona główna
Zdrowie
Masturbacja to narzędzie, zbliżenie z partnerem - wyzwanie. Seks i ADHD

Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
ADHD może wpływać na seksualność na różne sposoby
ADHD może wpływać na seksualność na różne sposoby
Osoby z ADHD mogą traktować masturbację jako narzędzie do dostymulowania się, kiedy brakuje bodźców, albo metodę odprężenia, gdy jest ich za dużo. Seks partnerski bywa dla nich dużym wyzwaniem, bo wymaga skupienia. Seksuolożka i psychoterapeutka wyjaśnia, jak ADHD wpływa na seks i jak można sobie z tym poradzić.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Część osób z ADHD (zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi), kiedy brakuje bodźców, dostymulowuje się przez zachowania seksualne, szczególnie przez masturbację.
  • ADHD może też jednak powodować hiposeksualność i wiązać się z obniżonym libido. Przyczyniają się do tego między innymi niektóre leki.
  • W seksie partnerskim osoby z ADHD bardzo łatwo tracą koncentrację przez takie czynniki jak na przykład temperatura albo odgłosy z otoczenia. Jak można sobie pomóc?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Zuzanna Kuffel: Widziałam ostatnio mema i pozwolę sobie go przytoczyć. Osoba A pyta: "W idealnym świecie, jak często chcielibyście uprawiać seks?". Osoba B odpowiada: "Nie wiem. ADHD wpływa na moje libido, więc albo mam ochotę na seks trzy razy na dzień, albo trzy razy na rok".

Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
