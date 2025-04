"Nam się wydaje, że problem dotyczy innych". Wielu zakażonych w ogóle o tym nie wie

Rośnie liczba zakażonych wirusem HIV. Specjaliści apelują w sprawie badań Źródło: TVN24

Główny Inspektorat Farmaceutyczny potwierdza problem z brakiem leków przeciwretrowirusowych, stosowanych w profilaktyce i leczeniu HIV. Dostawy mają być, ale problemem jest też bagatelizowanie zagrożenia przez Polaków i Polki, którzy się nie badają - można to zrobić szybko, dyskretnie i za darmo. Wielu zakażonych w naszym kraju albo tego nie wie, albo do szpitala trafia za późno. Materiał magazynu "Polska i Świat". Całe wydanie dostępne w TVN24 GO.

