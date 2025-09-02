Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Gwiazda reality show ma glejaka. Chce wziąć udział w badaniach klinicznych

|
Adrian Szymaniak z żoną Anitą Szydłowską
Neurochirurdzy i radiolodzy połączyli siły, by pomóc pacjentowi z glejakiem. "Wyciągnęliśmy tajną broń"
Adrian Szymaniak, który w 2018 roku wystąpił w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia", poinformował o poważnej chorobie. Zdiagnozowano u niego glioblastomę IV stopnia, czyli glejaka wielopostaciowego, najbardziej złośliwy spośród nowotworów ośrodkowego układu nerwowego. Szymaniak jest już po operacji. Teraz czeka go dalsze leczenie. Jakie możliwości dostępu do nowoczesnych terapii ma w Polsce pacjent onkologiczny?
Kluczowe fakty:
  • Adrian Szymaniak znany z reality show "Ślub od pierwszego wejrzenia" poinformował, że choruje na glejaka. Pierwszymi objawami były omamy wzrokowe. Potem pojawił się silny ból głowy, mdłości i wymioty.
  • Szymaniak jest już po operacji. Teraz czeka go dalsze leczenie. Chce wziąć udział w badaniach klinicznych.
  • Jakie możliwości ma po diagnozie pacjent onkologiczny w Polsce? Gdzie szukać nowoczesnych terapii? Zapytaliśmy o to przewodniczącego zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl i w "Wywiadzie medycznym" Joanny Kryńskiej.

Adrian Szymaniak poznał się ze swoją żoną Anitą Szydłowską w programie telewizyjnym "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w 2018 roku. Wciąż są razem i doczekali się dwójki dzieci. Niedawno ich życie do góry nogami wywróciła choroba. U Adriana zdiagnozowano glioblastomę IV stopnia, czyli glejaka wielopostaciowego - najbardziej złośliwy spośród nowotworów ośrodkowego układu nerwowego. Mężczyzna opowiedział o tym we wtorek w programie "Dzień Dobry TVN".

Adrian Szymaniak choruje na glejaka

Adrian opisał m.in., jakie były pierwsze objawy choroby. Kiedy przeglądał coś na telefon, miał wrażenie, że "ekran wyskakuje poza telefon". Myślał, że to od leków przeciwdepresyjnych. Potem miał inne omamy wzrokowe - na masce samochodu "zobaczył" postać z bajki. Tego samego dnia wystąpił u niego silny ból głowy, a potem też mdłości, wymioty i zawroty głowy. W nocy wezwał pogotowie. Ze szpitalnego oddziału ratunkowego przeniesiono go na oddział intensywnej terapii. Tomografia komputerowa wykazała zmianę w mózgu.

Adrian Szymaniak z żoną Anitą Szydłowską
Adrian Szymaniak z żoną Anitą Szydłowską
Źródło: KAMIL PIKLIKIEWICZ/Dzien Dobry TVN/East News

- Ja wtedy myślałam bardziej o tym, że może to jest jakiś właśnie delikatny udar, bardziej w tę stronę. Ale nikt, nikt z nas by nie przypuszczał, co oni odkryją - powiedziała jego żona.

Adrian Szymaniak ma już za sobą operację. Udało się wyciąć całą zmianę. Głębiej w mózgu - jak powiedział pacjent - co prawda "została mała satelita", ale chemio- i radioterapia powinny sobie z nią poradzić. Szymaniak szuka też innych możliwości, które mogłyby mu pomóc wyzdrowieć.

Skąd się biorą guzy mózgu i jakie dają objawy?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Skąd się biorą guzy mózgu i jakie dają objawy?

Zuzanna Kuffel

- Ja zrobię wszystko tak naprawdę, co tylko będzie dostępne. Jeżeli są może jeszcze inne metody, o których nie wiem albo ciężko mi jest dotrzeć, a osoby oglądające ten materiał może słyszały coś więcej, bardzo proszę o kontakt na moje social media - zaapelował Szymaniak, zapowiadając, że jest jeszcze jedna metoda leczenia, na którą chciałby się "załapać" w ramach badań klinicznych prowadzonych w polskich ośrodkach.

Jakie możliwości ma po diagnozie pacjent onkologiczny w Polsce? Gdzie szukać nowoczesnych terapii? Zapytaliśmy o to przewodniczącego zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Jakie możliwości ma pacjent onkologiczny?

- Aby postawić rozpoznanie nowotworu musimy wykonać badanie obrazowe, oceniające miejscowe i ewentualnie odległe zaawansowanie choroby, a także badanie histopatologiczne, w dzisiejszych czasach często uzupełniane badaniami molekularnymi, które pozwalają ocenić profil nowotworu i dobrać optymalną terapię. Kiedy mamy już pełne rozpoznanie, konsylium ustala sposób leczenia – mówi w rozmowie z tvn24.pl prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski z Narodowego Instytutu Onkologii, przewodniczący zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Możliwości leczenia w onkologii są różne. Poza metodami chirurgicznymi i radioterapią, najczęściej stosuje się zgodne z wytycznymi leczenie refundowane, w tym programy lekowe, zapewniające pacjentom, spełniającym odpowiednie kryteria, dostęp do nowoczesnych terapii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
To najczęstszy nowotwór złośliwy. Często wykrywany jest zbyt późno

To najczęstszy nowotwór złośliwy. Często wykrywany jest zbyt późno

Zuzanna Kuffel
Dostają diagnozę i mają mnóstwo pytań. "Bardzo łatwo się pogubić"

Dostają diagnozę i mają mnóstwo pytań. "Bardzo łatwo się pogubić"

Piotr Wójcik

- Większość nowoczesnych terapii w częstych nowotworach jest w Polsce w pełni refundowana – mówi prof. Rutkowski, zapewniając, że w przypadku rzadszych chorób onkologicznych pacjenci też nie są w naszym kraju pozostawieni bez pomocy.

Rzadko i raczej w dalszych liniach leczenia niż w pierwszej, stosuje się ratunkowy dostęp do technologii lekowych, w skrócie RDTL. To, którzy pacjenci mogą z niego skorzystać, określa ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. RDTL stosuje się, kiedy wyczerpano wszystkie inne, refundowane możliwości leczenia, podanie danego leku ma uzasadnienie medyczne oraz uzyskano pozytywną opinię konsultanta wojewódzkiego. Warunkiem jest to, żeby lek był dopuszczony do obrotu w Polsce.

Badania kliniczne w onkologii

Kolejną możliwością, jak wylicza prof. Piotr Rutkowski, są badania kliniczne, w ramach których testuje się nowe terapie. - Bardzo ważną zasadą w onkologii jest to, że badanie kliniczne nie powinno być płatne dla pacjenta - podkreśla specjalista, zaznaczając, że zdecydowana większość internetowych zbiórek prowadzonych przez pacjentów onkologicznych jest przeznaczona na terapie eksperymentalne, z których większość jest nieprzebadana i nieskuteczna, a ośrodki, które je oferują, dla zysku finansowego naciągają pacjentów, dając im fałszywą nadzieję.

- Nie ma konieczności, żeby pacjenci onkologiczni w Polsce na własną rękę szukali dla siebie terapii. Takie poszukiwania wynikają z naturalnej potrzeby działania w trudnej sytuacji, jaką jest choroba onkologiczna, zwłaszcza taka, która źle rokuje. Dokłada się do tego fakt, że ludzie nie wierzą w polski system ochrony zdrowia, nie ufają mu i uważają, że jest gorszy niż systemy ochrony zdrowia zagranicą.
prof. Piotr Rutkowski, przewodniczący zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

Prof. Rutkowski podkreśla, że Polska jest dziesiątym rynkiem badań klinicznych na świecie, dzięki czemu prowadzi je wiele ośrodków w naszym kraju, co daje pacjentom szerokie możliwości. Trudniej jest, kiedy jakieś badanie jest prowadzone w ośrodku zagranicznym, a u nas nie.

- Włączenie pacjenta z Polski do badań klinicznych prowadzonych w innym kraju nie jest proste. Po pierwsze, nie każdy chory chce regularnie latać do szpitala w Hiszpanii, Francji czy innym kraju. Czasem wymaga to dodatkowego ubezpieczenia. Po drugie, nie wszystkie badania są otwarte dla obcokrajowców. Akademickie badania kliniczne są często finansowane tylko w ramach wewnętrznego systemu ochrony zdrowia i systemu ubezpieczeniowego w danym kraju, co wyklucza pacjentów zagranicznych. Z nami też kontaktują się pacjenci z Łotwy, Litwy i Ukrainy, a my nie możemy ich zakwalifikować do wszystkich badań. Badania komercyjne są pod tym względem bardziej dostępne, jeśli sponsor wyrazi zgodę - wyjaśnia prof. Rutkowski.

Stawiając rozpoznanie nowotworu, lekarz ma obowiązek przedstawić pacjentowi wszystkie możliwości leczenia dostępne w kraju. To znaczy, że taka porada nie musi obejmować rozmowy o badaniach klinicznych prowadzonych w ośrodkach zagranicznych. - Jeśli wiemy, że gdzieś prowadzone jest badanie kliniczne, z którego pacjent mógłby odnieść korzyści, z reguły z nim o tym rozmawiamy. Odpowiadamy też na pytania, jeśli pacjent w własnym zakresie znajdzie jakieś badanie kliniczne. Możemy przygotować dla niego opinię, ale na tym nasza rola się kończy. Chory musi sam skontaktować się z zagranicznym ośrodkiem i tam przejść kwalifikację – mówi prof. Rutkowski.

Sprawdzone informacje o badaniach klinicznych można znaleźć w rejestrze Europejskiej Agencji Leków: https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search oraz w serwisie Agencji Badań Medycznych.

Autorka/Autor: Zuzanna Kuffel

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KAMIL PIKLIKIEWICZ/Dzien Dobry TVN/East News

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieNowotworyOnkologiaTVN
Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Antropolożka i socjolożka medycyny wykształcona na Uniwersytecie Amsterdamskim. Specjalizuje się w tematyce zdrowia i seksualności. Szczególnie interesują ją choroby częste, ale rzadko diagnozowane i/lub słabo rozumiane.
Czytaj także:
Bóbr podczas kąpieli w Wiśle
Bóbr w Wiśle przy bulwarach
WARSZAWA
Marcin Przydacz
Prezydencki minister o "impertynenckich komentarzach" Sikorskiego
Polska
Piorun, burza
Gwałtowne zjawiska tak prędko nie odpuszczą
METEO
Suplementy z olejem rybnym mogą zwiększać ryzyko problemów z sercem i udarów. Wyniki badania
Suplementy mogą zaszkodzić przed zabiegiem. Jest "czarna lista"
Zdrowie
nozownik
Ruszył na policjantów, został zastrzelony. W organizmie miał "narkotyk zombie"
Katowice
Policjant Michał Tomanek uratował życie biegaczowi
"Tam ktoś leży". Sześcioletnia Oliwia i jej tata policjant uratowali życie biegaczowi
Katowice
Martwe ryby w zbiorniku Kozłowa Góra niedaleko Tarnowskich Gór
Martwe ryby na zaporze zbiornika
Katowice
Mężczyzna został zatrzymany
Pijany spowodował wypadek i odjechał. Chciał uciec przez granicę na paszporcie brata
Rzeszów
Do niebezpiecznej sytuacji doszło na Krakowskim Przedmieściu
Nastolatek na hulajnodze wjechał w niemowlę w wózku
WARSZAWA
MEDIA_RafalBrzoskafotMaterialyPrasowe_06
InPost idzie do sądu arbitrażowego przeciwko Allegro
BIZNES
imageTitle
Czekają 40 lat. Czas przełamać niemoc w starciach z Francją
Najnowsze
Kontrola dokumentów podróżnych, Lotnisko Chopina
Przyleciał ze Stambułu, miał bułgarski paszport
WARSZAWA
Piorun
Gdzie jest burza? Słychać grzmoty, ryzyko gradu
METEO
Świnoujście. Martwy wieloryb w porcie
Szczątki wieloryba trafią na wystawę
Szczecin
Robert Fico i Władimir Putin w Pekinie
Fico podziękował Putinowi
Świat
Drewniana konstrukcja w Wiśle, Warszawa
Wisła odsłoniła element drewnianej konstrukcji. "Wygląda jak burta"
WARSZAWA
Teatr Wielki w Warszawie
Oblały artystę i scenę czerwoną farbą. Zarzuty za incydent podczas festiwalu
WARSZAWA
Giorgia Meloni Leon XIV Sergio Mattarella
Taki jest plan Nawrockiego na Włochy
Polska
Laurent Freixe
Szef giganta zwolniony, bo ukrywał "romantyczną relację" z podwładną
BIZNES
Rozpoczęcie roku szkolnego w szkole podstawowej nr 10 w Starachowicach
"W Dubaju w hotelu będę pijana". Tak śpiewały dzieci, a dorośli klaskali
Kielce
Trzęsienie ziemi w Afganistanie. Trwa akcja ratownicza, nadciąga pomoc humanitarna
Pozbywają się zwłok zwierząt, by nie skaziły wody
METEO
W Warszawie są pieniądze na bezpłatne szczepienia (zdj. ilustracyjne)
Pacjenci z chorobami serca powinni zaszczepić się przeciw chorobom zakaźnym. Są najnowsze wytyczne
Anna Bielecka
imageTitle
Polski koszykarz przestrzega. "Rywale będą rozzłoszczeni po porażce"
EUROSPORT
Sławno. Pijany i z zakazami
Wsiadł za kierownicę mimo czterech zakazów i wypitego alkoholu
Szczecin
TOPR
W wakacje wyszli w Tatry. Ponad 400 turystów potrzebowało pomocy, jeden zginął
Kraków
shutterstock_2630996995
Rekordowe zapotrzebowanie na tych ekspertów. Zarobki sięgają 40 tysięcy złotych
BIZNES
Mieszkańcy miejscowości pod Garwolinem znaleźli pocisk na płocie
Sąsiad groził, że wysadzi ich dom. Na płocie znaleźli pocisk
WARSZAWA
Wyrok sądu
Chłopcy zjeżdżali na pontonie i spadli ze skarpy. Decyzja sądu w sprawie rodziców
Rzeszów
Niebezpieczne zachowanie na przejeździe kolejowym, Ustroń
Koloniści z opiekunem przebiegli przez zamknięty przejazd kolejowy. "Mieli zgodę"
Katowice
Władimir Putin i Xi Jinping na szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy
"To jest bardzo bezpośrednie uderzenie w Stany Zjednoczone"
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica